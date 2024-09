Economics Weekly Alert 28/2024

The Tax Department announces that, following a Decree by the Council of Ministers dated 21 June 2024 (KDP 209/2024), the deadline for the submission of the 2023 Individual Income Tax Return and the payment of any tax due has been extended to 31 of October 2024.

Παράταση ημερομηνίας υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/6/2024 (ΚΔΠ 209/2024), παρατείνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2024 η ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου.

Υπενθυμίζεται ότι, υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Ολικό Εισόδημα για το έτος 2023, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Η Δήλωση υποβάλλεται μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης, κάτω από το εικονίδιο «TAXISnet - Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2023».

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Extension of the submission deadline for the 2023 Individual Income Tax Return

The Tax Department announces that, following a Decree by the Council of Ministers dated 21 June 2024 ( KDP 209/2024), the deadline for the submission of the 2023 Individual Income Tax Return and the payment of any tax due has been extended to 31 of October 2024.

Please note that employees, pensioners, and self-employed individuals with a gross total income exceeding €19,500 in 2023 are required to submit an Individual Income Tax Return for that year.

The tax return must be submitted through the TaxisNet system, accessible at https://taxisnet.mof.gov.cy.

For guidance on completing and submitting the tax return, please visit the Tax Department's website at www.mof.gov.cy/tax and click on the "TAXISnet - Income Statement of Individual 2023" icon.

Source: Tax Department

Αναβολή της υποβολής ενστάσεων για θέματα Φ.Π.Α. μέσω της Πύλης TAX FOR ALL

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 26/08/2024, το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η υποβολή ενστάσεων για θέματα Φ.Π.Α. μέσω της Πύλης TAX FOR ALL (TFA) η οποία προγραμματίστηκε για τις 3 Σεπτεμβρίου 2024, αναβάλλεται.

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή ενστάσεων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται με την καθορισμένη, μέχρι σήμερα, διαδικασία και ότι το Τμήμα Φορολογίας θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση για να γνωστοποιήσει τη νέα ημερομηνία υποβολής ενστάσεων Φ.Π.Α. μέσω της Πύλης TFA.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Postponement of VAT Objection Submissions via the TAX FOR ALL Portal

Following the announcement dated 26 August 2024, the Department of Taxation informs the public that the submission of VAT objections through the TAX FOR ALL (TFA) Portal, originally scheduled for 3 September 2024, has been postponed.

Please be advised that VAT objections should continue to be submitted using the current procedure until further notice. The Tax Department will issue a new announcement to communicate the revised date for submitting VAT objections through the TFA Portal.

Source: Tax Department

Δηλώσεις Παρακράτησης Φόρου & Εισφορών (ΤΦ 7) που δεν έχουν υποβληθεί και αφορούν τα έτη από το 2019 και μετέπειτα

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις φορολογικές υποχρεώσεις, δίνεται η δυνατότητα υποβολής, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2024 χωρίς την επιβολή Διοικητικού Προστίμου, των Δηλώσεων παρακράτησης Φόρου & Εισφορών (ΤΦ 7) που δεν έχουν υποβληθεί στην καθορισμένη ημερομηνία και οι οποίες αφορούν τα έτη από το 2019 και μετέπειτα.

Μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο επιβαρύνσεις.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Submission of Withholding Tax & Contribution Declarations (TF 7) for the years 2019 onwards

The Tax Department informs taxpayers that, in order to facilitate compliance with tax obligations, Withholding Tax & Contribution Declarations (TF 7) that have not been submitted for the years 2019 onwards can be filed until 31 October 2024, without incurring an administrative fine.

Please note that after this date, the applicable legal penalties will be enforced.

