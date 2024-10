Quando un brevetto fa ridere: genio o follia?

Esiste la credenza, assimilabile ad una sorta di regola non scritta, che un brevetto sia qualcosa di estremamente complesso, rivolto ad aspetti tecnicamente elaborati e confinato ad applicazioni industriali a ridotta accessibilità, ad appannaggio di pochi eletti insomma (gli inventori, che per alcuni si raffigurano come instancabili ricercatori devoti ad ambizioni pionieristiche...).

In realtà, esistono esempi di brevetti "curiosi" o che denotano intuizioni apparentemente lontane da una ricerca frenetica del dettaglio e che si spingono quasi al limite della fantasia. Altri brevetti, invece, ambiscono ad arrivare laddove la nostra normale inerzia psicologica non oserebbe.

Un esempio di brevetto in grado di stimolare curiosità e di accendere la lampadina del "ma è davvero possibile?" è il seguente, che rivela l'idea (peraltro brillante) di sfruttare la barriera di acqua presente in tutti i sifoni domestici per uno scopo inverso: ovvero consentire di respirare aria fresca in caso di sviluppo di fumi generati, per esempio, da un incendio:

Immagine principale di US4320756

In questa brillante applicazione, il sifone viene sfruttato non per isolare l'ambiente domestico dall'aria presente nei condotti di scarico, bensì per il contrario, in quanto in circostanze eccezionali (come nel caso di un incendio) l'aria presente negli scarichi potrebbe, per quanto strano, essere molto migliore di quella irrespirabile disponibile dal lato dell'utente. Ecco quindi un tubo di respirazione sufficientemente lungo per farsi largo nell'acqua del sifone.

Speriamo solo che non scappi da andare in bagno proprio in quel momento...

Un'altra soluzione apparentemente stramba è descritta in questo brevetto degli anni '60, in cui l'inventore spiega come la forza centrifuga possa essere d'aiuto nel promuovere la nascita di un bimbo. La mamma viene disposta su un tavolo rotante e un'apposita rete viene disposta a ricevere "al volo" il nascituro. Non è dato invece sapere se fosse stata prevista anche una lavagna luminosa con la scritta "gol"...

Immagine principale di US3216423

Un'altra coppia di idee "particolari" è descritta in due pubblicazioni brevettuali statunitensi (ebbene sì, sembrano essere loro la fucina più produttiva di idee, quantomeno, curiose!) rivolte a dispositivi nel settore "amusement"/divertimento, dove un utilizzatore può spingersi ad autoinfliggersi una punizione di tipo soft al limite della goliardia: viene da chiedersi se questa invenzione possa rappresentare l'antenata della famosa giostra del luna park...

In entrambi i casi esposti nelle due figure qui sopra, l'utilizzatore può dosare la forza ed il "divertimento" è assicurato. Interessante notare come nella descrizione della seconda pubblicazione venga utilizzata la leva del "fundraising", che stimolerebbe la raccolta fondi in una campagna elettorale:

"The Butt-Kicker will also be used in local and national election campaigns to encourage motivate, amuse, excite, and encourage campaign participation. Charging supporters who wish to boot effigies of election opponents should gain enough interest to raise significant campaign funds."

Interessante anche la targa dell'attrezzo (non servono ulteriori commenti!):

Diamo anche spazio ad una pubblicazione cinese che presenta un pugile meccanico con quattro braccia, in grado di simulare ganci, montanti, diretti e quant'altro:

Chissà se è maggiormente utile per allenarsi o per sfogarsi. La faccia sembra cattiva...

Infine, un altro paio di esempi curiosi da un altro punto di vista.

Il primo è una domanda di brevetto italiana del 1994, rifiutata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che descrive e mira a proteggere una fantomatica astronave interplanetaria e terrestre a propulsione elettromagnetica in grado di annullare la forza di attrazione gravitazionale. L'idea, sulla carta degna di plauso, si tramuta in una protezione abbastanza ambiziosa che purtroppo non ha (ancora) dato seguito dal punto di vista realizzativo forse perché (sic!), come qui sotto può leggersi, la tecnologia è rimasta segreta...

Ma non lamentiamoci, forse meglio così.

Del resto, come si può leggere, si è trattato di un accorgimento "per la sicurezza generale dei Popoli"!

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.