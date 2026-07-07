Economics Weekly Alert 24/2026

Προθεσμίες για καταβολή φόρου εισοδήματος

Υπενθυμίζουμε τους πελάτες μας για τις προθεσμίες καταβολής των ακόλουθων φόρων:

1. Προσωρινή Φορολογία 2026 (Εταιρείες & Άτομα)

Η 1η δόση προσωρινής φορολογίας για το φορολογικό έτος 2026 είναι πληρωτέα μέχρι την 31η Ιουλίου 2026. Πληρωμή μέχρι την 31η Αυγούστου 2026, δεν φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις. Αναθεώρηση της 1ης δόσης μπορεί να γίνει μετά την 31η Αυγούστου 2026 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026 και θα υπόκειται σε τόκο 3,5% ετησίως.

2. Τελικός Φόρος 2025 (Εταιρείες & Άτομα με Λογαριασμούς)

Η πληρωμή του τελικού φόρου (αυτοφορολογία) για το φορολογικό έτος 2025, είναι η 1η Αυγούστου 2026. Πληρωμή μέχρι την 31η Αυγούστου 2026 δεν φέρει τόκο και χρηματικές επιβαρύνσεις.

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Upcoming income tax payment deadlines

We remind our clients of the upcoming deadlines for the payment of the following taxes:

1. Temporary Tax for 2026 (Legal Entities & Individuals)

The 1st instalment of temporary tax for the tax year 2026 is due July 31st, 2026. Payment by August 31st, 2026, is not subject to interest and penalties. The 1st instalment can be revised any time after August 31st up to December 31st, 2026, and will be subject to interest of 3,5% p.a.

2. Final Tax for 2025 (Legal Entities & Individuals with Accounts)

Payment of final tax (self-assessment) for the tax year 2025 is due August 1st, 2026. Payment by August 31st, 2026, is not subject to interest and penalties.

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Προς τα κάτω αναθεωρεί τις προβλέψεις για ανάπτυξη η ΚΤΚ

Προς τα κάτω αναθεώρησε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), εκτιμώντας ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,5% το 2026 και κατά 2,9% το 2027, έναντι υψηλότερων προβλέψεων που είχε δημοσιεύσει τον Μάρτιο.

Την ίδια ώρα, αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2026 στο 3,2%, αποδίδοντας τις μεταβολές κυρίως στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις περιλαμβάνονται στο Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου 2026, το οποίο δημοσίευσε σήμερα η ΚΤΚ.

Το Δελτίο παρουσιάζει τις κυριότερες εγχώριες οικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις, καθώς και τις μακροοικονομικές προβλέψεις της Τράπεζας για την κυπριακή οικονομία έως το 2028, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις και τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι τις 27 Μαΐου 2026.

Επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026 και επιτάχυνση τα επόμενα δύο χρόνια

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 2,5% το 2026, έναντι ανάπτυξης 3,8% το 2025. Για το 2027 προβλέπεται επιτάχυνση στο 2,9%, ενώ το 2028 ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 3,1%.

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Μαρτίου 2026, η εκτίμηση για την ανάπτυξη αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες για το 2026 και κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες για το 2027, κυρίως λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για το 2026, η σχετικά περιορισμένη αναθεώρηση αποδίδεται στο γεγονός ότι στις προηγούμενες προβλέψεις είχαν ήδη ενσωματωθεί συντηρητικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Η εγχώρια ζήτηση παραμένει ο βασικός μοχλός

Η ΚΤΚ εκτιμά ότι η εγχώρια ζήτηση θα συνεχίσει να αποτελεί τον βασικό παράγοντα στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο 2026-2028.

Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,1% το 2026, έναντι 3,3% το 2025, πριν επιταχυνθεί στο 2,1% το 2027 και στο 2,2% το 2028. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη διατήρηση της αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και στη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας.

Η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,1% το 2026, πριν επιβραδυνθεί στο 1,3% το 2027 και επανέλθει στο 2,7% το 2028.

Παράλληλα, οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, εξαιρουμένων των πλοίων και αεροπλάνων, προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,7% το 2026, 4,2% το 2027 και 4,6% το 2028. Σύμφωνα με την ΚΤΚ, παρά τις πιέσεις που ασκεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα στην επενδυτική δραστηριότητα, αναμένεται ουσιαστική ενίσχυση των μεγάλων ιδιωτικών μη οικιστικών επενδύσεων, αν και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους ενδέχεται να επηρεαστεί από την κρίση στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να ακυρωθούν λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα τους.

