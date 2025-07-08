越南出台两项重要的电子商务法规

电子商务法草案以及新的网络空间法令对平台责任提出了更严格的要求，并加强了对域名纠纷解决的监管。

越南的电子商务市场预计到2030年规模将达到630亿美元，这将使其成为东南亚地区第二大电子商务市场。

据越南电子商务与数字经济局称，该行业正以每年18%至25%的速度增长，并且其市场规模预计在2024年将超过250亿美元，同比增长20%。

为了推动这一增长态势并填补现有的监管空白，越南政府出台了两项重要法规：

一项新的电子商务法草案大纲；以及

一项关于网络空间中互联网服务与信息管理、提供和使用的法令。

电子商务法草案对电子商务平台施加了更严格的责任。

2025年1月，越南工业和贸易部（工贸部）发布了一份提案文件，其中包括一份草案大纲，旨在推动该国首部综合性电子商务法的制定。

根据越南工业和贸易部的报告，当前的电子商务监管框架难以跟上不断变化的数字商业模式以及近期的法律修订（例如，2023年《消费者保护法》和2022年修订的《知识产权法》）的步伐。因此，需要一个更健全的法律框架来解决这些问题，并推动越南数字经济的长期发展。

该草案大纲引入了五项关键政策支柱，重点大力强化电子商务平台和卖家的责任。主要条款包括：

对平台实施更严格的问责制度；以及

对卖家提出更严格的合规要求。

根据第19条和第20条规定，平台必须：

核实卖家身份；

确保商业和产品信息的透明度；

在发布内容之前进行审核筛选；

在调查过程中与相关部门合作；

根据要求提供交易数据；以及

若未能及时处理侵权行为，则需共同承担责任并对损害进行赔偿。

第21条规定，卖家必须：

完成电子身份认证；以及

披露完整的商业详情，包括：

商号； 地址； 税务编码；及/或 个人身份号码 。



尽管该草案大纲仍在审核之中，但它彰显了越南在打击电子商务领域知识产权侵权行为方面更为坚定的立场。通过让电子商务平台和卖家承担更多的责任，这部电子商务法应能使品牌方更易于识别、追踪侵权活动以及未经授权的卖家，并针对这些情况采取行动。

第147号法令引入了关于域名争议解决和用户验证的法规

2024 年 12 月 25 日，第 147/2024/ND - CP 号法令对网络空间中互联网服务和信息的治理进行了关键的监管变革。值得注意的是，该法令改革了域名争议解决机制，并加强了社交媒体用户验证要求，这两项举措对于权利人打击网络侵权行为至关重要。

以前，域名争议只能通过协商/调解、仲裁或民事诉讼来解决。第147号法令取消了这一限制性清单，允许采取行政制裁措施。因此，在知识产权侵权案件中，主管当局可以吊销“.vn”域名作为行政制裁或补救措施。

此外，第147号法令消除了有关域名争议解决条件方面的不明确之处。要推进域名争议的解决，必须满足三项标准，具体如下：

域名与原告的商标、商号或个人姓名存在相似性；

被告缺乏合法权益；以及

存在恶意行为。

与电子商务法草案采用相同的方式，第147号法令对那些每月来自越南的访问量超过10万次的外国平台，施行了更为严格的社交媒体用户验证要求。从事直播销售或其他商业活动的用户必须使用个人身份号码进行身份验证，并且只有经过验证的账户才能够发布、评论或分享内容。

这些措施减少了匿名性，增强了平台的问责制，从而有助于权利人打击数字空间中的假冒商品销售和知识产权侵权行为。

权利人面临的挑战与下一步行动

电子商务法的制定仍处于初期阶段，预计在其颁布之前会有重大的修订。

预计不久后还将发布关于实施第147号法令的进一步指导意见。

更重要的是，越南正在进行的政府机构重组很可能会对执法机构产生重大影响。主要的变化包括：

信息通信部与科学技术部合并；以及

市场管理总局撤销。

尽管这些改革旨在提高效率和响应能力，但它们可能会暂时延缓知识产权执法行动的进程，尤其是在涉及这些部门的市场检查、打击假冒伪劣产品以及其他反欺诈工作方面。

在这种不断变化的监管环境下，权利人必须采取积极主动的应对方式。关键策略包括：

与电子商务平台紧密合作，以检测并下架侵权商品；

与相关部门和行业团体合作，加强维权力度；以及

随时了解监管政策的变化，以确保自身合规经营。

这些举措将有助于品牌方保护自身权益，并适应不断变化的法律框架。

越南的电子商务行业正在迅速扩张，这给权利人带来了机遇，也带来了挑战。电子商务法草案和第147号法令的出台，标志着在加强对电子商务以及网络空间运营的监管方面取得了重大进展。然而，在这些法规的实施和执行方面仍存在一些不确定性。此外，越南政府正在进行的机构重组可能会暂时影响知识产权执法机制的效率。

随着越南不断完善其法律框架，能够尽早适应的企业将更有能力应对合规挑战，并在数字市场中有效维护自身权益。

本文于 2025 年 3 月首次在《世界商标评论》上发表

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