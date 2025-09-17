Inheritance Tax Initiative I Update August 2025

In our article from autumn 2024, we already presented the key points of the inheritance tax initiative. Since then, there have been significant new developments. The Federal Council has officially recommended rejecting the federal popular initiative 'For a social climate policy – financed fairly through taxation (Initiative for the Future)' and published its message on this on 13 December 2024. The initiative will be put to a referendum on 30 November 2025.

Federal Council recommends rejection

The Federal Council rejects the initiative, particularly for economic, fiscal, institutional and climate policy reasons.

Implementing the initiative would significantly reduce Switzerland's attractiveness as a place of residence for wealthy individuals. According to an expert opinion commissioned by the federal government, 77% to 93% of the potential tax base, comprising income taxes of municipalities, cantons, and the federal government, as well as wealth taxes of municipalities and cantons, could be lost as those affected would move their place of residence abroad. Estimates by the SFTA based on the expert opinion and additional data collected from the cantons even indicate a range of 85% to 98%.

After the effects of emigration, only an estimated CHF 100 to 650 million in additional revenue could be expected (instead of around CHF 4 billion). With simultaneous tax losses in income and wealth taxes, the bottom line could even result in a reduction in revenue for municipalities, cantons, and the federal government.

The introduction of an inheritance and gift tax at the federal level would also affect the tax base of the cantons. Their scope for levying inheritance and gift taxes on assets exceeding CHF 50 million would be greatly reduced, resulting in a loss of revenue.

The federal government is also already pursuing an active climate policy to achieve the goal of climate neutrality by 2050. The federal government has sufficient financial resources of around CHF 2 billion per year at its disposal for this purpose.

Referendum on 30 November 2025

The vote will take place on 30 November 2025. Polls conducted in June and July 2025 show that a clear majority (73%) is against the initiative.

The survey results are particularly interesting when considering the age of the respondents. According to the Watson/DemoSCOPE survey, 53% of 15- to 34-year-olds would vote yes, while older age groups overwhelmingly reject the proposal.

The political leanings of survey participants also paint a clear picture (source: Watson/DemoSCOPE, August 2024):

Majorities Yes: SP and GPS

SP and GPS Majorities No: GLP, Die Mitte, FDP and SVP

If the referendum is accepted, the implementing provisions must be issued in the form of an ordinance within three years, i.e. by 30 November 2028 at the latest. According to the initiators, these provisions should apply retroactively from the date of acceptance.

The Federal Council emphasizes that the retroactive effect of the initiative applies only to estates and gifts that are distributed after its adoption. Measures to prevent tax avoidance will come into force only with the later implementing provisions, as retroactive application is not constitutionally permissible. Therefore, even if the initiative should be accepted, there will still be enough time until the ordinance provisions come into force to adapt to each situation and take appropriate measures to mitigate or avoid the unacceptable effects of this initiative.

Conclusion

In addition to the reasons for rejection cited by the Federal Council, the initiative could – as outlined in our article from autumn 2024 – be confiscatory in nature and not provide for any exceptions for corporate or business assets. Its adoption could have far-reaching negative consequences for business succession, large estates and Switzerland's attractiveness.

Regardless of the outcome of the vote, potentially affected individuals and families should closely monitor developments and review their succession and asset planning in good time. We would be happy to assist you in this regard.

Initiative sur l'impôt sur les successions I Mise à jour août 2025

Dans notre article de l'automne 2024, nous vous avions déjà présenté les points essentiels de l'initiative sur l'impôt sur les successions. Depuis lors, il y a eu des développements importants. Le Conseil fédéral a officiellement recommandé le rejet de l'initiative populaire fédérale « Pour une politique climatique sociale, équitablement financée par l'impôt (Initiative pour l'avenir) » et a publié son message à ce sujet le 13 décembre 2024. L'initiative sera soumise au vote populaire le 30 novembre 2025.

Le Conseil fédéral recommande le rejet

Le Conseil fédéral rejette l'initiative, notamment pour des raisons économiques, fiscales, institutionnelles et de politique climatique.