Source: Tax Department

Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε βασικά είδη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με βάση το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28/06/2024 ( Κ.Δ.Π. 231/2024), επιβάλλεται μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. σε παραδόσεις ορισμένων βασικών ειδών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

Ψωμί: όλα τα είδη ψωμιού φρέσκο ή κατεψυγμένο με ή χωρίς προζύμι (π.χ.λευκό, μαύρο, ολικής αλέσεως, πολύσπορο, χωριάτικο, σικάλεως, καλαμποκόψωμο, μπαγκέτα, τσιαπάτα, ψωμί σε φέτες, φραντζολάκια, πίττες). Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αρτοσκευάσματα, τα αποξηραμένα και οποιοδήποτε ψωμί με πρόσθετα υλικά όπως π.χ. σταφίδες, ξηροί καρποί, αρωματικά. Γάλα: φρέσκο γάλα (π.χ. αγελαδινό, κατσικίσιο, προβάτου), ζαχαρούχο, συμπυκνωμένο, μακράς διάρκειας, γάλα με γεύση (π.χ. σοκολάτα, μπανάνα), φυτικό γάλα (π.χ. αμυγδάλου, σόγιας, ρυζιού). Αυγά Παιδικές τροφές: σε σκόνη, ξηρή ή και υγρή μορφή οι οποίες προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα σνακ (π.χ. τσιπς, ξηροί καρποί, ζαχαρωτά, σοκολάτες, παγωτά). Παιδικές πάνες Προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία (ταμπόν, σερβιέτες υγιεινής και σερβιέτες ακράτειας) Πάνες ενηλίκων Καφές: μη καβουρδισμένος, καβουρδισμένος σε κόκκους, αλεσμένος, σε σκόνη, στιγμιαίος καφές, καφές με άρωμα, με καφεΐνη ή χωρίς καφεΐνη σε οποιαδήποτε συσκευασία. (Δεν περιλαμβάνονται έτοιμα ποτά ή ροφήματα που έχουν ως πρώτη ύλη τον καφέ που καταναλώνονται κρύα ή ζεστά) Ζάχαρη: κρυσταλλική (άσπρη, καστανή, μαύρη), ψιλή (άχνη), χοντρή, σε κύβους, σε φακελάκια. Κρέατα νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Κρέατα βοοειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ 0201 και ΣΟ 0202) Κρέατα χοιροειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ 0203) Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ 0204) Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών (κωδ. κλάσης ΣΟ ex 0206) Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0105 βρώσιμα (κωδ. κλάσης ΣΟ 0207) Κρέατα κουνελιών ή λαγών και παραπροϊόντα σφαγίων κουνελιών ή λαγών βρώσιμα (κωδ. κλάσης ΣΟ ex 0208) Λαχανικά νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη

Ντομάτες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0702) Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά (κωδ. κλάσης ΣΟ 0703) Κράμβες, κουνουπίδια και μπρόκολα, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες, λαχανάκια Βρυξελλών και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica (κωδ. κλάσης ΣΟ 0704) Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.) (κωδ.κλάσης ΣΟ 0705) Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες (κωδ. κλάσης ΣΟ 0706) Αγγούρια και αγγουράκια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0707) Λαχανικά λοβοφόρα με ή χωρίς λοβό όπως μπιζέλια και φασόλια (κωδ. κλάσης ΣΟ 0708) Άλλα λαχανικά όπως σπαράγγια, μελιτζάνες, σέλινα, μανιτάρια, τρούφες, πιπεριές, σπανάκια, αγκινάρες, ελιές μη παρασκευασμένες, κολοκύθες, κολοκύθια, σαλατικά άλλα από μαρούλια (π.χ. κόλιανδρος, μαϊντανός, γλυστιρίδα), κάππαρη, μάραθο (κωδ. κλάσης ΣΟ 0709)

Υπενθυμίζεται ότι, ο μηδενικός συντελεστής Φ.Π.Α. για τα πιο πάνω, επιβάλλεται ήδη από τις πιο κάτω ημερομηνίες:

Για τα είδη 1-7 από 05.05.2023

Για τα είδη 8-9 από 01.11.2023

Για τα είδη 10-11 από 01.12.2023

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας

Zero VAT rate on basic goods until 30 September 2024

The Department of Taxation announces that, in accordance with the Decree of the Council of Ministers dated 28 June 2024, ( K.D.P. 231/2024), a zero VAT rate is applied to the following basic goods until 30 September 2024:

