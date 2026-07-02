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2 July 2026

Panama As A Destination For Second Residency (Video)

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Icaza Gonzalez-Ruiz & Aleman

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At the Investment Migration Forum 2026, held in Paris, our Partner Ana Graciela Medina spoke with Jerry Morgan, Owner of Mercan Group, about why Panama continues to stand out as a leading destination for second residency and why many consider it the world's best-kept secret for wealth preservation and international investment.
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At the Investment Migration Forum 2026, held in Paris, our Partner Ana Graciela Medina spoke with Jerry Morgan, Owner of Mercan Group, about why Panama continues to stand out as a leading destination for second residency and why many consider it the world's best-kept secret for wealth preservation and international investment.

A conversation that took place within the framework of one of the most relevant global events on investment migration, reaffirming Panama's position as a strategic jurisdiction for international investors seeking stability, opportunities, and long-term growth.

En el Investment Migration Forum 2026, que tuvo lugar en París, nuestra socia Ana Graciela Medina conversó con Jerry Morgan, Fundador de Mercan Group, sobre por qué Panamá continúa destacándose como un destino líder para la segunda residencia, y por qué muchos lo consideran el secreto mejor guardado del mundo para la preservación del patrimonio y la inversión internacional.

Una conversación que se dio en el marco de uno de los eventos más relevantes a nivel global en materia de migración por inversión, reafirmando la posición de Panamá como una jurisdicción estratégica para inversionistas internacionales que buscan estabilidad, oportunidades y crecimiento a largo plazo. 

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