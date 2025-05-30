Прекращение Трудовых Отношений В Армении

1) Какие виды расторжения трудового договора существуют?

Прекращение трудового договора может осуществляться по соглашению сторон, по инициативе работника, либо по инициативе работодателя, в связи с изменением существенных условий труда, истечением срока действия трудового договора или иным основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

2) Каковы законные основания для увольнения по инициативе работодателя?

Правовыми основаниями для прекращения трудового договора по инициативе работодателя являются случаи ликвидации организации, случае сокращения штата по финансовым или технологическим причинам, либо - утрата доверия к работнику. Прекращение трудового договора также может иметь место в случае, если работник не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои трудовые обязанности, находится на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отсутствует на рабочем месте в течение всего рабочего дня без уважительной причины, признан не соответствующим занимаемой должности, либо, в силу иных оснований, предусмотренных трудовым законодательством.

3) Какие юридические процедуры необходимо соблюдать при увольнении?

Закон предусматривает различные обязательные требования для отдельных случаев прекращения трудовых отношений. Однако, к общим обязанностям относятся предварительное уведомление, когда такая возможность имеется — предложение работнику другой должности в организации, выплата выходного пособия (если работник имеет на него право), а также окончательный расчет.

4) Какой установлен срок уведомления при расторжении трудового договора?

Срок предварительного уведомления варьируется в зависимости от правового основания для прекращения трудового договора и продолжительности работы сотрудника в компании. Как правило, срок составляет от минимальных 3 дней до максимальных 60 дней.

5) Какие компенсации и выходные пособия положены сотруднику при увольнении?

При прекращении трудового договора, работник имеет право на выплату выходного пособия, компенсацию за неиспользованные дни отпуска и окончательный расчет по всем финансовым обязательствам.

6) Что делать, если увольнение связано с низкой производительностью или нарушениями?

Закон предоставляет работодателю право прекратить трудовой договор, если работник не соответствует требованиям, предъявляемым к занимаемой должности или выполняемой работе, либо не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои трудовые обязанности. Работодатель несёт ответственность за оценку соответствия работника занимаемой должности или порученной работе. Однако, на практике часто проводится аттестация или квалификационный экзамен с целью формирования надлежащих юридических оснований для увольнения. В таких случаях, работодатель обязан заранее вручить работнику письменное уведомление. При увольнении по основаниям неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, работодатель обязан соблюдать установленные правила привлечения к дисциплинарной ответственности.

7) Какие права имеет работник при незаконном увольнении?

Работник имеет право оспорить любое незаконное решение в судебном порядке.

8) Каков порядок расторжения договора с иностранными гражданами?

Законом не предусмотрены какие-либо специальные требования или процедуры прекращения трудовых отношений с иностранными гражданами.

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