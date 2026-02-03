Weiterer Standort: Oppenhoff eröffnet Büro in München

Oppenhoff setzt seinen Expansionskurs fort und eröffnet zum 1. Mai 2026 einen weiteren Standort in München.

Nach dem erfolgreichen Aufbau des Frankfurter Büros markiert der neue Standort einen weiteren Meilenstein in der strategischen Entwicklung der Kanzlei.

Kanzleisprecher Jörn Kuhn: München zählt zu den bedeutendsten internationalen Wirtschaftsstandorten. Die Eröffnung des Münchener Büros ist ein konsequenter Schritt, um unsere Position als eine der führenden unabhängigen Wirtschaftskanzleien in Deutschland weiter zu stärken. Die Region ist ein zentraler Knotenpunkt für zahlreiche unserer gegenwärtigen und potenziellen Mandanten, insbesondere in den Bereichen Aerospace & Defence, Versicherung und Private Equity.

Mit der Präsenz an einem der traditionsreichsten Kanzleistandorte in Deutschland, schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Beratungsleistungen noch näher an den Bedürfnissen unserer Mandanten auszurichten und unser Wachstum nachhaltig fortzusetzen."

Oppenhoff startet mit etabliertem Team

Zum Start werden sich mehrere Partnerinnen und Partner mit ihren Teams Oppenhoff anschließen, sodass die Kanzlei mit voraussichtlich mindestens 20 Anwältinnen und Anwälten in München vertreten sein wird. Der Standort wird zunächst insbesondere die Beratungsfelder Corporate und Mergers & Acquisitions abdecken. Im Laufe des Jahres wird das Münchener Team gezielt ausgebaut. Mit dem weiteren Ausbau des Standorts werden die Beratungsfelder kontinuierlich erweitert. Oppenhoff folgt damit konsequent seinem Full-Service-Ansatz, um nationalen wie internationalen Mandanten auch in der Region das gesamte Leistungsspektrum zu bieten.

Jörn Kuhn: "Die neuen Teams verfügen über herausragende Expertise, sind in der Region bereits bestens etabliert und vernetzt und bringen ihre langjährige Erfahrung sowie umfassende Branchenkenntnisse ein. So garantieren wir, dass unsere Kanzleiphilosophie und strategische Ausrichtung von Beginn an konsequent und auf höchstem Niveau am neuen Standort umgesetzt werden.

Mit der Eröffnung des Münchener Büros führen wir unseren erfolgreichen Wachstumspfad konsequent fort. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit einem neuen, starken Team die Erfolgsgeschichte von Oppenhoff fortzuschreiben."

