Decreto Milleproroghe Convertito: Proroghe Dei Bonus

Il 1° marzo 2026 è entrata in vigore la Legge 27 febbraio 2026 n. 26 che converte, con modificazioni, il D. L. 31 dicembre 2025 n. 200 avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (cd. “Decreto Milleproroghe”).
La nuova legge, attraverso l’inserimento del comma 1-bis all’art. 14 del Decreto Milleproroghe, ha apportato delle modifiche in tema di lavoro, tra cui quelle riguardanti la proroga degli incentivi previsti dagli artt. 22-24 del D. L. 7 maggio 2024 n. 60 (cd. “Decreto Coesione”) ovverosia il Bonus Giovani Under 35, il Bonus Donne e il Bonus Over 34 ZES unica.
Nel dettaglio, la nuova normativa prevede che:
- il Bonus Giovani Under 35 è prorogato fino al 30 aprile 2026 sia per le assunzioni sia per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato;
- il Bonus Donne (cd. lavoratrici svantaggiate) è prorogato per le assunzioni che interverranno fino al 31 dicembre 2026 ed è esteso anche alle regioni di Marche e Umbria;
- il Bonus Over 34 Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica è prorogato per le assunzioni che interverranno fino al 30 aprile 2026.
Inoltre, è previsto che l’esonero contributivo per i datori di lavoro:
- in relazione al Bonus Giovani Under 35 che per quello Over 34 ZES, scenda dal 100% al 70% per le assunzioni e trasformazioni eseguite dal primo gennaio al 30 aprile 2026, mentre rimanga al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto;
- con riguardo al Bonus Donne, rimanga indifferenziato e basato sull’unico requisito dell’aumento occupazionale netto.
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