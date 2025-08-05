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5 August 2025

柔佛-新加坡经济特区： 要点

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新加坡和马来西亚政府于2025 年 1 月 7 日正式签署了一项关于柔佛-新加坡经 济特区（ "JS-SEZ" ）的协议，旨在通过以下方式共同吸引全球投资：
Malaysia Corporate/Commercial Law
Yong Hsian Siong,Xiang Yen Foo, and Kah Yuen Cho
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新加坡和马来西亚政府于2025 年 1 月 7 日正式签署了一项关于柔佛-新加坡经 济特区（ "JS-SEZ" ）的协议，旨在通过以下方式共同吸引全球投资：(a) 改善 新加坡与柔佛之间的跨境货物通道；(b) 实现更自由的人员流动；(c) 优化区域 内的商业生态系统。

JS-SEZ 的关键要素

1. JS-SEZ 地区

JS-SEZ 致⼒于促进和便利以下经济领域的投资：

  • 物流;
  • 制造业,
  • ⾦融服务;
  • 商业服务;
  • 数字经济;
  • 旅游;
  • ⻝品安全;
  • 教育;
  • 医疗;
  • 能源,
  • 绿⾊经济.

2. 主要合作领域

两国已同意探索新兴合作领域与举措，以⽀持 JS-SEZ 的发展。其中包 括：

  1. 促进可再⽣能源项⽬的发展
  2. 优化⻢来⻄亚现有的就业通道，以⿎励 JS-SEZ 的活⼒；以及
  3. 分阶段优化⼈员和货物的流动

此外，柔佛投资⻢来⻄亚促进中⼼已成⽴，以促进在 JS-SEZ 的投资和 业务。

3. ⻢来⻄亚的激励措施

⾃ 2025 年 1 ⽉ 1 ⽇起，符合条件的JS-SEZ 投资者可申请以下激励措 施：

项⽬ 优惠措施类型
制造业激励计划 (其中包 括AI 和量⼦计算供应链, 医疗器械或制药)
  • 新公司 - 最⻓15 年的5%特别税 率。
  • 现有公司 – 投资税减免：5 年内发 ⽣的合格资本投资额（不包括⼟ 地）的 100%，可⽤于抵消 100% 的法定收⼊。
全球服务中⼼ (其中包括 区域损益管理, 战略业务 规划或企业发展) 最⻓15 年的5%特别税率。
综合旅游项⽬ 投资税减免：5 年内发⽣的合格资本投 资额（不包括⼟地）的 100%。
智能物流综合体 投资税减免：5 年内发⽣的合格投资额 （不包括⼟地）的 100%。
制造 – 下游特种化学品 (其中包括特种化学品, 肥 料或聚合物/塑料)
  • 最⻓10 年的5% 或 10% 特别税 率；或者。
  • 投资税减免：10 年内发⽣的合格资 本投资额（不包括⼟地）的 60% 或 100%。
知识型⼈才激励 对所有应税就业收⼊适⽤15%的固定税 率，为期10 年。
其他激励措施 购买截⾄ 2024 年 12 ⽉ 31 ⽇仍未售出 的商业地产的转让/融资协议⽂书可免征 40% 的印花税。
符合资格的赞助⽅为标志性活动提供现 ⾦或实物捐赠，每个税务年度可享受最 ⾼不超过100 万林吉特的税收扣除额。

注："标志性活动 "是指在旗舰区G 举办并由 旅游、艺术与⽂化部⽀持或认证的具有区域 或国际重要性的活动。
针对符合条件公司业务⽤途⽽在建筑物 或商业建筑部分的装修成本，可享受加 速资本津贴。

注：符合条件的公司是指在 202511 ⽇ ⾄ 20341231 ⽇期间，根据《投资促 进法》(Promotion of Investments Act 1986) 或 《所得税法》Income Tax Act 1967 获得 任何税收优惠，并在 JSSEZ 旗舰区经营的公 司。

在两国政府的⽀持下，JS-SEZ 为潜在投资者提供了价值主张和机会， 使他们能够利⽤相关激励措施，并享受 JS-SEZ 内的⼟地、基础设施、 相对较低的成本和连通性。

随着更多细节和信息的公布，我们期待在适当的时候提供最新消息。

Originally published 2025 年3 ⽉12 ⽇

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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