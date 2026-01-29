Sector update: Infraestructuras y contratación pública | nº 1 - Enero 2026

Nueva cuantía de los umbrales en los contratos sujetos a regulación armonizada.

Bienvenido al último número de nuestro update de infraestructuras y contratación pública. Aquí encontrarás algunas de las principales novedades más destacadas del sector. Esperamos que te sea de utilidad.

En este número:

Contratación pública

Legislación

Nueva cuantía de los umbrales en los contratos sujetos a regulación armonizada.

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La prohibición de utilizar el precio como único criterio de adjudicación es compatible con la Directiva 2014/24, incluso para servicios normalizados de alta intensidad de mano de obra.

El cómputo del 80% de actividad en los contratos “in house” debe incluir el volumen de negocios del grupo cuando la entidad controlada es sociedad matriz.

Tribunal Supremo

La legitimación del licitador excluido no puede negarse sin recalcular la fórmula del pliego incorporando su oferta.

La declaración de nulidad del contrato excluye la revisión de precios y desplaza cualquier reclamación económica a la fase de liquidación, sin que proceda invocar enriquecimiento injusto.

La indemnización fija de €40 por costes de cobro se devenga por cada factura pagada con retraso y opera automáticamente sin juicio de proporcionalidad.

El dies a quo del devengo de intereses de demora se fija 60 días después de la expedición de la certificación, sin depender de la aprobación tardía de la Administración.

Las cláusulas contractuales pueden modular el régimen legal de pago, pero nunca excluir la potestad verificadora de la Administración.

El régimen legal de pago puede ser modulado por el contrato, pero la Administración no puede ser privada de su facultad de verificación previa.

La naturaleza del contrato de derecho de superficie depende de su finalidad: si sirve directamente a un interés público específico, es contrato administrativo especial.

La existencia de un procedimiento contractual de verificación previa desplaza el plazo general de 30 días y justifica aplicar el régimen especial pactado en el contrato.

El plazo de prescripción para reclamar el pago en contratos de servicios no comienza hasta que existan actos concluyentes de extinción contractual realizados por la Administración.

La cosa juzgada patrimonial no impide automáticamente una acción contractual posterior y el plazo prescriptivo del lucro cesante por retrasos en la adjudicación depende de la extinción jurídica del contrato.

Resoluciones de tribunales administrativos de contratación

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

La inscripción vigente de una prohibición de contratar determina la exclusión automática del licitador, aunque después se acuerde su suspensión cautelar.

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi

La sustitución de un miembro de una UTE sin titulación habilitante no implica automáticamente su exclusión si la modificación no altera la oferta ni genera perjuicio competitivo.

Contratación Pública y Derecho de la Competencia

Informes de Autoridades de Competencia

Comisión Europea

Las directrices de la Comisión clarifican cuándo una subvención extranjera distorsiona la competencia y cómo deben evaluarse sus efectos en el mercado interior y en la contratación pública.