Bread: Includes all types of bread, whether fresh or frozen, with or without sourdough (e.g., white, whole grain, multigrain, rye, cornbread, baguette, ciabatta, sliced bread, loaves, pies). Excludes pastries, dried bread, and bread with added ingredients such as raisins, nuts, or herbs. Milk: Includes fresh milk (cow, goat, sheep), sweetened, concentrated, long-lasting, flavored milk (e.g., chocolate, banana), and plant-based milk (e.g., almond, soy, rice). Eggs. Baby Food: Includes powdered, dried, and wet foods intended for children. Excludes snacks (e.g., chips, nuts, candies, chocolates, ice cream). Baby Diapers. Feminine Hygiene Products: Includes tampons, sanitary napkins, and incontinence pads. Adult Diapers. Coffee: Includes unroasted, roasted, ground, powdered, instant, flavored, and decaffeinated coffee in any packaging. Excludes ready-made drinks or beverages containing coffee that are consumed cold or hot. Sugar: Includes crystalline (white, brown, black), fine (powdered), coarse, diced, and sacheted sugar. Meat: Includes fresh, chilled, or frozen meat:

Meat of bovine animals (CN codes 0201 and 0202)Meat of swine (CN code 0203) Meat of ovine or caprine animals (CN code 0204) Edible offal of bovine animals, swine, sheep, and goats (CN code ex 0206) Meat and edible poultry offal (CN code 0207) Meat of rabbits or hares, and edible rabbit or hare offal (CN code ex 0208) Fresh or Chilled Vegetables:

Tomatoes (CN code 0702) Onions, shallots, garlic, leeks, and similar vegetables (CN code 0703) Cabbages, cauliflowers, broccoli, and similar products of the Brassica genus (CN code 0704) Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.) (CN code 0705) Carrots, turnips, salad beetroot, celery, radishes, and similar edible roots (CN code 0706) Cucumbers and gherkins (CN code 0707) Leguminous vegetables such as peas and beans (CN code 0708) Other vegetables including asparagus, aubergines, celery, mushrooms, truffles, peppers, spinach, artichokes, unprepared olives, pumpkins, zucchini, various salads (e.g., coriander, parsley), capers, fennel (CN code 0709)

Please note that the zero VAT rate has been in effect for these items from the following dates:

Items 1-7: since May 5, 2023

Items 8-9: since November 1, 2023

Items 10-11: since December 1, 2023

Source: Tax Department

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Ιούλιος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούλιο 2024 έφτασε στις 124,2 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,9% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,3%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση 2,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τον Ιούλιο 2024 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 3,7%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 0,3% και της μεταποίησης κατά 0,2%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, οι τομείς της μεταποίησης και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών παραμένουν σταθεροί, ενώ παρατηρείται αύξηση στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων (1,0%) και μείωση στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 1,8%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Ιούλιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (6,3%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (3,6%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,7%) και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουρικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (1,4%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-3,8%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-2,6%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-2,3%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Industrial Output Prices: July 2024

The Index of Industrial Output Prices for July 2024 reached 124,2 units (base 2021=100), recording an increase of 0,9% compared to June 2024. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,3%. For the period January-July 2024, the index showed a decrease of 2,5% compared to the corresponding period of 2023.

In July 2024 compared to June 2024, the index remained stable in the sector of mining and quarrying, while it showed an increase in the sectors of electricity supply by 3,7%, water supply and materials recovery by 0,3% and manufacturing by 0,2%.

Compared to the corresponding month of the previous year, the sectors of manufacturing and water supply and materials recovery remained stable, while an increase was recorded in the sector of mining and quarrying (1,0%). A decrease was recorded in the sector of electricity supply by 1,8%.

By division of economic activity in manufacturing, in July 2024 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (6,3%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (3,6%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,7%) and the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (1,4%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-3,8%), the manufacture of paper and paper products and printing (-2,6%) and the manufacture of rubber and plastic products (-2,3%).

