貨品買賣法律的現代化：英國與內地模式如何應對消費者的交貨風險

在如今跨境電商與網購已成常態的市場環境中，消費者權益保護的重要性愈發突顯。然而，當全球多個司法管轄區紛紛修訂法律以適應這些變化時，香港的貨品買賣法律體系仍停留在傳統框架，這可能使消費者面臨權益受損的風險。

香港的普通法源自英國，但將二者在消費者保護（尤其是風險轉移領域）的規定進行對比便會發現，兩地的保障程度存在差異。目前，香港可能需要對《貨物售賣條例》進行修訂，以與現代消費者權益保護標準接軌。

一、兩種法律體系的對比

香港有關貨品買賣的規定主要載於《貨品售賣條例》（香港律例第26章）中。該條例延續了傳統普通法的立場，其第22條明確將 "產權轉移" 與 "風險轉移" 直接掛鉤。這意味著，除非雙方另有約定，否則所有權轉移的那一刻，貨品損壞或滅失的風險也隨之轉移給買方，即便買方尚未實際佔有貨品。

這種規定可能給消費者帶來不符合直覺且不公平的結果。例如，消費者線上購買某件特定化的商品並完成付款後，從法律層面而言，所有權可能在合同成立時就已轉移。若商品在後續運輸過程中受損，即便消費者從未實際接觸過該商品，也可能需要自行承擔這一風險。此時，消費者的救濟途徑可能是向承運人索賠，但這一過程對個人而言往往複雜、耗時且難以應對。

二、更符合現代需求的共識：以 "交貨" 為重心

英國意識到傳統法律框架在企業對消費者（B2C）交易中的固有不公平性，並制訂2015年《消費者權利法》（Consumer Rights Act 2015），改變了相關規則。根據該法第29條，在消費者合同中，風險不再與所有權掛鉤，而是由銷售商承擔，直至貨品被消費者實際佔有。這一簡潔明確的規則為消費者提供了更強有力的保護。

這種面向消費者的風險模式並非英國獨有。《中華人民共和國民法典》也採取了類似立場，將 "貨品實際交付給消費者" 置於優先地位。內地的法律原則是：動產所有權自交付時轉移。儘管當事人可通過約定另行確定所有權轉移時間，但在消費者權益保護相關事宜中，法律通常傾向于維護消費者利益。

無論是英國還是內地，其現代法律制度的核心都在於為消費者實現功能性的公平，承認銷售商更有能力應對與交貨相關的風險。普通法與大陸法體系在這一問題上的共識，為香港的法律改革提供了依據，畢竟香港本身就處於兩種法律體系的交匯點，具備獨特的優勢。

需特別說明的是，儘管英國《消費者權利法》將風險與所有權分離，但所有權轉移仍是關鍵的法律要點。對消費者而言，這一區分能提供重要保護，尤其在銷售商倒閉的情況下：若消費者已付款但銷售商在交貨前倒閉，所有權是否轉移將直接決定消費者的身份，是無法優先受償的普通債權人（大概率無法追回款項），還是貨品的合法所有權人（可要求取回貨品）。這種設計既保護了消費者免受交貨風險影響，又在複雜情形下維護了其所有權權益。

三、香港變革的理由

香港與其他司法管轄區在消費者風險保護上的差異，突顯了其在消費者權益保障領域可以改進的地方。由於將風險與所有權掛鉤，香港的法律將過重的風險負擔轉移給了消費者，在跨境電商交易量巨大的當下，這一問題尤為突出。

若香港參照英國《消費者權利法》的原則修訂法律，將帶來多項關鍵益處：

提升消費者信心：通過提供更清晰、更有力的保護，香港可增強消費者對市場的信任，進而促進線上及遠程購物的發展。 推動良好商業實踐：由銷售商在交貨期間承擔風險，將促使企業採用可靠的物流方式、妥善包裝貨品，並快速解決貨品丟失或損壞問題，從而營造更公平、更可靠的市場環境。 與國際接軌：香港一直致力於與國際實踐對齊，修訂貨品買賣領域的消費者保護法律是順應這一趨勢的合理舉措。此舉將使其法律體系與英國（普通法體系）及內地（大陸法體系）等較為公平有效的模式保持一致。

四、推進路徑

香港的改革方向可以通過修訂《貨品售賣條例》，或考慮制定單獨的現代消費者保護法，既能更好地維護市民權益，也能鞏固其公平、先進經濟體的聲譽。英國《消費者權利法》的經驗，以及與內地《民法典》在這方面的原則基本一致，均表明在風險轉移問題上採取保護消費者的立場不僅可行，更是現代市場環境下的舉措。

