Прекращение Трудовых Отношений В Узбекистане

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?

Согласно статье 155 Трудового кодекса основаниями прекращения трудового договора являются:

1. соглашение сторон;

2. истечение срока трудового договора;

3. прекращение трудового договора по инициативе работника;

4. прекращение трудового договора по инициативе работодателя;

5. отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника организации, с ее реорганизацией, изменением подведомственности (подчиненности);

6. отказ работника от продолжения работы в новых условиях труда;

7. отказ работника от переезда на работу в другую местность вместе с работодателем;

8. отказ работника от перевода по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, либо в случае отсутствия у работодателя соответствующей работы;

9. обстоятельства, не зависящие от воли сторон;

10. неизбрание или непрохождение по конкурсу на новый срок либо отказ от участия в избрании, конкурсе;

11. основания, предусмотренные в трудовом договоре, в случаях, когда Трудовой Кодекс либо иные законы закрепляют возможность предусматривать в трудовых договорах с отдельными категориями работников условие о дополнительных основаниях прекращения трудовых отношений.

2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?

В соответствии со статьей 161 Трудового кодекса прекращение трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также срочного трудового договора до истечения его срока по инициативе работодателя должно быть обоснованным.

Обоснованность прекращения трудового договора означает наличие одной из следующих причин (оснований):

1. ликвидация организации (ее обособленного подразделения) по решению ее учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем;

2. изменение численности или штата работников организации (ее обособленного подразделения), индивидуального предпринимателя, обусловленное изменением технологии, организации производства и труда, сокращением объема работ (продукции, услуг);

3. несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации;

4. систематическое нарушение работником своих трудовых обязанностей;

5. однократное грубое нарушение работником своих трудовых обязанностей;

6. другие причины (основания), установленные Трудовым Кодексом и иными законами.

3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?

В Узбекистане правовые процедуры, связанные с прекращением трудового договора, зависят от конкретного основания увольнения, предусмотренного Трудовым кодексом. Как правило, для прекращения трудового договора по инициативе работодателя необходимо наличие юридически обоснованной причины в соответствии с Трудовым кодексом. Работодатель также обязан соблюсти установленный срок предупреждения, который варьируется в зависимости от основания увольнения, направить письменное уведомление работнику и обеспечить надлежащее документальное оформление увольнения. Кроме того, работодатель должен произвести все полагающиеся выплаты работнику, включая задолженность по заработной плате, компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие.

4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?

Работодатель обязан в письменной форме (под роспись) предупредить работника о своем намерении прекратить трудовой договор в следующие сроки:

1. не менее чем за 2 месяца при прекращении трудового договора в связи:

a) с ликвидацией организации (ее обособленного подразделения) по решению ее учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами;

b) с изменением численности или штата работников организации, обусловленным изменением технологии, организации производства и труда, сокращением объема работ (продукции, услуг);

c) со сменой собственника организации в отношении руководителя организации, его заместителей, главного бухгалтера и руководителя обособленного подразделения организации;

2. не менее чем за 2 недели при прекращении трудового договора в связи с несоответствием работника выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации;

3. не менее чем за 3 дня при прекращении трудового договора в связи с виновными действиями (бездействием) работника.

5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?

При прекращении трудового договора с работником должен быть произведен расчет. Расчет включает в себя выплату работнику:

1. недополученной заработной платы;

2. компенсации за все неиспользованные работником основные и дополнительные отпуска;

3. других выплат в случае, если они предусмотрены трудовым законодательством или иными правовыми актами о труде либо трудовым договором.

Согласно статье 173 Трудового кодекса размер выходного пособия зависит от стажа работы у данного работодателя и не может быть менее:

1. 50% от среднего месячного заработка — для работников, имеющих стаж работы до трех лет;

2. 75% от среднего месячного заработка — для работников, имеющих стаж работы от трех до пяти лет;

3. 100% от среднего месячного заработка — для работников, имеющих стаж работы от пяти до десяти лет;

4. 150% процентов от среднего месячного заработка — для работников, имеющих стаж работы от десяти до пятнадцати лет;

5. 200% от среднего месячного заработка — для работников, имеющих стаж работы свыше пятнадцати лет.

Более того, коллективные соглашения, а также коллективный договор, локальные акты, трудовой договор могут устанавливать дополнительные гарантии работникам при выплате выходного пособия за счет средств работодателя.

6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?

Прекращение трудового договора в связи с несоответствием выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации допускается лишь в случае, если работник не справляется именно с той работой, которую он должен выполнять в соответствии с заключенным с ним трудовым договором.

Несоответствие работника должно подтверждаться конкретными фактами (акты проверок, рапорта непосредственного руководителя, начальника, отчеты, материалы аттестации, другие документы, подтверждающие низкое качество работы, выпуск бракованной продукции, невыполнение объема работы, норм выработки и т.п.), которые свидетельствуют о том, что работник не справляется с порученной работой.

Если работник справляется с порученной работой, прекращение трудового договора в связи с несоответствием выполняемой работе не допускается.

Более того, в случае несоответствия работника выполняемой работе (занимаемой должности) в связи с недостаточной квалификацией работодатель обязан предложить работнику менее квалифицированную работу, соответствующую специальности работника, а при отсутствии такой работы — иную работу, имеющуюся у работодателя.

7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?

Согласно статье 174 Трудового кодекса работник, считающий, что трудовой договор с ним был прекращен незаконно, может обратиться непосредственно к работодателю или обжаловать прекращение трудового договора в установленном, в том числе и в судебном, порядке.

Требования работника, трудовой договор с которым был прекращен незаконно, о предоставлении ему прежней работы и возмещении причиненного ему материального ущерба и компенсации морального (если в связи с незаконным прекращением трудового договора работнику были причинены нравственные или физические страдания) вреда подлежат удовлетворению.

Возмещение работнику материального ущерба, причиненного незаконным прекращением трудового договора, состоит в:

1. обязательной оплате за время вынужденного прогула;

2. компенсации дополнительных расходов, связанных с обжалованием прекращения трудового договора (консультации специалистов, расходы по ведению дела и другие).

Размер компенсации морального вреда определяется судом с учетом оценки действий работодателя, но не может быть ниже средней месячной заработной платы работника.

8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом, основанием прекращения трудового договора с иностранным гражданином является истечение срока или аннулирование подтверждения на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

Трудовой договор подлежит прекращению в связи с истечением срока подтверждения на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан в день окончания срока его действия.

При аннулировании подтверждения на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан трудовой договор подлежит прекращению в день получения работодателем соответствующего уведомления уполномоченного органа.

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