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Ιούλιος 2024

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €702,5 εκ. (2,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €345,9 εκ. (1,2% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2024 αυξήθηκαν κατά €953,1 εκ. (+14,2%) και ανήλθαν στα €7.662,1 εκ. σε σύγκριση με €6.709,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €175,7 εκ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €2.583,8 εκ. σε σύγκριση με €2.408,1 εκ. το 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €148,4 εκ. (+9,5%) και ανήλθαν στα €1.718,2 εκ. σε σύγκριση με €1.569,8 εκ. το 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €238,5 εκ. (+14,6%) και ανήλθαν στα €1.869,3 εκ. σε σύγκριση με €1.630,8 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €327,9 εκ. (+16,2%) και ανήλθαν στα €2.347,6 εκ. σε σύγκριση με €2.019,7 εκ. το 2023. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €21,0 εκ. (+34,5%) και ανήλθαν στα €81,9 εκ. σε σύγκριση με €60,9 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €43,6 εκ. (+25,8%) και ανήλθαν στα €212,3 εκ. σε σύγκριση με €168,7 εκ. το 2023. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €163,3 εκ. (+43,5%) και ανήλθαν στα €538,7 εκ. σε σύγκριση με €375,4 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €16,9 εκ. (-37,2%) και περιορίστηκαν στα €28,5 εκ. σε σύγκριση με €45,4 εκ. το 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024 αυξήθηκαν κατά €596,6 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €6.959,7 εκ. σε σύγκριση με €6.363,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €109,5 εκ. (+17,8%) και ανήλθε στα €723,1 εκ. σε σύγκριση με €613,6 εκ. το 2023. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €232,8 εκ. (+12,2%) και ανήλθαν στα €2.137,6 εκ. σε σύγκριση με €1.904,8 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €208,1 εκ. (+8,1%) και ανήλθαν στα €2.772,1 εκ. σε σύγκριση με €2.564,0 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €99,1 εκ. (+22,9%) και ανήλθαν στα €531,8 εκ. σε σύγκριση με €432,7 εκ. το 2023. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €27,9 εκ. (+11,1%) και ανήλθαν στα €279,6 εκ. σε σύγκριση με €251,6 εκ. το 2023.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €61,8 εκ. (-12,4%) και περιορίστηκε στα €434,9 εκ. σε σύγκριση με €496,7 εκ. το 2023, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €74,0 εκ. (-17,4%) και περιορίστηκαν στα €352,3 εκ. σε σύγκριση με €426,3 εκ. το 2023 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €12,2 εκ. (+17,3%) και ανήλθαν στα €82,6 εκ. σε σύγκριση με €70,4 εκ. το 2023.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €19,1 εκ. (-19,2%) και περιορίστηκαν στα €80,6 εκ. σε σύγκριση με €99,7 εκ. το 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Fiscal Accounts of General Government: January-July 2024

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €702,5 mn (2,2% of GDP) for the period of January-July 2024, as compared to a surplus of €345,9 mn (1,2% of GDP) that was recorded during the period of January-July 2023.

Revenue

During the period of January-July 2024, total revenue increased by €953,1 mn (+14,2%) and amounted to €7.662,1 mn, compared to €6.709,0 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €175,7 mn (+7,3%) and amounted to €2.583,8 mn, compared to €2.408,1 mn in 2023, of which net VAT revenue increased by €148,4 mn (+9,5%) and amounted to €1.718,2 mn, compared to €1.569,8 mn in 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €238,5 mn (+14,6%) and amounted to €1.869,3 mn, compared to €1.630,8 mn in 2023. Social contributions increased by €327,9 mn (+16,2%) and amounted to €2.347,6 mn, compared to €2.019,7 mn in 2023. Property income increased by €21,0 mn (+34,5%) and amounted to €81,9 mn, compared to €60,9 mn in 2023. Current transfers increased by €43,6 mn (+25,8%) and amounted to €212,3 mn, compared to €168,7 mn in 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €163,3 mn (+43,5%) and amounted to €538,7 mn, compared to €375,4 mn in 2023.

On the contrary, capital transfers decreased by €16,9 mn (-37,2%) to €28,5 mn, from €45,4 mn in 2023.

Expenditure

During the period of January-July 2024, total expenditure increased by €596,6 mn (+9,4%) and amounted to €6.959,7 mn, compared to €6.363,1 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, intermediate consumption increased by €109,5 mn (+17,8%) and amounted to €723,1 mn, compared to €613,6 mn in 2023. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €232,8 mn (+12,2%) and amounted to €2.137,6 mn, compared to €1.904,8 mn in 2023. Social benefits increased by €208,1 mn (+8,1%) and amounted to €2.772,1 mn, compared to €2.564,0 mn in 2023. Current transfers increased by €99,1 mn (+22,9%) and amounted to €531,8 mn, compared to €432,7 mn in 2023. Interest payable increased by €27,9 mn (+11,1%) and amounted to €279,6 mn, compared to €251,6 mn in 2023.

