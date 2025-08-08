ARTICLE
8 August 2025

越南重大司法改革于2025年7月1日正式生效

越南已推出重大司法改革，该改革将于 2025 年 7 月 1 日生效，这将显著重塑该国的法院体系。在新架构下，现有高级人民法院和地区人民法院将被撤
为推动这一变革，2025 年修订的《人民法院组织法》配套了国会的一系列决议，其中包括关于设立专门知识产权法院的具体规定，以及确保平稳过渡到新体系的过渡性措施。

新型三级法院体系

自2025年7月1日起，越南法院体系将正式转型为精简高效的三级架构：

  1. 最高人民法院——国家最高审判机关。
  2. 34家省级人民法院——由现行63家精简整合而成，以配合行政区划调整。
  3. 355家区域人民法院——新设法院取代原区级法院，管辖范围显著扩大。

在新体系下：

  • 将设立区域人民法院，承接原由区级法院管辖的一审案件。
  • 新设上诉法庭，隶属最高人民法院，行使原由高级人民法院承担的上诉审判职能。

此次司法体系全面改革旨在统一裁判标准、深化审判专业化，并为越南持续推进的数字化与行政改革提供司法保障。

在新区域法院体系下设立专门知识产权法院

2025年修订的《人民法院组织法》及后续国会实施决议，进一步明确将在部分区域人民法院设立知识产权专门审判庭，并规定此类专门法院对知识产权纠纷行使一审管辖权。

根据国会常务委员会 2025 年 6 月 27 日发布的第 81/2025/UBTVQH15 号决议，将设立两个知识产权法院：一个位于河内，另一个位于胡志明市。河内知识产权法院将审理来自北部及部分中部省份的案件，而胡志明市知识产权法院将管辖全国其余地区。

这一进展标志着越南在知识产权纠纷解决的集中化和强化方面迈出了重要一步，预计将影响参与知识产权执法的企业的诉讼策略和资源规划，提高复杂且技术性强的知识产权案件的解决速度，并支持越南根据《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《欧盟 - 越南自由贸易协定》等国际贸易协定，履行其关于完善国内法律和司法体系的承诺。

根据第 225/2025/QH15 号决议的过渡指引

为支持修订后的《人民法院组织法》及相关诉讼法的实施，国会于 2025 年 6 月 27 日通过了第 225/2025/QH15 号决议，该决议规定了改革期间的过渡安排。

在新框架下，区域人民法院将承担对所有此前由区级人民法院管辖的刑事、行政、民事及其他案件的地域管辖权。

针对2025年7月1日前省级人民法院已受理且依新规应由区域人民法院管辖的在审案件，适用以下过渡性规则：

  • 若案件已提交但尚未正式受理，将移送至相关区域人民法院 —— 但已进行调解或对话会议且当事人寻求对结果的正式认可的除外。在此类情况下，省级法院将保留作出最终裁决的权力。
  • 若案件在 2025 年 7 月 1 日之前已按一审程序正式受理，省级法院将继续审理并裁决该案。

知识产权所有者应向何处提起诉讼？

越南国会于2025年6月25日批准对《民事诉讼法》《行政诉讼法》及相关法律进行修订，依据新司法体系调整各级法院管辖权。知识产权人提起诉讼时需注意以下要点：

  • 民事和行政诉讼的一审案件，根据被告所在地，由河内或胡志明市的知识产权法院受理。
  • 对一审判决的上诉，由省级法院的经济法庭（审理民事案件）或行政法庭（审理行政案件）审理。

企业应采取哪些应对措施？

为有效适应新司法框架，建议企业采取以下措施：

  • 梳理正在进行及即将启动的诉讼案件，重点排查可能因管辖权调整而移送至新设知识产权法院的涉诉知识产权案件；
  • 依据重构的三级法院体系，修订内部诉讼管理制度及工作流程；
  • 密切跟踪最高人民法院及有关地方司法机关发布的过渡期指引文件，严格遵循程序要求并及时采取应对措施；
  • 协同法律顾问团队评估新规对知识产权诉讼及整体争议解决策略的影响。

越南自2025年7月1日起实施的司法改革将开启该国法律体系的新纪元。通过精简法院层级、设立专门知识产权法院，越南正以坚定步伐迈向更高效、专业化且与国际接轨的司法体系。尽管企业适应新管辖规则与诉讼程序可能面临挑战，但改革也为争议解决（尤其是知识产权领域）创造了更具可预期性与专业性的环境。