La mise en Suvre de l'initiative réduirait considérablement l'attrait de la Suisse en tant que lieu de résidence pour les personnes fortunées. Selon une expertise commandée par le gouvernement fédéral, 77 % à 93 % de la base fiscale potentielle, qui comprend les impôts sur le revenu des communes, des cantons et de la Confédération ainsi que les impôts sur la fortune des communes et des cantons, pourrait être perdue, car les personnes concernées délocaliseraient leur domicile à l'étranger. Les estimations de l'AFC, basées sur l'expertise et des données supplémentaires recueillies auprès des cantons, indiquent même une fourchette de 85 % à 98 %.

Une fois les effets de l'émigration pris en compte, on ne pourrait espérer que 100 à 650 millions de francs de recettes supplémentaires (au lieu d'environ 4 milliards). Compte tenu des pertes fiscales concomitantes en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune, il pourrait même en résulter une diminution des recettes fiscales nettes pour les communes, les cantons et la Confédération.

L'introduction d'un impôt sur les successions et les donations au niveau fédéral aurait également des répercussions sur la base fiscale des cantons. Leur marge de manSuvre pour prélever des impôts sur les successions et les donations pour les fortunes supérieures à 50 millions de francs serait considérablement réduite, ce qui entraînerait une perte de recettes.

Le gouvernement fédéral mène déjà une politique climatique active afin d'atteindre l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050. La Confédération dispose de ressources financières suffisantes à cet effet, à hauteur d'environ 2 milliards de francs par an.



Référendum le 30 novembre 2025

La votation aura lieu le 30 novembre 2025. Les sondages réalisés en juin et juillet 2025 montrent qu'une nette majorité (73 %) est opposée à l'initiative.

Les résultats du sondage sont particulièrement intéressants si l'on tient compte de l'âge des personnes interrogées. Selon le sondage Watson/DemoSCOPE, 53 % des 15-34 ans voteraient oui, tandis que les groupes plus âgés rejettent massivement la proposition.

Les opinions politiques des participants au sondage donnent également une image claire (source : Watson/DemoSCOPE, août 2024) :

Majorités pour le oui: PS et PES

PS et PES Majorités pour le non: PVL, Le Centre, PLR et UDC

Si le référendum est accepté, les dispositions d'application devront être édictées sous forme d'ordonnance dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 30 novembre 2028. Selon les auteurs de l'initiative, ces dispositions devraient s'appliquer rétroactivement à compter de la date de l'acceptation.

Le Conseil fédéral souligne que l'effet rétroactif de l'initiative ne s'applique qu'aux successions et aux donations qui sont distribuées après son adoption. Les mesures visant à empêcher l'évasion fiscale n'entreront en vigueur qu'avec les dispositions d'exécution ultérieures, car l'application rétroactive n'est pas constitutionnellement admissible.

Par conséquent, même si l'initiative devait être acceptée, il resterait suffisamment de temps avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance pour s'adapter à chaque situation et prendre les mesures appropriées afin d'atténuer ou d'éviter les effets inacceptables de cette initiative.

Conclusion

Outre les raisons de rejet déjà invoquées par le Conseil fédéral et comme nous l'avons souligné dans notre article de l'automne 2024, l'initiative risquerait d'avoir un caractère confiscatoire et ne prévoit aucune exception pour la fortune commerciale et l'entreprenariat. Son adoption pourrait avoir des conséquences négatives considérables pour la succession d'entreprises, les successions de patrimoines importants et l'attractivité de la Suisse.

Indépendamment du résultat du vote, les personnes et les familles potentiellement concernées devraient suivre de près l'évolution de la situation et revoir en temps utile leur planification successorale et patrimoniale. Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider dans cette démarche.

Erbschaftsteuer-Initiative I Update August 2025

In unserem Artikel vom Herbst 2024 haben wir bereits die Eckpunkte der Erbschaftsteuer-Initiative vorgestellt. Seither hat es entscheidende neue Entwicklungen gegeben. Der Bundesrat hat die eidgenössische Volksinitiative «Für eine soziale Klimapolitik – steuerlich gerecht finanziert (Initiative für eine Zukunft)» offiziell zur Ablehnung empfohlen und am 13. Dezember 2024 seine Botschaft dazu veröffentlicht. Die Initiative wird am 30.November2025 zur Volksabstimmung kommen.

Bundesrat empfiehlt Ablehnung

Der Bundesrat lehnt die Initiative insbesondere aus wirtschaftlichen, fiskalpolitischen, institutionellen und klimapolitischen Gründen ab.