The capital account decreased by €61,8 mn (-12,4%) to €434,9 mn, from €496,7 mn in 2023, of which gross capital formation decreased by €74,0 mn (-17,4%) to €352,3 mn, from €426,3 mn in 2023 and other capital expenditure increased by €12,2 mn (+17,3%) and amounted to €82,6 mn, compared to €70,4 mn in 2023.

On the contrary, subsidies decreased by €19,1 mn (-19,2%) to €80,6 mn, from €99,7 mn in 2023.

Source: Cystat

Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 2ο τρίμηνο 2024

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 3,7%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Κατασκευές", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων".

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Quarterly National Accounts: 2nd quarterly 2024

The GDP growth rate in real terms during the second quarter of 2024 is positive and it is estimated at 3,6% over the corresponding quarter of 2023. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 3,7%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Construction", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles".

Source: Cystat

Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Ιούλιος 2024

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Ιούλιο 2024 κατά 3,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Πίνακας 1). Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Πίνακας 2).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024, ο Δείκτης Αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,0% και ο Δείκτης Όγκου αύξηση 3,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: July 2024

The Turnover Value Index of Retail Trade for July 2024 increased by 3,4% compared to the corresponding month of the previous year (Table 1). For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 1,2% compared to the corresponding month of the previous year (Table 2).

For the period January-July 2024, the Value Index is estimated to have recorded an increase of 5,0% and the Volume Index an increase of 3,6% compared to the same period of 2023.

Source: Cystat

Εισαγωγές, πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Ιούλιος 2024

Κατά τον Ιούλιο 2024, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 134.484 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2023. Άνοδος καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (11,9%) και σε αεροπλάνα (0,6%), καθώς και στις πωλήσεις βαρέος μαζούτ (14,5%), υγραερίου (10,7%), πετρελαίου θέρμανσης (8,7%), πετρελαίου κίνησης (7,9%) και βενζίνης (7,4%). Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε στις πωλήσεις κηροζίνης (-25,8%) και ελαφρού μαζούτ (-4,8%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 7,7% στους 60.678 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούλιο 2024 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024 σημείωσαν άνοδο 5,6%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (11,4%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (8,1%) και βενζίνης (7,5%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουλίου 2024 μειώθηκαν κατά 36,4% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2024, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Imports, sales and stocks of petroleum products: July 2024

In July 2024, the total sales of petroleum products amounted to 134.484 tonnes, recording a rise of 4,6% compared to July 2023. An increase was observed in the provisions of marine gasoil (11,9%) and aviation kerosene (0,6%), as well as in the sales of heavy fuel oil (14,5%), liquefied petroleum gas (10,7%), heating gasoil (8,7%), road diesel (7,9%) and motor gasoline (7,4%). On the contrary, a decrease was recorded in the sales of kerosene (-25,8%) and light fuel oil (-4,8%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have increased by 7,7% to 60.678 tonnes.

The total sales of petroleum products in July 2024 compared to June 2024 recorded an increase of 5,6%. Indicatively, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (11,4%) and in the sales of road diesel (8,1%) and gasoline (7,5%). The total stocks of petroleum products at the end of July 2024 dropped by 36,4% compared to the end of the previous month.

During the period January – July 2024, the total sales of petroleum products increased by 1,6% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση: 2o τρίμηνο 2024

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 έφτασε τις 139,4 μονάδες (έτος βάσης 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, αυξήσεις σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του προηγούμενου έτους σημειώθηκαν στις χερσαίες μεταφορές (6,7%), στις πλωτές μεταφορές (6,4%), στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (3,7%), στις αεροπορικές μεταφορές (2,2%) και στην αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (1,1%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of Transport and Storage: 2nd quarter 2024

The Turnover Value Index of Transport and Storage during the second quarter of 2024 reached 139,4 units (base year 2021=100), recording an increase of 1,8% compared to the corresponding quarter of the previous year.

By economic activity, increases relative to the second quarter of the previous year were observed in land transport (6,7%), in water transport (6,4%), in postal and courier activities (3,7%), in air transport (2,2%) and in warehousing and support activities for transportation (1,1%).

