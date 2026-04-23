Brevets en Inde : comprendre l’obligation des "Working Reports"

Indian patent law requires annual Working Reports declaring whether patents are commercially exploited on Indian territory. This obligation applies to all patent holders and licensees with active patents in India, even when inventions remain unexploited, and carries significant compliance and strategic implications for intellectual property rights management.

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Qu’est-ce qu’un « Working Report », également appelé « Working Statement » en droit des brevets en Inde, et que doivent savoir les titulaires de droits de propriété intellectuelle à propos de cette exigence lors du dépôt, de la gestion et du renouvellement des brevets en Inde ? Eric Enderlin apporte quelques réponses.

Lorsqu’une entreprise ou un inventeur détient un brevet en Inde, ses obligations ne s’arrêtent pas à l’obtention et au maintien du titre par le paiement des taxes de renouvellement. La législation indienne impose également une exigence spécifique et souvent méconnue : la déclaration annuelle d’exploitation du brevet, appelée Working Report ou « Working Statement ».

Cet article vous explique de manière simple et pratique à quoi correspond cette obligation, qui est concerné et comment s’y conformer.

Qu’est-ce qu’un "Working Report"?

Le Working Report est une déclaration obligatoire permettant d’informer l’administration indienne sur l’utilisation commerciale d’un brevet sur le territoire. Concrètement, il s’agit de préciser si, en Inde, l’invention brevetée est exploitée (“worked”) ou non exploitée (“not worked”).

Cette obligation s’inscrit dans une logique propre au droit indien des brevets : encourager l’exploitation effective des inventions sur le territoire national.

Qui doit déposer cette déclaration ?

Sont concernés par cette obligation, les titulaires de brevets (patentees) et les licenciés (licensees), le cas échéant.

Cette obligation s’applique à tous les brevets délivrés et maintenus en vigueur, c’est-à-dire renouvelés via le paiement des annuités, jusqu’à leur expiration (20 ans).

Les brevets abandonnés (non renouvelés par défaut de paiement de la taxe de maintien en vigueur) ne sont naturellement pas concernés.

Une obligation même sans exploitation

Un point important à retenir : le dépôt d’un Working Report est obligatoire même si le brevet n’est pas exploité en Inde.

Dans ce cas, il faut simplement indiquer que le brevet n’est pas exploité et en préciser la raison.

Calendrier de dépôt (exemple pratique)

Pour une période donnée, plusieurs rapports peuvent être exigés simultanément. Par exemple, pour les années financières indiennes 2023–2024, 2024–2025 et 2025–2026, les déclarations correspondantes doivent être déposées entre le 1er avril 2026 et le 30 septembre 2026. Chaque année fait l’objet d’un rapport distinct.

Quelles informations doivent être fournies ?

Le dépôt d’un Working Report nécessite de fournir les informations suivantes :

Informations sur le titulaire (nom, adresse, nationalité). Ces informations obligatoires doivent correspondre exactement à celles enregistrées auprès de l’office indien des brevets. Si des modifications ont été réalisées (changement de nom de société, d’adresse, cession), celles-ci devront au préalable être enregistrées auprès de l’office indien des brevets.

Statut d’exploitation du brevet : deux cas peuvent se présenter. Pour un brevet exploité, il suffit d’indiquer qu’il est “worked”. Aucun détail supplémentaire n’est requis. Pour un brevet non exploité, il faut indiquer une raison, par exemple : invention en cours de développement, en attente d’approbation réglementaire, recherche de partenaires/licenciés, ou toute autre justification concise.

Disponibilité pour licence (obligatoire) : le déposant doit indiquer si le brevet est disponible pour licence : si oui, fournir un courriel et un numéro de contact (ces coordonnées seront accessibles aux tiers intéressés) ; si non, aucune information supplémentaire n’est requise.

Cas des brevets liés : il est possible de regrouper plusieurs brevets liés (par exemple utilisés ensemble), à condition qu’ils appartiennent au même titulaire.

Particularités importantes à connaître

Les données déclarées dans les Working Reports ne sont pas confidentielles, elles sont accessibles publiquement sur le site officiel de l’administration.

Même si un brevet arrive à expiration, une déclaration peut rester obligatoire s’il a été en vigueur sur une partie de la période concernée.

Aucun document justificatif n’est requis lors du dépôt d’un Working Report.

Pourquoi cette obligation est-elle importante ?

Le Working Report étant une obligation statutaire, son dépôt dans les délais fait partie des exigences de conformité pour les titulaires de brevets en Inde. Le non-respect de cette formalité expose le titulaire à une situation de non-conformité réglementaire et peut, dans certains cas, affaiblir sa position juridique.

Le non-dépôt du Working Report en Inde expose en premier lieu le titulaire du brevet à des sanctions financières prévues par la législation locale. Le droit indien impose en effet la transmission régulière d’informations relatives à l’exploitation des brevets, et le défaut de déclaration peut être sanctionné par des amendes. Même si ces sanctions ne sont pas systématiquement appliquées, elles constituent un levier juridique dont dispose l’administration pour assurer le respect de cette obligation.

Au-delà de l’aspect financier, l’absence de dépôt peut fragiliser la position du titulaire face au mécanisme de licence obligatoire. En Inde, un tiers peut demander l’autorisation d’exploiter un brevet sans le consentement de son titulaire si l’invention n’est pas exploitée localement ou si les besoins du marché ne sont pas satisfaits. Le Working Report joue ici un rôle essentiel, car il permet de démontrer soit une exploitation effective, soit des efforts sérieux en ce sens. En l’absence de déclaration, le titulaire se prive d’un élément de preuve important pour se défendre.

Le défaut de dépôt ou des incohérences dans les informations déclarées peuvent également avoir un impact en cas de contentieux. Les Working Reports étant accessibles au public, ils peuvent être utilisés par des tiers dans le cadre de litiges pour analyser la stratégie d’exploitation d’un brevet. Une absence de déclaration ou des informations contradictoires peuvent ainsi affaiblir la crédibilité du titulaire et compliquer la défense de ses droits devant les juridictions compétentes.

Enfin, la fourniture d’informations inexactes ou trompeuses dans un Working Report constitue un risque juridique en soi. Le droit indien prévoit des sanctions en cas de fausse déclaration, ce qui implique une vigilance particulière lors de la préparation de ces documents. Plus largement, le non-respect de cette obligation place le titulaire dans une situation de non-conformité réglementaire, susceptible d’affecter la gestion globale de son portefeuille de brevets et ses relations avec les autorités.

Au-delà de leur caractère obligatoire, les Working Reports présentent également un intérêt stratégique pour les titulaires de brevets. Ils permettent en effet de démontrer l’exploitation effective d’une invention sur le territoire indien, ce qui peut renforcer la crédibilité et la solidité d’un portefeuille de propriété industrielle. Ces déclarations contribuent également à en améliorer la valorisation, notamment dans le cadre de négociations ou d’opérations de transfert de technologie. Enfin, en indiquant la disponibilité éventuelle du brevet à la licence, elles peuvent favoriser l’identification d’opportunités de partenariat et encourager des tiers à entrer en contact avec le titulaire.

Points clés concernant les « Working Reports » et les brevets en Inde

En conclusion, le Working Report constitue une obligation incontournable du droit des brevets en Inde.

Il s’impose à tous les titulaires de brevets en vigueur, doit être déposé dans les délais applicables, y compris en l’absence d’exploitation, et implique la communication d’informations précises rendues publiques.

Au-delà de cette exigence réglementaire, il est essentiel d’anticiper la collecte des informations nécessaires et de sécuriser les dépôts afin d’éviter toute difficulté.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.