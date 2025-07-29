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29 July 2025

Специфика применения соглашений об избежании двойного налогообложения на Кипре

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GRATA International

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Для определения, какое Соглашение об избежании двойного налогообложения...
Cyprus Tax
Nasos A. Kyriakides
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1) Как определить, какое соглашение об избежании двойного налогообложения применяется в конкретной сделке?

Для определения, какое Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) применяется к конкретной сделке на Кипре, используется структурированный подход, учитывающий характер сделки, стороны, участвующие в ней, и положения соответствующего соглашения.

1. Определите вовлечённые государства.

Кипр имеет обширную сеть Соглашений об избежании двойного налогообложения со многими странами. В первую очередь необходимо установить налоговое резидентство сторон:

  • лицо/организация, являющиеся налоговыми резидентами Кипра;
  • лицо/организация, не являющиеся налоговыми резидентами Кипра (указать их страну налогового резидентства).

2. Убедитесь в наличии соответствующего соглашения на сайте Налогового департамента.

3. Определите характер сделки.

4. Примените положения соглашения.

5. Проверьте наличие норм против уклонения от налогообложения или ограничений.

6. Сверьтесь с положениями внутреннего законодательства.

2) Какие налоговые обязательства возникают у резидента при получении доходов из-за рубежа согласно СИДН?

Налоговые обязательства в рамках Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) зависят от конкретных положений соглашения между Кипром как страной резидентства и страной, в которой возникает иностранный доход (страной источника дохода).

Источник иностранного дохода может включать следующее, при этом каждое СИДН может по-разному регулировать налоговый режим в отношении этих видов доходов, распределяя налогооблагаемые права между страной источника и страной резидентства:

  • доход от трудовой деятельности;
  • доход от предпринимательской деятельности;
  • дивиденды;
  • проценты;
  • роялти;
  • прирост капитала.

3) Как правильно подтвердить статус налогового резидента для применения льгот по соглашению?

Для надлежащего подтверждения статуса налогового резидента и применения льгот в рамках Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), как правило, необходимо получить и предоставить официальные документы, такие как Сертификат налогового резидентства компании, подтверждающий ее резидентство в целях налогообложения, а также обеспечить наличие реальной деловой сущности такой компании за счет осуществления ее управления и контроля на Кипре, включая наличие реального офиса, членов Совета директоров и сотрудников, физически находящихся на территории Кипра.

4) Какие виды доходов регулируются соглашениями об избежании двойного налогообложения?

Соглашения об избежании двойного налогообложения Кипра, как правило, охватывают следующие виды доходов:

  • доход от трудовой деятельности;
  • доход от предпринимательской деятельности;
  • дивиденды;
  • проценты;
  • роялти;
  • прирост капитала.

5) Как применяются ставки налогов по дивидендам, процентам и роялти в рамках СИДН?

В соответствии с типичным Соглашением об избежании двойного налогообложения (СИДН), заключенным Кипром с другими странами, налоговые ставки на дивиденды, проценты и роялти, как правило, снижены по сравнению с внутренними ставками налога у источника в стране происхождения дохода.

6) Каковы механизмы устранения двойного налогообложения?

1. Метод освобождения от налогообложения

Страна резидентства освобождает доход из иностранного источника от налогообложения, либо:

  • полностью (полное освобождение); либо
  • освобождает от налога, но учитывает доход при определении налоговой ставки (освобождение с прогрессией).

2. Метод зачёта (зачет иностранного налога)

Страна резидентства включает иностранный доход в налоговую базу, но предоставляет зачет налогов, уплаченных за рубежом.

3. Метод вычета

Уплаченный за рубежом налог не засчитывается, но вычитается в качестве расхода из валового дохода в стране резидентства.

4. Разделенное или исключительное налогообложение

Некоторые соглашения предусматривают исключительное право налогообложения только одной из стран, полностью исключая двойное налогообложение.

7) Каков порядок урегулирования споров и процедуры взаимного соглашения (MAP) в рамках СИДН?

Процедура разрешения споров и Процедура взаимного согласования (Mutual Agreement Procedure, MAP) в рамках Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) представляют собой механизмы, направленные на урегулирование налоговых споров между двумя странами с целью предотвращения двойного налогообложения и обеспечения единообразного толкования положений соглашения.

8) Какие ставки подоходного налога применяются к доходам в виде дивидендов, процентов и роялти в рамках СИДН?

Изменения в международном налоговом праве и обновления Соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью соблюдения требований и оптимизации трансграничного налогового планирования должны включать следующие меры:

1. Отслеживание актуальных изменений в международном налогообложении;
2. Регулярный пересмотр обновлений соглашений;
3. Оценка влияния изменений на корпоративную структуру.

9) Как избежать налоговых рисков и штрафов при применении СИДН?

Во избежание налоговых рисков рекомендуется всегда следовать актуальной процедуре взаимного согласования (MAP) в соответствии с руководящими принципами ОЭСР.

10) Как применяются положения о постоянном представительстве (PE) и их влияние на налогообложение?

Положения о постоянном представительстве (Permanent Establishment, PE), содержащиеся в налоговых соглашениях, основанных на Модельных конвенциях ОЭСР или ООН, определяют, когда иностранное предприятие обладает достаточным присутствием в другой стране для налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, и подлежат применению.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Nasos A. Kyriakides
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