Die Umsetzung der Initiative würde die Attraktivität der Schweiz als Wohnsitzstaat für vermögende Personen deutlich senken. Laut einem vom Bund beauftragten Gutachten könnten 77% bis 93% des potenziellen Steuersubstrats, bestehend aus der Einkommenssteuer der Gemeinden, Kantone und des Bundes sowie der Vermögenssteuer der Gemeinden und Kantone, wegfallen, da Betroffene ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen würden. Schätzungen der ESTV gestützt auf das Gutachten sowie auf eine zusätzliche Datenerhebung bei den Kantonen ergeben sogar eine Bandbreite von 85% bis 98%.

Nach Abwanderungseffekten wären nur noch geschätzt CHF 100 bis 650 Mio. Mehreinnahmen zu erwarten (anstatt rund CHF 4 Mia.). Bei gleichzeitigen Steuerausfällen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern könnten unter dem Strich sogar Mindereinnahmen für Gemeinden, Kantone und Bund resultieren.

Die Einführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer auf Bundesebene würde zudem in das Steuersubstrat der Kantone greifen. Deren Spielraum für die Erhebung von Erbschafts- und Schenkungssteuern auf Vermögen von über CHF 50 Mio. wäre stark reduziert und hätte mithin Einnahmeausfälle zur Folge.

Auch betreibt der Bund bereits eine aktive Klimapolitik, um das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Hierfür stehen dem Bund ausreichende finanzielle Mittel von jährlich rund CHF 2 Mia. zur Verfügung.

Volksabstimmung am 30. November 2025

Die Abstimmung findet am 30. November 2025 statt. Umfragen vom Juni und Juli 2025 zeigen, dass eine deutliche Mehrheit (73%) gegen die Initiative ist.

Besonders interessant sind die Umfragewerte bei Betrachtung des Alters der Umfrageteilnehmer. Laut Watson/DemoSCOPE-Umfrage würden 53% der 15 bis 34-Jährigen ein Ja einlegen, während ältere Altersgruppen die Vorlage überwiegend klar ablehnen.

Auch die politische Verortung der Umfrageteilnehmenden zeigt ein klares Bild (Quelle: Watson/DemoSCOPE, August 2024):

Ja-Mehrheiten: SP und GPS

SP und GPS Nein-Mehrheiten: GLP, Die Mitte, FDP und SVP

Im Falle einer Annahme der Volksabstimmung sind die Ausführungsbestimmungen innerhalb von drei Jahren, d. h. bis spätestens zum 30. November 2028, in Form einer Verordnung zu erlassen. Diese Bestimmungen sollen gemäss Initianten rückwirkend auf den Tag der Annahme Anwendung finden.

Der Bundesrat betont, dass die Rückwirkung der Initiative nur für Nachlässe und Schenkungen gilt, die nach Annahme ausgerichtet werden. Massnahmen zur Steuervermeidung treten erst mit den späteren Ausführungsbestimmungen in Kraft, da eine rückwirkende Anwendung verfassungsrechtlich nicht zulässig ist.

Selbst wenn die Initiative angenommen wird, bleibt noch genügend Zeit bis zum Inkrafttreten der Verordnungsbestimmungen. Dadurch besteht die Möglichkeit sich auf jede Situation einzustellen und geeignete Massnahmen zu ergreifen, um die unzulässigen Auswirkungen dieser Initiative abzumildern oder zu vermeiden.

Fazit

Neben den vom Bundesrat genannten Ablehnungsgründen könnte die Initiative – wie in unserem Artikel aus dem Herbst 2024 dargelegt – einen konfiskatorischen Charakter aufweisen und keine Ausnahmen für Unternehmens- oder Betriebsvermögen vorsehen. Ihre Annahme könnte weitreichende negative Folgen für Unternehmensnachfolgen, grosse Nachlässe sowie die Standortattraktivität der Schweiz haben.

Unabhängig vom Ausgang der Abstimmung sollten potenziell betroffene Personen und Familien die Entwicklungen aufmerksam verfolgen und ihre Nachfolge- bzw. Vermögensplanung rechtzeitig prüfen. Gerne unterstützen wir Sie hierbei.

