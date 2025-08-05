马来西亚: 雇佣法更新

我们汇整了马来西亚雇佣法近期的修订更新。

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最低工资率

从 2025 年 2 月 1 日起，马来西亚所有就业部门的最低工资将从 1,500 令吉提高至 1,700 令吉。

雇用少于5 名员工的雇主可延期至 2025 年 8 月 1 日遵守该规 定。

新的最低工资标准如下:

外籍工人的雇 员公积金缴款

马来西亚国会于 2025 年 3 月通过了一项修正案，规定所有外籍 员工及其雇主各须缴纳工资的 2%为公积金。

据报道，上述变化将于 2025 年第四季度生效。

投资者通行证

马来西亚于自 2025 年 4 月 1 日起推出了专为外国投资者及商务 人士而设的投资者通行证 (Investor Pass)。

此通行证适用于频繁来马寻求商业机会，且符合以下其中一项定 义的外国投资者： 新投资者 (New Investor) 、待定投资者 (Investor in Pipeline) 或现有投资者 (Existing Investor) 。符合资 格者可申请该通行证，并在获批准后可在马来西亚逗留6 个月， 届满后可选择再续签延长额外6 个月的停留期限。

1:3 实习政策

《外籍人才促进本地人才发展的渐进政策》("The Progressive Policy on Expatriate Contribution to Local Talent Development") (简称 "1:3 实习政策") 将于 2026 年 1 月 1 日正式实施，并于 2025 年 2 月 15 日开始试行。

根据 1:3 实习政策，凡获批外籍专才就业准证的公司，须按照以 下比例为本地人才提供实习或工作实习机会:

据我们了解，实习或工作实习的数量可根据公司情况及员工规模 进行适当调整。

作为一项激励措施，参与的企业和机构在与实习相关的支出方面 将享有双倍税务减免的优惠。

Originally published 2025 年5 月7 日

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