Sector Update: Infraestructuras y contratación pública | nº 7 - Julio 2026

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Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
En este número:
Contratación pública
Jurisprudencia
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- Adjudicación directa a operador interno en transporte público: exigencia de transferencia del riesgo operacional y compatibilidad con la acreditación previa de deficiencia del mercado.
Tribunal Supremo
- El interés moratorio de la Ley 3/2004 es aplicable a las cantidades reconocidas en sentencia por precio de obras nuevas incluidas en un contrato modificado, al tratarse de una deuda de naturaleza contractual.
- El contratista no puede resolver unilateralmente el contrato de suministro ante un riesgo imprevisible, y su culpabilidad puede habilitar la incautación de la garantía y la reclamación de daños.
- Los gastos generales por retraso imputable a la Administración pueden cuantificarse en un porcentaje del presupuesto si se acredita el daño y la imposibilidad de su cálculo directo.
Contratación pública y Derecho de la Competencia
Jurisprudencia
Tribunal Supremo
- Se admite casación para fijar doctrina sobre los "indicios suficientemente plausibles" de colusión en licitaciones y el procedimiento contradictorio previo a la exclusión del licitador.
Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
- La doctrina del self-cleaning no ampara una regularización indefinida, y el momento determinante para valorar la restauración de la fiabilidad del licitador es aquel en que se evalúan las medidas correctoras aportadas.
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
- La suspensión cautelar automática de una resolución sancionadora de la CNMC impide excluir al licitador por la prohibición de contratar declarada ella.
Disposiciones legales
- Entrada en vigor del Reglamento sobre el uso de la capacidad de infraestructura ferroviaria en el espacio ferroviario europeo único.
Informes de Autoridades de Competencia
Comisión Europea
- Informe de seguimiento sobre la aplicación del Reglamento sobre subvenciones extranjeras que falsean el mercado interior.
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