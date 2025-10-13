Anwalt In Vietnam Dr. Oliver Massmann – EILMELDUNG – VIETNAM VON FTSE RUSSELL ZUM SCHWELLENLAND HOCHGESTUFT

Die jüngste formelle Anerkennung Vietnams als "Sekundäres Schwellenland" durch den globalen Indexanbieter FTSE Russell markiert einen entscheidenden Wendepunkt für die vietnamesische Wirtschaft.

Schwellenland-Status

Der Begriff "Schwellenland" beschreibt ein Land mit raschem Wachstum und Industrialisierung, dessen Aktienmarkt für ausländische Investoren in der Regel zugänglicher ist als der eines Grenzmarkts. Die offizielle Neueinstufung durch FTSE Russell, die im September 2026 in Kraft treten soll (vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung), bestätigt Vietnams jahrzehntelange Bemühungen um Marktliberalisierung und regulatorische Reformen.

Mit diesem neuen Status reiht sich Vietnam in dieselbe Marktkategorie wie regionale Schwergewichte China, Indien und Indonesien ein.

Was bedeutet das für Vietnam?

Die bedeutendste und unmittelbarste Auswirkung des Schwellenland-Status ist der erwartete Anstieg ausländischer Kapitalzuflüsse. Fonds, die Schwellenmarkt-Indizes abbilden – und deutlich größer sind als jene für Grenzmärkte – sind nun verpflichtet, Kapital in vietnamesische Unternehmen zu investieren.

Analysten schätzen, dass diese Hochstufung Kapitalzuflüsse in Höhe von 5 bis 10 Milliarden US-Dollar aus passiven und aktiven Fonds auslösen könnte. Eine stärkere Beteiligung ausländischer Investoren wird die Marktliquidität erhöhen, was den Handel mit großen Aktienvolumina erleichtert und die Attraktivität des Marktes weiter steigert.

Herausforderungen und weitere Reformen

Obwohl die Hochstufung durch FTSE Russell ein bedeutender Meilenstein ist, stellt sie keinen Endpunkt dar. Der Übergang macht deutlich, in welchen Bereichen Vietnam seine Reformagenda fortsetzen muss, um seine Position zu festigen und noch höhere Klassifizierungen – etwa durch den konkurrierenden Indexanbieter MSCI – zu erreichen.

Laut FTSE Russell müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, um den Status "Fortgeschrittenes Schwellenland" zu erlangen:

Zugang für ausländische Broker

Aufhebung bestimmter Begrenzungen für ausländische Eigentümer

Einführung eines zentralen Kontrahenten-Systems (Central Counterparty, CCP) Fazit

Die Hochstufung Vietnams ist ein Beweis für seine erfolgreiche Wirtschaftsstrategie, die sich durch starkes BIP-Wachstum, Integration in globale Lieferketten und eine junge, dynamische Arbeitskraft auszeichnet.

Der Schwellenland-Status ist mehr als nur ein Etikett – er ist eine Einladung an die weltweit größten Vermögensverwalter, an Vietnams Wachstumsgeschichte teilzuhaben. Durch die Schließung verbleibender infrastruktureller und regulatorischer Lücken ist Vietnam nicht nur bereit, seinen neuen Status zu festigen, sondern auch, sich in den kommenden zehn Jahren zu einer der weltweit am schnellsten wachsenden und widerstandsfähigsten Volkswirtschaften zu entwickeln.

