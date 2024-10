Openstaande vorderingen in Duitsland incasseren

Het zakendoen over de grens brengt unieke uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat om het innen van openstaande vorderingen. Als Nederlandse ondernemer met debiteuren in Duitsland..

Het zakendoen over de grens brengt unieke uitdagingen met zich mee, vooral als het gaat om het innen van openstaande vorderingen. Als Nederlandse ondernemer met debiteuren in Duitsland, is het cruciaal om het Duitse recht en de Duitse juridische procedures te begrijpen. Dit artikel biedt een overzicht van de opties die u heeft bij het innen van vorderingen in Duitsland. Er zijn twee hoofdwegen om uw vordering te innen: procederen in Duitsland (A.) of een bestaande Nederlandse executoriale titel in Duitsland ten uitvoer leggen (B.).

A. Procederen naar Duits recht

Bij het innen van een vordering in Duitsland zijn er twee opties: de Mahnbescheid-procedure en de reguliere gerechtelijke procedure. Laten we beide opties nader bekijken.

1.De Mahnbescheid-procedure in DuitslandEen Mahnbescheid is vergelijkbaar met een betalingsbevel in Nederland. Het is een snelle, relatief eenvoudige procedure om onbetwiste vorderingen te innen.

U dient een aanvraag in bij de bevoegde Duitse rechtbank, waarna de schuldenaar twee weken de tijd heeft om bezwaar te maken. Als er geen bezwaar komt, kunt u een Vollstreckungsbescheid (dwangbevel) aanvragen, waarmee u een deurwaarder kunt inschakelen voor executie. Als de schuldenaar wel bezwaar maakt, dan heeft u de mogelijkheid om alsnog een reguliere gerechtelijke procedure te voeren (punt 2.).

Deze procedure heeft als voordeel dat u binnen 3-5 maanden een executoriale titel kunt verkrijgen. De kosten zijn relatief laag. Voor een vordering van € 5.000 betaalt u bijvoorbeeld € 80 aan griffierecht plus advocaatkosten (exclusief BTW). De debiteur moet de kosten vergoeden, waarbij de advocaatkosten alleen worden vergoed ter hoogte van het advocatentarief dat in Duitsland wettelijk geregeld is.

2.Reguliere gerechtelijke procedure in Duitsland

De reguliere gerechtelijke procedure in Duitsland is een betere optie als u verwacht dat de schuldenaar de vordering zal betwisten. Deze procedure duurt meerdere maanden en kan aanzienlijk langer duren bij een complexe rechtszaak. De kosten zijn hoger dan bij de Mahnbescheid-procedure. De exacte hoogte van deze kosten hangt af van de hoogte van de vordering, de complexiteit en omvang van de juridische werkzaamheden die nodig zijn.

Het is wel belangrijk om te weten dat als er al kosten zijn gemaakt in een voorafgaande betalingsbevelprocedure, deze in mindering worden gebracht op de totale kosten van de gewone procedure. Dit voorkomt dubbele kosten voor dezelfde zaak en zorgt voor een eerlijkere kostenverdeling. Bij een vordering tot 5.000 € is het Amtsgericht (te vergelijken met de Nederlandse kantonrechter) bevoegd. Bij een hogere vordering moet u zich wenden tot het Landgericht (te vergelijken met de Nederlandse rechtbank). In procedures bij het Landgericht bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

B. Tenuitvoerlegging van een Nederlandse titel in Duitsland

Als u al beschikt over een Nederlandse executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis), kunt u deze in Duitsland ten uitvoer laten leggen. Dankzij Europese regelgeving kunnen veel Nederlandse executoriale titels zonder verdere erkenning in Duitsland ten uitvoer worden gelegd.

Hoewel u meestal direct kunt overgaan tot tenuitvoerlegging van een titel, is het belangrijk te beseffen dat de uitvoering ervan onderworpen is aan de wettelijke voorschriften van het land waar uw schuldenaar gevestigd is. In tegenstelling tot Nederland, waar deurwaarders doorgaans de tenuitvoerlegging verzorgen op een relatief eenvoudige manier, ligt deze verantwoordelijkheid in Duitsland voornamelijk bij de rechtbanken. Dit verschil in procedures kan de executie in Duitsland complexer maken dan u wellicht gewend bent vanuit Nederland.

C. Praktische overwegingen

Bij het innen van vorderingen in Duitsland is het essentieel om rekening te houden met enkele praktische zaken. Zorg voor een goede documentatie van uw vordering, inclusief contracten, facturen en correspondentie. Houd rekening met de taalbarrière; alle communicatie met Duitse instanties zal in het Duits moeten plaatsvinden.

D. Conclusie

Het innen van vorderingen in Duitsland vereist een weloverwogen aanpak. Uw keuze tussen de Mahnbescheid-procedure en een reguliere gerechtelijke procedure hangt af van factoren zoals de hoogte van de vordering, de waarschijnlijkheid van verweer door de schuldenaar, en de complexiteit van de zaak.

In alle gevallen is het raadzaam om juridisch advies in te winnen, bij voorkeur van een advocaat die bekend is met zowel het Nederlandse als het Duitse rechtssysteem. Met de juiste strategie en ondersteuning kunt u uw kansen op een succesvolle incasso in Duitsland aanzienlijk vergroten.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.