During the period January-June 2024, the Turnover Value Index of Transport and Storage recorded an increase of 1,2% compared to the corresponding period of 2023.

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Αύγουστος 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2024, έφτασε τα 12.079 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2024 έφτασε τα 11.197 άτομα παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023 σημειώθηκε μείωση 1.177 ατόμων ή 8,9% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, των κατασκευών, του εμπορίου, της μεταποίησης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registered unemployed: August 2024

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of August 2024, reached 12.079 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for August 2024 reached 11.197 persons remaining at the same level in comparison to the previous month.

In comparison with August 2023, a decrease of 1.177 persons or 8,9% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, construction, trade, manufacturing, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες: 2ο τρίμηνο 2024

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (11,3%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (10,5%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (6,3%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (2,5%), ενώ μείωση παρουσίασε ο τομέας των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (-1,9%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024, αυξήσεις σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 κατέγραψαν οι δείκτες των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (12,3%), των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (8,8%), της ενημέρωσης και επικοινωνίας (8,5%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (3,6%) και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (0,8%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of services: 2nd quarter 2024

The Turnover Value Index during the second quarter of 2024 recorded increases in the sectors of administrative and support service activities (11,3%), real estate activities (10,5%), accommodation and food service activities (6,3%) and information and communication activities (2,5%), whereas a decrease was recorded in the sector of professional, scientific and technical activities (-1,9%) compared to the corresponding quarter of 2023.

During the period January-June 2024, increases relative to the corresponding period of 2023 were observed in the Turnover Value Indices of administrative and support service activities (12,3%), accommodation and food service activities (8,8%), information and communication (8,5%), real estate activities (3,6%) and professional, scientific and technical activities (0,8%).

Source: Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία των μέσων επιτοκίων1 των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Ιούλιο 2024. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Αυγούστου 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 1,96%, σε σύγκριση με 2,17% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο 2,28%, σε σύγκριση με 2,35% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 6,67%, σε σύγκριση με 6,18% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 4,59%, σε σύγκριση με 4,52% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε αύξηση στο 5,57%, σε σύγκριση με 5,45% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 5,64%, σε σύγκριση με 5,33% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων2

Τον Ιούλιο του 2024 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €595,3 εκ., σε σύγκριση με €514,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €28,0 εκ. (εκ των οποίων €26,1 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €21,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €20,3 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €134,3 εκ. (εκ των οποίων €100,7 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €129,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €107,1 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν μείωση στα €74,5 εκ. (εκ των οποίων €48,5 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €77,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €53,9 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν αύξηση στα €345,2 εκ. (εκ των οποίων €211,8 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €272,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €149,3 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Πατήστε εδώ.

1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2013/34, όπως τροποποιήθηκε, της ΕΚΤ, τα στοιχεία επιτοκίων καταρτίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια (τα οποία είναι ευαίσθητα σε ακραίες τιμές (outliers)).

2) Τα ποσά νέων δανείων περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις δανείων καθώς και συμβάσεις οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης κατά τον υπό αναφορά μήνα.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Statistics on Interest Rates applied by Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus has today released the statistics on the average interest rates1 applied by monetary financial institutions in Cyprus on deposits and loans of euro area residents in euro, as well as data regarding volumes (amounts) of new euro denominated loans to euro area residents for the reference month of July 2024. These statistics are included in the August 2024 edition of Monetary and Financial Statistics.

The main developments in interest rates on new deposit and loan contracts, including contracts which were renegotiated, are summarized as follows:

Deposit Rates

The interest rate on deposits from households with an agreed maturity of up to one year recorded a decrease to 1,96%, compared with 2,17% in the previous month.

The corresponding interest rate on deposits from non-financial corporations registered a decrease to 2,28%, compared with 2,35% in the previous month.

Lending Rates

The interest rate on consumer credit increased to 6,67%, compared with 6,18% in the previous month.

The interest rate on loans for house purchase increased to 4,59%, compared with 4,52% in the previous month.

The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million increased to 5,57%, compared with 5,45% in the previous month. The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts over €1 million registered an increase to 5,64%, compared with 5,33% in the previous month.