Αρνητική συμβολή των καθαρών εξαγωγών το 2026

Στον εξωτερικό τομέα, η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει ότι οι καθαρές εξαγωγές θα έχουν αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ κατά το 2026.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 0,6% φέτος, έναντι αύξησης 5% το 2025. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη μείωση των τουριστικών εσόδων, αλλά και στη μείωση των εσόδων από τη ναυτιλία λόγω των διαταραχών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι εξαγωγές λοιπών υπηρεσιών αναμένεται επίσης να αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό εξαιτίας του λιγότερο ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να παρουσιάσουν οριακή αύξηση 0,1% το 2026, πριν επιταχυνθούν στο 1,6% το 2027 και στο 2,3% το 2028.

Για την περίοδο 2027-2028, η ΚΤΚ εκτιμά ότι οι καθαρές εξαγωγές θα επανέλθουν σε θετική συμβολή στο ΑΕΠ, κυρίως λόγω της αναμενόμενης ανάκαμψης του τουρισμού, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών.

Οριακή άνοδος της ανεργίας το 2026

Η αγορά εργασίας, σύμφωνα με την ΚΤΚ, συνεχίζει να στηρίζει την κυπριακή οικονομία, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η συνολική απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,3% το 2026, έναντι αύξησης 1,7% το 2025, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για το 2027 και το 2028 προβλέπεται επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης στο 1,5% και 1,7% αντίστοιχα.

Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οριακά στο 4,6% το 2026 από 4,4% το 2025, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της κρίσης, πριν υποχωρήσει και σταθεροποιηθεί στο 4,5% το 2027 και το 2028, επίπεδο που, σύμφωνα με την ΚΤΚ, αντανακλά συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Η ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό, η οποία περιλαμβάνει μισθούς και εργοδοτικές εισφορές, προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,7% το 2026 από 4,2% το 2025, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να επιταχυνθεί στο 3,4% το 2027 και στο 3,3% το 2028.

Το μοναδιαίο εργατικό κόστος προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,4% το 2026, έναντι 2,1% το 2025, πριν επανέλθει στο 2,1% το 2027 και διαμορφωθεί στο 1,9% το 2028.

Παράλληλα, η παραγωγικότητα εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά μέσο όρο 1,3% ετησίως κατά την περίοδο προβλέψεων, έναντι 2,1% το 2025. Η ΚΤΚ συνδέει την εξέλιξη αυτή με τη θετική συμβολή εταιρειών ξένων συμφερόντων, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, την εισροή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και την υλοποίηση επενδύσεων μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πληθωρισμός στο 3,2% το 2026

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά στο 3,2% το 2026, από 0,8% το 2025.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, αναμένονται σημαντικές ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου, εξαιτίας του περιορισμού της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ, με έμμεσες επιδράσεις και στις υπόλοιπες συνιστώσες του πληθωρισμού.

Παράλληλα, ανοδικές πιέσεις αναμένονται και στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας, λόγω διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξημένου κόστους παραγωγής, καθώς και στις τιμές των τροφίμων, κυρίως λόγω υψηλότερων τιμών λιπασμάτων που προκύπτουν από τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για το 2027 και το 2028 ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 1,9%, καθώς αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και επιβράδυνση των αυξήσεων στις τιμές των υπηρεσιών και των τροφίμων.

Ο πληθωρισμός εξαιρουμένης της ενέργειας προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,7% το 2026, να υποχωρήσει στο 2,4% το 2027 και στο 2% το 2028, ενώ ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων της ενέργειας και των τροφίμων, προβλέπεται στο 2,3% το 2026, στο 2,2% το 2027 και στο 1,9% το 2028.

Οι βασικοί κίνδυνοι για τις προβλέψεις

Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι οι κίνδυνοι απόκλισης από το βασικό σενάριο για την περίοδο 2026-2028 εκτιμώνται συνολικά ως καθοδικοί για το ΑΕΠ και ανοδικοί για τον πληθωρισμό.

Οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη συνδέονται, μεταξύ άλλων, με το ενδεχόμενο παρατεταμένης ή εντονότερης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, πιθανές ελλείψεις καυσίμων και πρώτων υλών, υψηλότερες από τις αναμενόμενες τιμές ενέργειας, καθώς και ασθενέστερη εξωτερική ζήτηση.

Παράλληλα, ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό συνδέονται κυρίως με την πορεία των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών, αλλά και με ενδεχόμενες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και υψηλότερους μισθούς από τους αναμενόμενους λόγω της στενότητας στην αγορά εργασίας.

Πηγή: StockWatchopens in a new tab

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Central Bank of Cyprus Revises Growth Forecasts Downward

The Central Bank of Cyprus (CBC) has revised its forecasts for Cyprus's economic growth downward, estimating that real GDP will grow by 2.5% in 2026 and 2.9% in 2027, compared with the higher projections it published in March.

At the same time, it has revised its 2026 inflation forecast upward to 3.2%, attributing the changes primarily to the economic impact of the war in the Middle East.

The updated forecasts are included in the June 2026 Economic Bulletin, published today by the CBC.

The Bulletin presents the main domestic economic and financial developments, as well as the Bank's macroeconomic projections for the Cypriot economy through 2028, based on economic developments and data available up to 27 May 2026.

Growth to Slow in 2026 Before Accelerating

According to the Central Bank's projections, real GDP growth is expected to slow to 2.5% in 2026, down from 3.8% in 2025. Growth is then forecast to accelerate to 2.9% in 2027 and 3.1% in 2028.

Compared with the Bank's March 2026 projections, growth has been revised downward by 0.2 percentage points for 2026 and 0.1 percentage points for 2027, mainly due to the effects of the war in the Middle East. The relatively modest downward revision for 2026 reflects the fact that earlier forecasts had already incorporated conservative assumptions regarding geopolitical uncertainty.

Domestic Demand Remains the Main Growth Driver

The CBC expects domestic demand to remain the primary driver of economic activity throughout 2026–2028.

Private consumption is forecast to increase by 1.1% in 2026, compared with 3.3% in 2025, before accelerating to 2.1% in 2027 and 2.2% in 2028. This is supported by continued growth in households' real disposable income despite inflationary pressures, as well as the ongoing resilience of the labour market.

Public consumption is projected to grow by 4.1% in 2026, before slowing to 1.3% in 2027 and recovering to 2.7% in 2028.

Gross fixed capital formation, excluding ships and aircraft, is expected to rise by 3.7% in 2026, 4.2% in 2027, and 4.6% in 2028. Although geopolitical uncertainty is weighing on investment activity, the CBC expects substantial growth in major private non-residential investments. While implementation schedules may be affected by the Middle East crisis, these long-term projects are not expected to be cancelled.

Net Exports to Weigh on Growth in 2026

The Central Bank forecasts that net exports will make a negative contribution to GDP in 2026.

Exports of goods and services are expected to decline by 0.6% this year, compared with growth of 5% in 2025. This reflects mainly lower tourism revenues and reduced shipping income resulting from disruptions caused by the conflict in the Middle East. Exports of other services are also expected to grow more slowly because of a less favourable external environment.

Imports of goods and services are projected to increase marginally by 0.1% in 2026, before rising by 1.6% in 2027 and 2.3% in 2028.

For 2027–2028, the CBC expects net exports to return to making a positive contribution to GDP, primarily due to the anticipated recovery in tourism despite continued import growth.

Slight Increase in Unemployment

According to the CBC, the labour market continues to support the Cypriot economy and has remained remarkably resilient despite ongoing geopolitical developments.

Total employment is projected to increase by 1.3% in 2026, compared with 1.7% in 2025, mainly because of the effects of the Middle East crisis. Employment growth is expected to accelerate to 1.5% in 2027 and 1.7% in 2028.

The unemployment rate is forecast to rise slightly to 4.6% in 2026, from 4.4% in 2025, reflecting the impact of the crisis, before easing and stabilising at 4.5% in both 2027 and 2028, a level the CBC considers consistent with full employment.

Nominal compensation per employee—including wages and employers' social contributions—is projected to slow to 2.7% in 2026 from 4.2% in 2025, before accelerating to 3.4% in 2027 and 3.3% in 2028.

Unit labour costs are expected to rise by 1.4% in 2026, compared with 2.1% in 2025, before returning to 2.1% in 2027 and easing to 1.9% in 2028.

