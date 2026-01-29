ARTICLE
29 January 2026

Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 1 - Enero 2026

KL
Nueva cuantía de los umbrales en los contratos sujetos a regulación armonizada.
Spain Government, Public Sector
Iria Calviño,Guillermo Uriarte Senén,Javier Guillén
Bienvenido al último número de nuestro update  de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Legislación

  • Nueva cuantía de los umbrales en los contratos sujetos a regulación armonizada.

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

  • La prohibición de utilizar el precio como único criterio de adjudicación es compatible con la Directiva 2014/24, incluso para servicios normalizados de alta intensidad de mano de obra.
  • El cómputo del 80% de actividad en los contratos “in house” debe incluir el volumen de negocios del grupo cuando la entidad controlada es sociedad matriz.

Tribunal Supremo

  • La legitimación del licitador excluido no puede negarse sin recalcular la fórmula del pliego incorporando su oferta.
  • La declaración de nulidad del contrato excluye la revisión de precios y desplaza cualquier reclamación económica a la fase de liquidación, sin que proceda invocar enriquecimiento injusto.
  • La indemnización fija de €40 por costes de cobro se devenga por cada factura pagada con retraso y opera automáticamente sin juicio de proporcionalidad.
  • El dies a quo del devengo de intereses de demora se fija 60 días después de la expedición de la certificación, sin depender de la aprobación tardía de la Administración.
  • Las cláusulas contractuales pueden modular el régimen legal de pago, pero nunca excluir la potestad verificadora de la Administración.
  • El régimen legal de pago puede ser modulado por el contrato, pero la Administración no puede ser privada de su facultad de verificación previa.
  • La naturaleza del contrato de derecho de superficie depende de su finalidad: si sirve directamente a un interés público específico, es contrato administrativo especial.
  • La existencia de un procedimiento contractual de verificación previa desplaza el plazo general de 30 días y justifica aplicar el régimen especial pactado en el contrato.
  • El plazo de prescripción para reclamar el pago en contratos de servicios no comienza hasta que existan actos concluyentes de extinción contractual realizados por la Administración.
  • La cosa juzgada patrimonial no impide automáticamente una acción contractual posterior y el plazo prescriptivo del lucro cesante por retrasos en la adjudicación depende de la extinción jurídica del contrato.

Resoluciones de tribunales administrativos de contratación

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

  • La inscripción vigente de una prohibición de contratar determina la exclusión automática del licitador, aunque después se acuerde su suspensión cautelar.

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi

  • La sustitución de un miembro de una UTE sin titulación habilitante no implica automáticamente su exclusión si la modificación no altera la oferta ni genera perjuicio competitivo.

Contratación Pública y Derecho de la Competencia

Informes de Autoridades de Competencia

Comisión Europea

  • Las directrices de la Comisión clarifican cuándo una subvención extranjera distorsiona la competencia y cómo deben evaluarse sus efectos en el mercado interior y en la contratación pública.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