Amounts of new loans2

Total new loans recorded an increase to €595,3 million in July 2024, compared with €514,9 million in the previous month. The main categories of new loans are analysed below:

New loans for consumption increased to €28,0 million (of which €26,1 mil. pure new loans), compared with €21,7 million in the previous month (of which €20,3 mil. pure new loans).

New loans for house purchase recorded an increase to €134,3 million (of which €100,7 mil. pure new loans), compared with €129,9 million in the previous month (of which €107,1 mil. pure new loans).

New loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million decreased to €74,5 million (of which €48,5 mil. pure new loans), compared with €77,8 million in the previous month (of which €53,9 mil. pure new loans).

New loans to non-financial corporations for amounts over €1 million registered an increase to €345,2 million (of which €211,8 mil. pure new loans), compared with €272,4 million in the previous month (of which €149,3 mil. pure new loans).

Click here.

1) In accordance with the provisions of Regulation 2013/34, as amended, of the European Central Bank, interest rates are calculated as weighted average interest rates, (which are sensitive to outliers).

2) Amounts of new loans include new loan contracts and contracts which were renegotiated within the reference month.

Source: Central Bank of Cyprus

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Ιούνιος 2024

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2024, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 136,6 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023. Για την περίοδο Ιανουαρίου– Ιουνίου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Ιούνιο 2024 ο δείκτης έφτασε τις 133,8 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2023. Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 7,5%, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 6,1% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 4,3%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Turnover Index: June 2024

In June 2024, the Industrial Turnover Index reached 136,6 units (base 2021=100), recording an increase of 2,6% compared to June 2023. For the period January – June 2024, the index recorded an increase of 2,0% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for June 2024 reached 133,8 units, recording an increase of 1,5% compared to June 2023. Increases were also recorded in the sectors of water supply and materials recovery (+7,5%), electricity supply (+6,1%) and mining and quarrying (+4,3%).

Source: Cystat

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Αύγουστος 2024

O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Αύγουστο 2024 αυξήθηκε κατά 0,37 μονάδες και έφτασε στις 118,10 μονάδες σε σύγκριση με 117,73 μονάδες τον Ιούλιο 2024. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο 2024 αυξήθηκε με ρυθμό 1,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Αύγουστο του 2023 όσο και με τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 6,8% και 4,5% αντίστοιχα.

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,6%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (3,4%).

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,7%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,7%) και Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες (3,3%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2024 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,79) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,58).

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2024 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2023 είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,40).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,41).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2024 σε σύγκριση με το δείκτη του Αυγούστου του 2023 είχαν οι κατηγορίες Υπηρεσίες τροφοδοσίας (0,56) και τα Φρέσκα Λαχανικά (0,4).

Τα Φρέσκα Λαχανικά (0,51) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Αυγούστου 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχε η κατηγορία Πετρελαιοειδή (-0,53).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): August 2024

In August 2024, the Consumer Price Index increased by 0,37 units and reached 118,10 units compared to 117,73 units in July 2024. In August 2024, the inflation increased by 1,5%.

For the period January-August 2024, the CPI increased by 2,0% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest positive change when compared to the index of August 2023 as well as the index of the previous month was recorded in Agricultural goods with 6,8% and 4,5% respectively.

Analysis of Percentage Changes

Compared to August 2023, the largest change was monitored in categories Restaurants and Hotels (5,6%) and Food and Non-Alcoholic Beverages (3,4%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (1,7%).

For the period January–August 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Restaurants and Hotels (5,7%) and Miscellaneous Goods and Services (3,3%).

Analysis of Effects in Units

Compared to the Index of August 2023 the categories Food and Non-Alcoholic Beverages (0,79) and Restaurants and Hotels (0,58) had the largest positive effect on the change of the CPI.

The largest negative effect on the change of the CPI compared to August 2023 was recorded in Transport (-0,40).

The largest effect on the change of the CPI compared to the index of the previous month was recorded in Food and Non-Alcoholic Beverages (0,41).

Catering services (0,56) and Fresh vegetables (0,40) had the most notable effect on the change of the CPI of August 2024 compared to August 2023.

Finally, Fresh vegetables (0,51) had the largest positive effect on the change of the CPI of August 2024 compared to the index of the previous month whereas the largest negative effect was recorded in Petroleum products (-0,53).

Source: Cystat