Meanwhile, productivity is projected to grow by an average of 1.3% annually during the forecast period, compared with 2.1% in 2025. The CBC attributes this to the positive contribution of foreign-owned companies, particularly in the technology sector, the inflow of highly skilled workers, and investment under the Recovery and Resilience Plan.

Inflation to Rise to 3.2% in 2026

Harmonised inflation (HICP) is expected to increase significantly to 3.2% in 2026, up from 0.8% in 2025.

According to the Central Bank, this increase is mainly due to the economic impact of the war in the Middle East. In particular, significant upward pressure on energy prices is expected because of higher international oil prices resulting from restricted transit through the Strait of Hormuz, with indirect effects on other components of inflation.

Prices of non-energy industrial goods are also expected to face upward pressure because of supply chain disruptions and higher production costs. Food prices are likewise expected to rise, mainly due to higher fertiliser costs stemming from supply chain disruptions.

For 2027 and 2028, headline inflation is forecast to fall back to 1.9%, reflecting a gradual easing of energy prices and slower increases in service and food prices.

Inflation excluding energy is projected at 2.7% in 2026, falling to 2.4% in 2027 and 2.0% in 2028. Core inflation, excluding both energy and food, is forecast at 2.3% in 2026, 2.2% in 2027, and 1.9% in 2028.

Main Risks to the Outlook

The Central Bank states that risks surrounding its baseline forecasts for 2026–2028 are tilted to the downside for GDP growth and to the upside for inflation.

Downside risks to growth include the possibility of a prolonged or more severe escalation of geopolitical tensions in the Middle East, potential shortages of fuel and raw materials, higher-than-expected energy prices, and weaker external demand.

Upside risks to inflation are mainly linked to developments in energy and commodity prices, as well as the potential effects of climate change and stronger-than-expected wage growth resulting from continued labour market tightness.

Source: StockWatchopens in a new tab

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Πωλήσεις και αποθέματα πετρελαιοειδών: Μάιος 2026

Κατά τον Μάιο 2026, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 127.538 τόνους, σημειώνοντας μείωση 5,1% σε σχέση με τον Μάιο 2025. Πτώση καταγράφηκε στις προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-13,3%) και σε αεροπλάνα (-7,5%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (-23,6%), ασφάλτου (-20,8%), βαρέος μαζούτ (-18,2%), πετρελαίου θέρμανσης (-11,5%), πετρελαίου κίνησης (-4,1%) και βενζίνης (-0,3%). Αντίθετα, άνοδος σημειώθηκε μόνο στις πωλήσεις ελαφρού μαζούτ (19,0%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 2,6% στους 56.867 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026 σημείωσαν άνοδο 7,7%. Ενδεικτικά, αυξήθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα (13,2%), καθώς και οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης (8,8%) και βενζίνης (8,3%), ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι προμήθειες πετρελαίου σε πλοία (-8,9%). Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Μαΐου 2026 αυξήθηκαν κατά 7,1% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Sales and stocks of petroleum products: May 2026

In May 2026, the total sales of petroleum products amounted to 127.538 tonnes, recording a decrease of 5,1% compared to May 2025. A drop was observed in the provisions of marine gasoil (-13,3%) and aviation kerosene (-7,5%), as well as in the sales of kerosene (-23,6%), asphalt (-20,8%), heavy fuel oil (-18,2%), heating gasoil (-11,5%), road diesel (-4,1%) and motor gasoline (-0,3%). On the contrary, a rise was observed only in the sales of light fuel oil (19,0%). As far as the sales from filling stations are specifically concerned, these have registered a drop of 2,6% to 56.867 tonnes.

The total sales of petroleum products in May 2026 compared to April 2026 recorded an increase of 7,7%. Indicatively, a rise was recorded in the provisions of aviation kerosene (13,2%), as well as in the sales of road diesel (8,8%) and motor gasoline (8,3%) whereas, the provisions of marine gasoil decreased by 8,9%. The total stocks of petroleum products at the end of May 2026 increased by 7,1% compared to the end of the previous month.

During the period January – May 2026, the total sales of petroleum products increased by 3,4% compared to the corresponding period of the previous year.

