Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – Investitionen In Den Gesundheits- Und Medizintechniksektor

Vietnam hat sich fest als eines der attraktivsten Investitionsziele in Südostasien etabliert.

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A. Überblick über den Gesundheitssektor Vietnams

Vietnam hat sich fest als eines der attraktivsten Investitionsziele in Südostasien etabliert. Nirgendwo zeigt sich dies deutlicher als im Gesundheits- und Life-Science-Sektor, der sich derzeit in einem strukturellen Wandel befindet – getrieben durch Demografie, Wirtschaftswachstum und politische Reformen.

Eine schnell alternde Bevölkerung, eine wachsende und zunehmend gesundheitsbewusste Mittelschicht sowie der kontinuierliche Zustrom von Expatriates und qualifizierten ausländischen Arbeitskräften erhöhen die Nachfrage nach hochwertigen, zugänglichen und international vergleichbaren Gesundheitsdiensten erheblich.

Gleichzeitig vollzieht Vietnam den Übergang von einem volumenbasierten Gesundheitssystem zu einem qualitätsorientierten Modell. Dies eröffnet erhebliche Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette:

Gesundheitsdienstleister

Pharma- und Medizintechnikhersteller

Klinische Forschungsorganisationen

Digitale Gesundheits- und Telemedizinplattformen

Der Sektor wird zunehmend als strategische Säule der wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet. Investitionen im Gesundheitswesen verbessern nicht nur die Behandlungsergebnisse, sondern fördern auch die heimische Innovation, stärken KMU und ziehen langfristige ausländische Direktinvestitionen (FDI) sowie öffentlich-private Partnerschaften (PPP) an.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor wird die effektive Zusammenarbeit zwischen staatlichen Behörden und privaten Investoren sein. Vietnams langfristige Ambitionen sind klar:

gerechter und zeitnaher Zugang zur Versorgung,

deutliche Verbesserung der Behandlungsqualität,

Verringerung des ausgehenden Medizintourismus durch den Aufbau vertrauenswürdiger inländischer Alternativen.

Für Investoren ist die Botschaft ebenso eindeutig: Vietnam ist nicht mehr nur eine aufstrebende Marktchance – es entwickelt sich zu einer strukturierten, politisch gesteuerten Wachstumsstory im Gesundheitswesen.

B. Transformation der ambulanten Versorgung: Häusliche Pflege und dezentrale Behandlung

Eine der dringendsten strukturellen Herausforderungen im vietnamesischen Gesundheitssystem bleibt die Überfüllung der Krankenhäuser, insbesondere auf zentraler und provinzieller Ebene.

Trotz kontinuierlicher Investitionen in die Infrastruktur übersteigt die Nachfrage nach stationären Leistungen weiterhin die Kapazitäten. Daher verlagert sich Vietnam zunehmend hin zu einem dezentraleren, ambulant orientierten Versorgungsmodell.

Die häusliche Pflege und Behandlung zu Hause entwickeln sich zu entscheidenden Komponenten dieser Transformation.

Derzeit:

Viele Krankenhäuser haben Nachsorge- und Überwachungsdienste nach der Entlassung eingeführt,

professionelle häusliche Pflegeinfrastruktur ist jedoch noch unterentwickelt,

Familien tragen weiterhin einen erheblichen Teil der Pflegebelastung.

Dies schafft sowohl eine soziale Herausforderung als auch eine kommerzielle Chance.

Patienten sehen sich oft erheblichen indirekten Kosten gegenüber:

Reisen,

Unterkunft während der Behandlung,

Einkommensverluste.

Ohne angemessene Nachsorge kommt es häufig zu Komplikationen, die zu erneuten Krankenhausaufenthalten und höheren Systemkosten führen.

Professionelle häusliche Pflegelösungen – unterstützt durch digitale Gesundheitstools, Fernüberwachung und geschultes Personal – bieten eine skalierbare Lösung:

Entlastung der Krankenhäuser,

Verbesserung der Behandlungsergebnisse,

Senkung der Gesamtausgaben im Gesundheitswesen.

Für Investoren ist dieses Segment besonders attraktiv aufgrund von:

geringen Anfangsinfrastruktur-Anforderungen,

starker Übereinstimmung mit der Regierungspolitik,

hoher unbefriedigter Nachfrage, insbesondere im Bereich der chronischen Krankheiten.

C. Umsetzung: Rechtliche und regulatorische Prioritäten

Damit Vietnam sein Investitionspotenzial im Gesundheitswesen voll ausschöpfen kann – insbesondere in innovativen Bereichen wie häusliche Pflege, digitale Gesundheit und fortschrittliche Medizintechnologien – sind zwei regulatorische Prioritäten entscheidend:

1. Transparenter und investorenfreundlicher Rechtsrahmen

Vietnam hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Investoren benötigen jedoch weiterhin:

klare Lizenzierungswege,

vorhersehbare Genehmigungsfristen,

konsistente Auslegung der Vorschriften in den Provinzen.

