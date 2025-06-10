Ежегодные минимальные расходы на разведку в отчетах об исполнении лицензионных обязательств

В этой статье мы освещаем проблему исчисления обязательств в Отчетах об исполнени

В этой статье мы освещаем проблему исчисления обязательств в Отчетах об исполнении лицензионных обязательств (Отчет ЛКУ) и возможные подходы для того, чтобы избежать споров с компетентным органом (Регулятор).

Скоро недропользователи будут сдавать периодические отчеты по лицензии на разведку твёрдых полезных ископаемых (Лицензия). В них необходимо отразить результаты за истекший календарный год (1 января – 31 декабря), в том числе предоставить Отчет ЛКУ. Регулятор использует эти документы, чтобы проверить, как исполняются условия Лицензий.

Если Регулятор выявляет нарушения, он направляет требование об их устранении. В случае с ежегодными минимальными расходами на разведку (ЕМР) последствия могут быть ещё серьезнее — Регулятор вправе отозвать Лицензию на разведку, если обязательства по ЕМР не соблюдены.

Кодекс РК о недрах и сами Лицензии обязывают недропользователей ежегодно инвестировать установленную сумму, причём размер ЕМР зависит от года действия лицензии и количества полученных блоков.

Сумма выражается в месячных расчетных показателях (МРП), а поскольку МРП ежегодно пересматривается (с 1 января), реальные суммы в разные годы могут различаться.

Основная сложность в том, что Лицензия действует с даты, указанной в ней (например, с 15 марта 2023 по 15 марта 2024 — это первый год лицензии), а Отчет ЛКУ сдают за календарный год (1 января – 31 декабря). Фактически, период действия лицензии почти всегда не совпадает с отчётным периодом, из-за чего часть расходов может относиться к двум разным «годам» Лицензии.

Встают сразу несколько вопросов: 1. Как соотнести календарный год и год действия Лицензии? 2. Как определить, выполнены ли ЕМР за год действия Лицензии, если в Отчете ЛКУ информация указывается за календарный год? 3. Если год Лицензии перекрывает два финансовых года (со сменой МРП), какой именно МРП брать для расчета?

Позиция Регулятора в публичных источниках описана только для первого года: рекомендуется рассчитывать расходы пропорционально количеству полных месяцев с момента выдачи лицензии. Однако по последующим периодам единых разъяснений нет. Судебная практика также пока отсутствует. Форма же Отчета ЛКУ не учитывает случаи, когда год Лицензии «разрезает» несколько календарных периодов.

Возможно, решение могут подсказать Правила мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту (лицензии) на недропользование (Приказ № 346 от 18 мая 2018 года). В них говорится, что при анализе расходов (ЕМР), указанных в Отчетах ЛКУ, учитывается размер обязательств на соответствующий календарный год пропорционально каждому полному месяцу. Кроме того, если период охватывает разные календарные годы, то МРП используется тот, который действовал в конкретном году.

Однако остаётся вопрос, как учитывать неполные месяцы. Законодательство не даёт прямых указаний, и существует риск, что часть периода Лицензии может формально «выпадать» из расчётов. При этом такие месяцы могут быть важны для определения выполнения ЕМР.

Пример. Предположим, третий год лицензии длится с 15 марта 2024 по 15 марта 2025:

за 2024 год учитываются расходы с апреля по декабрь (9 полных месяцев).

за 2025 год — с января по февраль (2 полных месяца).

Вопрос, как поступить с мартом 2024 и мартом 2025, остаётся открытым. В итоге недропользователь может недосчитать или «перебросить» часть расходов из одного календарного года в другой.

Чтобы снизить риски, представляется, что «выпадающий» месяц лучше включить в календарный год, в котором размер МРП выше, чтобы итоговая сумма ЕМР выглядела выше.

Кроме того, можно обратиться в Регулятор за официальным разъяснением применительно к конкретной ситуации. По закону госорганы обязаны предоставлять ответы, и если недропользователь следует официальной позиции, это может помочь при оспаривании возможного уведомления о нарушении.

В итоге недропользователям важно иметь в виду, что период действия Лицензии и календарный год не всегда совпадают, а МРП меняется каждый год. При подготовке ежегодных отчетов и расчете ЕМР необходимо внимательно сопоставлять сроки и учитывать неполные месяцы. В противном случае возрастает риск признания обязательств по ЕМР невыполненными и отзыва лицензии.

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