Source: Cystat

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Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής: Απρίλιος 2026

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Απρίλιο 2026 έφθασε στις 113,4 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 1,4% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,6% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+6,9%), των μεταλλείων και λατομείων (+4,5%) και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+4,4%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+8,1%) και κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+6,7%). Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-8,6%), κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-4,5%) και κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-3,8%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στη συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (+11,2%), στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (+7,3%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+6,4%) και στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+4,6%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025 ήταν αυτές της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-5,1%), της κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-5,0%), της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-4,8%) και της ανάκτησης υλικών (-3,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Industrial Production Index: April 2026

In April 2026, the Industrial Production Index reached 113,4 units (base 2021=100), recording an increase of 1,4% compared to April 2025. For the period January – April 2026, the index recorded an increase of 1,6% compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 0,6% compared to April 2025. Increases were also observed in the electricity supply (+6,9%), mining and quarrying (+4,5%) and water supply and materials recovery (+4,4%) sectors.

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to April 2025 were observed in the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+8,1%) and the manufacturing of other non-metallic mineral products (+6,7%). The largest negative changes were observed in the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-8,6%), the manufacturing of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (-4,5%) and the manufacturing of rubber and plastic products (-3,8%).

Comparing the rates of change for the period January – April 2026 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in water collection, treatment and supply (+11,2%), electricity supply (+7,3%), the manufacturing of basic metals and fabricated metal products (+6,4%) and the manufacturing of wood and products of wood and cork, except furniture (+4,6%). The activities where negative changes in production were registered compared to the period January – April 2025 were those relating to the manufacturing of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (-5,1%), the manufacturing of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (-5,0%), the manufacturing of textiles, wearing apparel and leather products (-4,8%) and materials recovery (-3,5%).

Source: Cystat

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Έσοδα από τον τουρισμό: Απρίλιος 2026

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Απρίλιο 2026 ανήλθαν σε €197,5 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 35,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€304,2 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €443,0 εκ. σε σύγκριση με €582,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 23,9%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Απρίλιο 2026 ανήλθε σε €651,77 σε σύγκριση με €726,42 τον Απρίλιο 2025, σημειώνοντας μείωση 10,3%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 39,2% του συνόλου των τουριστών τον Απρίλιο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €86,43 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 8,4% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €81,89. Οι Γερμανοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 8,0%) ξόδεψαν €85,99 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Revenue from tourism: April 2026

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €197,5 mn in April 2026, recording a decrease of 35,1% compared to the corresponding month of the previous year (€304,2 mn).

For the period of January – April 2026, revenue from tourism is estimated at €443,0 mn compared to €582,5 mn in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 23,9%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €651,77 in April 2026 compared to €726,42 in April 2025, recording a decrease of 10,3%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 39,2% of the total tourists in April 2026) spent on average €86,43 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 8,4% of the total tourists) spent on average €81,89. Tourists from Germany (the third largest market with 8,0%) spent on average €85,99 per day.

Source: Cystat

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Ανέβασαν ρυθμό καταθέσεις και δάνεια τον Μάιο

Αύξηση των καταθέσεων και ενίσχυση των δανείων καταγράφηκε τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τις καταθέσεις και τα δάνεια των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων.

Οι συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν καθαρή αύξηση ύψους €343,8 εκατ. τον Μάιο, έναντι καθαρής μείωσης €123,1 εκατ. τον Απρίλιο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των καταθέσεων επιταχύνθηκε στο 5,1% από 4,5% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε στα €58 δισ.

Οι καταθέσεις των κατοίκων Κύπρου αυξήθηκαν κατά €239 εκατ. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των νοικοκυριών κατέγραψαν αύξηση €171,3 εκατ., ενώ οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ενίσχυσαν τις καταθέσεις τους κατά €194 εκατ. Αντίθετα, οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς παρουσίασαν συνολική μείωση καταθέσεων ύψους €126,2 εκατ.

Παράλληλα, τα συνολικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή αύξηση €260,3 εκατ. τον Μάιο, έναντι αύξησης €40,5 εκατ. τον Απρίλιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων ανήλθε στο 12,6%, από 12,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το συνολικό υπόλοιπο των δανείων διαμορφώθηκε στα €28,1 δισ.

Τα δάνεια προς κατοίκους Κύπρου αυξήθηκαν κατά €173,7 εκατ. Συγκεκριμένα, ο δανεισμός προς τα νοικοκυριά ενισχύθηκε κατά €52,7 εκατ. και προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις κατά €63 εκατ. Επιπλέον, οι υπόλοιποι εγχώριοι τομείς κατέγραψαν αύξηση δανείων ύψους €58 εκατ.