Ein transparenter Rahmen wird:

Technologietransfer fördern,

Markteintrittsbarrieren senken,

Vertrauen bei multinationalen Gesundheitsakteuren stärken.

2. Verschlankte Verwaltungsverfahren

Verwaltungseffizienz bleibt ein entscheidender Faktor.

Die Beschleunigung von:

Produktregistrierungen (insbesondere für Medizinprodukte),

Genehmigungen klinischer Studien,

Marktzugangsverfahren

wird entscheidend sein, damit innovative Lösungen schneller die Patienten erreichen.

Erfreulicherweise deuten jüngste Reformen – insbesondere die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen – darauf hin, dass Vietnam auf dem richtigen Weg ist.

D. Medizintechnikindustrie: Compliance und Verhaltenskodex

Der Medizintechniksektor gehört zu den am schnellsten wachsenden Segmenten des vietnamesischen Gesundheitsmarktes, ist jedoch aus Compliance-Sicht besonders sensibel.

Die Entwicklung und Durchsetzung eines robusten Branchen-Verhaltenskodex ist daher unerlässlich.

Ein solcher Rahmen sollte betonen:

Strikte Einhaltung vietnamesischer Gesetze und internationaler Standards, Patientensicherheit und öffentliche Gesundheit als oberste Priorität, Transparenz in den Interaktionen zwischen Industrie und medizinischen Fachkräften, Förderung des wissenschaftlichen Austauschs und der Weiterbildung.

Für multinationale Unternehmen ist Compliance kein optionales Thema – sondern ein strategischer Differenzierungsfaktor.

E. Handelsabkommen als Katalysatoren: CPTPP, EVFTA und EVIPA

Vietnams Teilnahme an großen Handelsabkommen hat die Investitionslandschaft im Gesundheitswesen und in der Medizintechnik grundlegend verändert.

1. CPTPP

Das umfassende und fortschrittliche transpazifische Partnerschaftsabkommen:

beseitigt nahezu alle Zölle zwischen Mitgliedsstaaten,

erleichtert grenzüberschreitende Lieferketten,

verbessert die regulatorische Transparenz.

2. EVFTA

Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam wirkt sich besonders auf Pharmazeutika und Medizintechnik aus:

Bis zu 99 % der Zölle werden schrittweise abgeschafft,

Regulatorische Zusammenarbeit erleichtert den Zugang zu innovativen Behandlungen.

3. EVIPA – Investitionsschutz

Das Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und Vietnam wird nach vollständiger Ratifizierung:

robuste Investitionsschutzmechanismen bieten,

Zugang zu internationaler Schiedsgerichtsbarkeit ermöglichen,

die Durchsetzbarkeit von Urteilen sicherstellen.

F. Neueste Entwicklungen und Marktaktivität

Der vietnamesische Gesundheitssektor ist zunehmend durch hochkarätige M&A-Aktivitäten und strategische Partnerschaften geprägt.

Ein Meilenstein war die Übernahme des FV Hospital durch die Thomson Medical Group (2024) für 381,4 Mio. USD – eine der größten Gesundheitsdeals in Südostasien.

Dies spiegelt einen breiteren Trend wider: Vietnam entwickelt sich von einem „Frontier Market“ zu einem regionalen Investitionszentrum im Gesundheitswesen.

G. Markteintrittsoptionen und Investitionsbedingungen

Ausländische Investoren können in den vietnamesischen Gesundheitssektor eintreten durch:

100 % auslandsbesitzte Unternehmen,

Joint Ventures,

Business Cooperation Contracts (BCCs).

Indikatives Mindestkapital:

Krankenhäuser: 20 Mio. USD

Polikliniken: 2 Mio. USD

Fachkliniken: 200.000 USD

H. Fazit: Ein Markt voller Chancen – mit dem richtigen Ansatz

Der vietnamesische Gesundheitssektor steht an einem entscheidenden Wendepunkt.

Die Grundlagen sind überzeugend:

starkes Nachfragewachstum,

unterstützendes politisches Umfeld,

zunehmende internationale Integration.

Gleichzeitig erfordert Erfolg in Vietnam mehr als Kapital:

regulatorisches Verständnis,

lokale Partnerschaften,

langfristiges Engagement sind unerlässlich.

Investoren, die kommerzielle Ambitionen mit Compliance, Innovation und Geduld verbinden, werden Vietnam als einen der lohnendsten Gesundheitsmärkte Asiens erleben.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Autor Dr. Oliver Massmann unter omassmann@duanemorris.com. Dr. Oliver Massmann ist Generaldirektor von Duane Morris Vietnam LLC.

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