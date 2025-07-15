Ежемесячный Юридический Дайджест Кыргызстана: Июль 2025

1. НОТАРИАЛЬНЫЙ ПРИКАЗ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В Кыргызстане внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам нотариальной деятельности, которые предусматривают передачу нотариусам полномочий по рассмотрению и вынесению нотариального приказа по требованиям о взыскании денежных сумм или истребовании движимого имущества от должника в следующих случаях:

требование основано на нотариально удостоверенной сделке; требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме; требование основано на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и не датировании акцепта, совершенном нотариусом; заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения третьих лиц; заявлено требование о взыскании задолженности без учета неустойки по обязательным платежам, за исключением налогов, страховых взносов; заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы.

Нотариальный приказ — это официальный документ, выносимый нотариусом без судебного разбирательства, по которому допускается взыскание долга или имущества.

Таким образом, уже без участия суда можно получить исполнительный документ, если долг подтвержден документами и отсутствует спор.

Процедура получения нотариального приказа:

Заявление подается нотариусу — по месту жительства должника либо по месту проживания взыскателя (в случае алиментов). Нотариус выносит приказ в течение трех дней без вызова сторон, если документы в порядке. Копия приказа отправляется должнику, у которого есть 10 календарных дней, чтобы представить свои возражения. Если должник подал обоснованные возражения, приказ отменяется, и взыскателю разъясняется право обратиться в суд. Если возражений нет, приказ вступает в силу и может быть направлен судебному исполнителю.

Почему это важно?

Для граждан и бизнеса это означает упрощение и ускорение процедуры взыскания. Особенно это актуально для микрофинансовых организаций, арендодателей, работодателей, плательщиков алиментов и всех, кто ранее терял время и деньги на судебные тяжбы.

Однако важно помнить: если между сторонами есть спор, нотариальный приказ не выносится. Нотариус обязан отменить приказ при получении возражений и отправить стороны в суд.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года, за исключением статьи 1, а также статей 5-7, которые вступили в силу 16 июня 2025 года.

2. УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ УПЛАТЫ НДС ПРИ ВЫВОЗЕ С ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

Почему это важно? Для граждан и бизнеса это означает упрощение и ускорение процедуры взыскания. Особенно это актуально для микрофинансовых организаций, арендодателей, работодателей, плательщиков алиментов и всех, кто ранее терял время и деньги на судебные тяжбы. Однако важно помнить: если между сторонами есть спор, нотариальный приказ не выносится. Нотариус обязан отменить приказ при получении возражений и отправить стороны в суд. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года, за исключением статьи 1, а также статей 5-7, которые вступили в силу 16 июня 2025 года. Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики № 315 от 3 июня 2025 года утвержден Перечень товаров, освобожденных от уплаты налога на добавленную стоимость при вывозе с территории свободных экономических зон для поставки на территорию Кыргызской Республики, в том числе при отчуждении их в пользу лиц, не являющихся субъектами свободных экономических зон. В перечень товаров вошли мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них, коляски.

Генеральным дирекциям свободных экономических зон КР поручено довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц и ведомств Кыргызской Республики.

Постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

3. НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В КЫРГЫЗСТАНЕ

26 июня 2025 года Президент Кыргызской Республики подписал Указ № 194, направленный на развитие рынка государственных ценных бумаг (ГЦБ). Документ отражает стратегическую задачу укрепления финансового суверенитета страны и диверсификации источников государственного финансирования.

Ключевые положения и их правовое значение

Развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг



Данным указом Кабинету Министров поручено увеличить долю внутреннего долга за счет комплексного развития рынка ГЦБ. Это соответствует мировой практике, когда внутренние заимствования считаются менее рискованными для макроэкономической стабильности, чем внешние. Внутренний долг позволяет снизить валютные риски и укрепить национальную финансовую систему.



Комплексное развитие рынка ГЦБ предполагает не только увеличение объема выпуска бумаг, но и совершенствование инфраструктуры, повышение прозрачности и ликвидности рынка.



Выход на международные рынки капитала



Предусмотрена работа по размещению государственных ценных бумаг на международных рынках капитала, включая выпуск еврооблигаций. Такой шаг откроет доступ к долгосрочным инвестициям и укрепит кредитный рейтинг Кыргызстана.



Внедрение новой модели обслуживания долга



Внедряется новая модель смягчения обслуживания государственного долга, что должно повысить эффективность управления долговыми обязательствами, что может включать реструктуризацию, выпуск новых инструментов, снижение стоимости обслуживания.

Принятые меры соответствуют лучшим мировым практикам и направлены на формирование прозрачного, ликвидного и конкурентного рынка государственных ценных бумаг. Это создаст новые возможности для инвесторов и будет способствовать устойчивому экономическому росту страны.

4. НОВЫЕ ПРАВИЛА О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗАПУСК ЭЛЕКТРОННОГО «ЕДИНОГО ОКНА»

18 июня 2025 года Кабинет Министров Кыргызской Республики принял Постановление № 349, которым утверждено новое Положение регулирующее процесс получения лицензий, разрешений, заключений, идентификационных заключений и разъяснений через информационную систему «единого окна» Tulpar System для экспорта, импорта и транзита товаров, которые подпадают под меры нетарифного регулирования или экспортный контроль в Кыргызской Республике. Принятые меры соответствуют лучшим мировым практикам и направлены на формирование прозрачного, ликвидного и конкурентного рынка государственных ценных бумаг. Это создаст новые возможности для инвесторов и будет способствовать устойчивому экономическому росту страны.

Что изменилось для бизнеса?

Внедряется обновленный порядок получения лицензий, разрешений и заключений для экспорта, импорта и транзита товаров через электронную систему «единого окна».

Закреплены единые правила подачи, рассмотрения и получения документов для всех государственных органов, уполномоченных выдавать такие документы.

Государственное предприятие «Центр единого окна в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики и коммерции обязано модернизировать систему под новые требования.

Предыдущие постановления, регулирующие эти процессы ( № 708 от 2019 г., №156 от 2021 г. и др.), отменены.

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