Πηγή: StockWatchopens in a new tab

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Deposits and loans picked up pace in May

An increase in deposits and a strengthening of loans were recorded in May 2026, according to the data published on Monday by the Central Bank of Cyprus regarding the deposits and loans of Monetary Financial Institutions.

Total deposits recorded a net increase of €343.8 million in May, compared with a net decrease of €123.1 million in April. The annual growth rate of deposits accelerated to 5.1% from 4.5% the previous month, while the total deposit balance reached €58 billion.

Deposits of Cyprus residents increased by €239 million. In particular, household deposits rose by €171.3 million, while non‑financial corporations increased their deposits by €194 million. In contrast, the remaining domestic sectors showed a total decrease of €126.2 million in deposits.

At the same time, total loans recorded a net increase of €260.3 million in May, compared with an increase of €40.5 million in April. The annual rate of change in loans reached 12.6%, up from 12.0% the previous month, while the total loan balance stood at €28.1 billion.

Loans to Cyprus residents increased by €173.7 million. Specifically, lending to households rose by €52.7 million, and lending to non‑financial corporations increased by €63 million. Additionally, the remaining domestic sectors recorded a loan increase of €58 million.

Source: StockWatchopens in a new tab

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Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Μάιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάιο 2026 έφτασε στις 125,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 3,0% σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 2,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2026, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 13,4%, στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 2,1% και στη μεταποίηση κατά 0,8%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις σε όλους τους τομείς, ως εξής: παροχή νερού και ανάκτηση υλικών 7,3%, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 4,7%, μεταποίηση 1,8% και μεταλλεία και λατομεία 1,7%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (7,9%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,6%), στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (5,1%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (4,2%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,8%), ενώ δεν σημειώθηκε μείωση σε κανένα κλάδο. Στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών δεν σημειώθηκε μεταβολή.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Index of Industrial Output Prices: May 2026

The Index of Industrial Output Prices for May 2026 reached 125,7 units (base 2021=100), recording an increase of 3,0% compared to April 2026. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 2,5%. For the period January-May 2026, the index showed an increase of 0,6% compared to the corresponding period of 2025.

In May 2026 compared to April 2026, the index remained stable in mining and quarrying, while it showed an increase in electricity supply by 13,4%, in water supply and materials recovery by 2,1% and in manufacturing by 0,8%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in all sectors, as follows: water supply and materials recovery 7,3%, electricity supply 4,7%, manufacturing 1,8% and mining and quarrying 1,7%.

By division of economic activity in manufacturing, in May 2026 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (7,9%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (5,6%), the manufacture of basic metals and fabricated metal products (5,1%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (4,2%) and the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (1,8%), while no division recorded a decrease. No change was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products and the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products.

Source: Cystat

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Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Μάιος 2026

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €552,9 εκ. (1,4% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €544,5 εκ. (1,5% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 αυξήθηκαν κατά €282,5 εκ. (+4,8%) και ανήλθαν στα €6.205,3 εκ. σε σύγκριση με €5.922,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €115,2 εκ. (+8,4%) και ανήλθαν στα €1.488,2 εκ. σε σύγκριση με €1.373,0 εκ. το 2025. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €102,2 εκ. (+5,2%) και ανήλθαν στα €2.065,2 εκ. σε σύγκριση με €1.963,0 εκ. το 2025. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €93,1 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €1.995,7 εκ. σε σύγκριση με €1.902,6 εκ. το 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €138,0 εκ. (+11,0%) και ανήλθαν στα €1.389,6 εκ. σε σύγκριση με €1.251,6 εκ. το 2025. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €26,4 εκ. και ανήλθαν στα €38,8 εκ. σε σύγκριση με €12,4 εκ. το 2025. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €9,4 εκ. (+2,2%) και ανήλθαν στα €433,2 εκ. σε σύγκριση με €423,8 εκ. το 2025.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €24,2 εκ. (-26,1%) και περιορίστηκαν στα €68,5 εκ. σε σύγκριση με €92,7 εκ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €39,6 εκ. (-25,5%) και περιορίστηκαν στα €115,7 εκ. σε σύγκριση με €155,3 εκ. το 2025.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026 αυξήθηκαν κατά €274,1 εκ. (+5,1%) και ανήλθαν στα €5.652,4 εκ. σε σύγκριση με €5.378,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €52,0 εκ. (+9,7%) και ανήλθε στα €590,3 εκ. σε σύγκριση με €538,3 εκ. το 2025. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €47,6 εκ. (+3,0%) και ανήλθαν στα €1.637,8 εκ. σε σύγκριση με €1.590,2 εκ. το 2025. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €108,2 εκ. (+4,9%) και ανήλθαν στα €2.306,2 εκ. σε σύγκριση με €2.198,0 εκ. το 2025. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €32,3 εκ. (+15,7%) και ανήλθαν στα €238,4 εκ. σε σύγκριση με €206,1 εκ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €70,5 εκ. (+19,6%) και ανήλθαν στα €429,3 εκ. σε σύγκριση με €358,8 εκ. το 2025.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €26,8 εκ. (-6,0%) και περιορίστηκε στα €418,7 εκ. σε σύγκριση με €445,5 εκ. το 2025, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €25,4 εκ. (-7,2%) και περιορίστηκαν στα €327,7 εκ. σε σύγκριση με €353,1 εκ. το 2025 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €1,5 εκ. (-1,6%) και περιορίστηκαν στα €90,9 εκ. σε σύγκριση με €92,4 εκ. το 2025.

