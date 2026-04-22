AvdR Legalflix | Ruud Brunninkhuis | Loon Als Boedelschuld (Video)

Op 13 februari 2026 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord die van groot belang zijn voor de praktijk van het insolventierecht en het arbeidsrecht.

Op 13 februari 2026 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen beantwoord die van groot belang zijn voor de praktijk van het insolventierecht en het arbeidsrecht. Centraal staan de verschuldigdheid, kwalificatie en rang van wettelijke rente en wettelijke verhoging over loon dat als boedelschuld wordt aangemerkt.

Deze uitspraak roept belangrijke vragen op voor curatoren, werkgevers en werknemers. Is de boedel bijvoorbeeld wettelijke rente verschuldigd over achterstallig loon? En kan daarnaast ook sprake zijn van een wettelijke verhoging? De antwoorden op deze vragen hebben directe gevolgen voor de positie van werknemers in faillissementssituaties en voor de afwikkeling van de boedel.

Tijdens een recent Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR) Legalflix webinar ging mr. drs. Ruud W.A. Brunninkhuis, advocaat en partner bij BUREN, uitgebreid in op deze actuele ontwikkelingen. In deze online sessie worden de overwegingen van de Hoge Raad toegelicht en vertaald naar de praktijk, met aandacht voor de juridische en financiële implicaties.

Wat kunt u verwachten van het webinar?

In de opname wordt onder meer ingegaan op:

• de kwalificatie van loon als boedelschuld;

• de vraag of wettelijke rente verschuldigd is door de boedel;

• de toepasselijkheid en rang van de wettelijke verhoging;

• de praktische gevolgen voor faillissementsprocedures.

self

