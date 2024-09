Winstuitkering en private equity in de zorg – ontwikkelingen zomer 2024

Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz)

Op 1 juli publiceerde de Afdeling advisering van de Raad van State (de Afdeling) haar kritische reactie op de Wibz. Als VWS het wetsvoorstel niet op diverse onderdelen aanpast (en nader motiveert), adviseert de Afdeling VWS af te zien van de voorgestelde regeling voor winstuitkering en integere bedrijfsvoering.

Het advies van de Afdeling is niet bindend. De minister moet in een 'nader rapport' laten weten hoe zij het advies verwerkt in het wetsvoorstel. Dit nader rapport wordt meegestuurd met het wetsvoorstel ten behoeve van de behandeling in de Tweede Kamer. De minister verwacht het (gewijzigde) wetsvoorstel begin volgend jaar "in het eerste kwartaal, in januari" aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Probleemanalyse ontbreekt

De Afdeling mist een duidelijke probleemanalyse bij het wetsvoorstel. Niet inzichtelijk is welke vormen van niet-integer gedrag zich voordoen, bij welke categorieën zorgaanbieders en in welke mate. De toelichting bij het wetsvoorstel maakt volgens de Afdeling onvoldoende duidelijk waarom bestaande regelgeving (Wkkgz, Wtza en Jeugdwet) en zelfregulering (governancecodes) ontoereikend is om toezicht te kunnen houden op, en handhavend te kunnen optreden tegen, niet-integere bedrijfsvoering door zorg- en jeugdhulpaanbieders.

Onder verwijzing naar een rapport van de Algemene Rekenkamer over de effectiviteit van de bestrijding van zorgfraude met publiek geld (2022), merkt de Afdeling op dat het probleem er vooral in lijkt te zitten dat de toezichthouders de bestaande instrumenten onvoldoende benutten, geen opvolging geven aan vermoedens van niet-integer gedrag en fraude door daarnaar onderzoek te doen, en nalaten de nodige handhavingsmaatregelen te treffen. Dat probleem is niet op te lossen met nieuwe wettelijke normen voor integere bedrijfsvoering.

Het is in dit licht bezien in onze optiek dus maar de vraag of het wetsvoorstel de zorgen uit de Kamer ondervangt, namelijk voorkomen dat financiële middelen die bedoeld zijn voor het verlenen van goede zorg en jeugdhulp, daar niet voor worden ingezet door niet integer-handelende zorgaanbieders.

Inzicht in de effecten van winstuitkering ontbreekt

Ook is inzicht in de positieve en negatieve effecten van winstuitkering nodig om te kunnen bezien of de voorgestelde regeling nodig is, of deze proportioneel is, of maatregelen nodig zijn die alle zorg- en jeugdhulpaanbieder raken (of uitsluitend maatregelen nodig zijn voor specifieke categorieën zorgaanbieders en zo ja, welke), en of, en zo ja welke, alternatieven denkbaar zijn.

Belangen van investeerders

Ook gaat de Afdeling in op de belangen van investeerders. Zonder redelijke vergoeding op geïnvesteerd vermogen zullen kapitaalverschaffers niet risicodragend in zorgaanbieders investeren. Zij hebben er belang bij voorafgaand aan hun investeringen te kunnen beoordelen of investeringen rendement kunnen opleveren en een afweging te maken van de risico's die zij daartoe lopen. Op voorhand en voor langere tijd moet daarom duidelijkheid bestaan over de winstuitkeringsmogelijkheden.

Het bij algemene maatregel van bestuur (en niet in de wet zelf) introduceren van nadere voorwaarden aan het doen van winstuitkeringen ontneemt investeerders in de zorg duidelijkheid voorafgaand aan het doen van investeringen. Gedurende de looptijd van investeringen kunnen kapitaalverschaffers geconfronteerd worden met veranderingen in winstutkeringsmogelijkheden.

Voor zover niet van de regeling wordt afgezien, is het dan ook van belang dat de hoofdelementen van de regeling (lees: de voorwaarden voor winstuitkering) op het niveau van de wet geregeld dienen te worden en niet per algemene maatregel van bestuur, aldus de Afdeling. Dit is ook in lijn met het kader dat wetgevingsjuristen in acht horen te nemen (zie Aanwijzing 2.19 van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

Wettelijke normen kunnen gaan afwijken van governancecodes

Het wetsvoorstel creëert nieuwe wettelijke normen voor integere bedrijfsvoering náást de bestaande normen uit governancecodes in de zorg. Dat is volgens de Afdeling problematisch omdat de wettelijke normen (op termijn) kunnen gaan afwijken van de governancecodes in de zorg. De Afdeling komt daarom met een juridische tip voor VWS. Als rechtstreeks publiekrechtelijk toezicht op naleving van governancecodes in de zorg noodzakelijk wordt geacht (en dragend gemotiveerd), kan volgens de Afdeling ook worden volstaan met een regeling die voorziet in de aanwijzing van de governancecodes in de zorg, die zorgaanbieders moeten naleven. De Afdeling wijst ter illustratie op de aanwijzing van de Nederlandse corporate governancecode (artikel 2:391a, lid 2, aanhef en onder e BW).