Επιπλέον, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €9,6 εκ. (-23,2%) και περιορίστηκαν στα €31,8 εκ. σε σύγκριση με €41,4 εκ. το 2025.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Fiscal Accounts of General Government: January-May 2026

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €552,9 mn (1,4% of GDP) for the period of January-May 2026, as compared to a surplus of €544,5 mn (1,5% of GDP) that was recorded during the period of January-May 2025.

Revenue

During the period of January-May 2026, total revenue increased by €282,5 mn (+4,8%) and amounted to €6.205,3 mn, compared to €5.922,8 mn in the corresponding period of 2025.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €115,2 mn (+8,4%) and amounted to €1.488,2 mn, compared to €1.373,0 mn in 2025. Social contributions increased by €102,2 mn (+5,2%) and amounted to €2.065,2 compared to €1.963,0 mn in 2025. Taxes on production and imports increased by €93,1 mn (+4,9%) and amounted to €1.995,7 mn, compared to €1.902,6 mn in 2025, of which net VAT revenue increased by €138,0 mn (+11,0%), and amounted to €1.389,6 mn, compared to €1.251,6 mn in 2025. Capital transfers increased by €26,4 mn and amounted to €38,8 mn, compared to €12,4 mn in 2025. Revenue from the sale of goods and services increased by €9,4 mn (+2,2%) and amounted to €433,2 mn, compared to €423,8 mn in 2025.

On the contrary, property income decreased by €24,2 mn (-26,1%) to €68,5 mn, from €92,7 mn in 2025. Current transfers decreased by €39,6 mn (-25,5%) to €115,7 mn, compared to €155,3 mn in 2025.

Expenditure

During the period of January-May 2026, total expenditure increased by €274,1 mn (+5,1%) and amounted to €5.652,4 mn, compared to €5.378,3 mn in the corresponding period of 2025.

In detail, intermediate consumption increased by €52,0 mn (+9,7%) and amounted to €590,3 mn, compared to €538,3 mn in 2025. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €47,6 mn (+3,0%) and amounted to €1.637,8 mn, compared to €1.590,2 mn in 2025. Social benefits increased by €108,2 mn (+4,9%) and amounted to €2.306,2 mn, compared to €2.198,0 mn in 2025. Interest payable increased by €32,3 mn (+15,7%) and amounted to €238,4 mn, compared to €206,1 mn in 2025. Current transfers increased by €70,5 mn (+19,6%) and amounted to €429,3 mn, compared to €358,8 mn in 2025.

The capital account decreased by €26,8 mn (-6,0%) to €418,7 mn, from €445,5 mn in 2025, of which gross capital formation decreased by €25,4 mn (-7,2%) to €327,7 mn, from €353,1 mn in 2025 and other capital expenditure decreased by €1,5 mn (-1,6%) to €90,9 mn, from €92,4 mn in 2025.

Furthermore, subsidies decreased by €9,6 (-23,2%) mn to €31,8 mn, from €41,4 mn in 2025.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

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Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Μάιος 2026

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο 2026 κατά 9,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 7,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Turnover Value Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: May 2026

The Turnover Value Index of Retail Trade for May 2026 increased by 9,8% compared to the corresponding month of the previous year.

