中国商標局、「画像による画像検索」機能を商標検索システムに導入

国家知識産権局（CNIPA）商標局は5月22日、中国商標網の「商標オンライン検索システム」において、「画像による画像検索」機能を正式に公開した。利用者は商標画像をアップロードすることで図形商標の類似性を直接検索できるようになった。

利用方法は簡便で、「商標類似検索」メニュー内の「自動検索―検索方式」から「以図捜図（画像による画像検索）」を選択し、所定の形式の商標画像をアップロードすることで検索を行う。対応形式はpng、jpeg、jpgで、画像サイズは2MB以下に限られる。

商標局は近年、商標審査と人工知能技術の融合を進めており、図形商標の類似性判断に向けて、商標インテリジェント画像検索システムのアルゴリズムや画像認識能力を継続的に改善してきた。要素解析、類型判別、特徴抽出、対象特定を含む図形商標のAI識別システムを構築し、図形商標の類似検索に対する利用者ニーズへの対応を強化している。

今回の新機能は商標データとAI技術を活用し、図形商標検索の課題解決を図る取り組みの一環である。検索のハードルを大幅に下げることで、商標出願の効率向上とオンライン公共サービスの充実につなげ、事業者や一般利用者の利便性向上が期待されている。

出所：中国知識産権資訊網