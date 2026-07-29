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29 July 2026

Sector Update: Infraestructuras y contratación pública | nº 7 - Julio 2026

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Herbert Smith Freehills Kramer LLP

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Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.
Spain Government, Public Sector
Iria Calviño,Javier Guillén,Rebeca Oriol
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Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

  • Adjudicación directa a operador interno en transporte público: exigencia de transferencia del riesgo operacional y compatibilidad con la acreditación previa de deficiencia del mercado.

Tribunal Supremo

  • El interés moratorio de la Ley 3/2004 es aplicable a las cantidades reconocidas en sentencia por precio de obras nuevas incluidas en un contrato modificado, al tratarse de una deuda de naturaleza contractual.
  • El contratista no puede resolver unilateralmente el contrato de suministro ante un riesgo imprevisible, y su culpabilidad puede habilitar la incautación de la garantía y la reclamación de daños.
  • Los gastos generales por retraso imputable a la Administración pueden cuantificarse en un porcentaje del presupuesto si se acredita el daño y la imposibilidad de su cálculo directo.

Contratación pública y Derecho de la Competencia

Jurisprudencia

Tribunal Supremo

  • Se admite casación para fijar doctrina sobre los "indicios suficientemente plausibles" de colusión en licitaciones y el procedimiento contradictorio previo a la exclusión del licitador.

Resoluciones de Tribunales Administrativos de Contratación

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

  • La doctrina del self-cleaning no ampara una regularización indefinida, y el momento determinante para valorar la restauración de la fiabilidad del licitador es aquel en que se evalúan las medidas correctoras aportadas.

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

  • La suspensión cautelar automática de una resolución sancionadora de la CNMC impide excluir al licitador por la prohibición de contratar declarada ella.

Disposiciones legales

  • Entrada en vigor del Reglamento sobre el uso de la capacidad de infraestructura ferroviaria en el espacio ferroviario europeo único.

Informes de Autoridades de Competencia

Comisión Europea

  • Informe de seguimiento sobre la aplicación del Reglamento sobre subvenciones extranjeras que falsean el mercado interior.

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