For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 7,5% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ): 1o τρίμηνο 2026

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, υπολογίζεται στις 102,95 μονάδες. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο ΔΤΚατ παρουσίασε αύξηση κατά 1,6%, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 σημείωσε αύξηση κατά 3,4%.

Ο υποδείκτης για τις Νέες Οικιστικές Μονάδες κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 υπολογίζεται στις 103,25 μονάδες, σε σύγκριση με 102,06 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο. Αντίστοιχα, ο υποδείκτης για τις Υφιστάμενες Οικιστικές Μονάδες διαμορφώθηκε στις 102,51 μονάδες, έναντι 99,82 μονάδων το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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House Price Index (HPI): 1st quarter 2026

According to a preliminary estimate by the Statistical Service, the House Price Index (HPI) for the first quarter of 2026 is estimated at 102,95 units. Compared with the fourth quarter of 2025, the HPI increased by 1,6%, while compared with the corresponding quarter of 2025, it increased by 3,4%.

The sub-index for New Dwellings in the first quarter of 2026 is estimated at 103,25 units, compared with 102,06 units in the previous quarter. The sub-index for Existing Dwellings is estimated at 102,51 units, compared with 99,82 units in the fourth quarter of 2025.

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Ιούνιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο 2026 αυξήθηκε κατά 0,26 μονάδες και έφτασε στις 103,00 μονάδες σε σύγκριση με 102,74 μονάδες τον Μάιο 2026. Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο 2026 αυξήθηκε με ρυθμό 3,1%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025 σημειώθηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή (21,2%) και Γεωργικά Προϊόντα (9,0%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα Βιομηχανικά Προϊόντα (-1,0%). Σε σχέση με τον Μάιο 2026, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην οικονομική κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό (4,1%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα Πετρελαιοειδή (-1,1%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (8,3%), Ένδυση και Υπόδηση (-7,7%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (5,6%), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (5,3%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (5,1%).

Σε σχέση με τον Μάιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (1,2%) και Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (1,0%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,15), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,91) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,86), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,62), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,73) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,33).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2026 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (0,14) και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (0,09).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,97), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας (-1,53).

Το Ηλεκτρικό Ρεύμα (0,15) είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Λαχανικά (-0,31).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Consumer Price Index (CPI): June 2026

The Consumer Price Index in June 2026 increased by 0,26 points, reaching 103,00 units compared with 102,74 units in May 2026. Inflation in June 2026 increased at a rate of 3,1%.

The largest increases compared with June 2025 were recorded in the economic categories Petroleum Products (21,2%) and Agricultural Goods (9,0%), while the largest decrease was observed in Industrial Goods (-1,0%). Compared with May 2026, the largest increase was recorded in the economic category Electricity and Water (4,1%), while the largest decrease was observed in Petroleum Products (-1,1%).

Analysis of Percentage Changes

Compared with June 2025, the largest changes were observed in the categories Transport (8,3%), Clothing and Footwear (-7,7%), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (5,6%), Recreation, Sports and Culture (5,3%), and Food and Non-Alcoholic Beverages (5,1%).

In relation to May 2026, the largest changes were recorded in the categories Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (1,2%) and Recreation, Sports and Culture (1,0%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive contribution to the change in the CPI of June 2026 compared with June 2025 was recorded in the categories Restaurants and Accommodation Services (3,15), Recreation, Sports and Culture (2,91) and Alcoholic Beverages and Tobacco (1,86), while the largest negative contribution to the CPI change of June 2026 compared with June 2025 was observed in the categories Health (-2,62), Information and Communication (-1,73) and Clothing and Footwear (-1,33).

The largest impact on the month-to-month changes in the CPI in June 2026 compared with May 2026 was recorded in the categories Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (0,14) and Restaurants and Accommodation Services (0,09).

The largest positive contribution to the change in the CPI of June 2026 compared with June 2025 was attributed to Recreation Services (2,97), while the largest negative contribution was attributed to Mobile Communication Services (-1,53).

Electricity (0,15) had the largest positive impact on the change in the CPI of June 2026 compared with the corresponding index of May 2026, while Vegetables (-0,31) had the largest negative impact.

Source: Cystat