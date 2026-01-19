ARTICLE
19 January 2026

我国首部AI知识产权团体标准发布

近日，记者从北京市海淀区市场监管局获悉...
近日，记者从北京市海淀区市场监管局获悉，作为"标准化+市场监管"团体标准典型案例，我国首部聚焦生成式人工智能（AI）领域的知识产权团体标准《生成式人工智能知识产权指南》（以下简称《指南》）已由中国电子商会正式发布实施。

这部由北京快手科技有限公司等单位牵头起草，智合标准中心（北京之合网络科技有限公司）组织编制的AI领域团体标准，不仅填补了生成式AI知识产权领域的制度空白，也展现了海淀区在数字经济前沿领域的标准创新能力，为产业合规发展注入"强心剂"。

据介绍，随着生成式人工智能技术加速应用于科技研发、互联网服务、文化娱乐、医疗健康等多个领域，其知识产权问题也日益凸显。AI生成内容的权属认定、算法专利的判定边界、企业（尤其是中小微企业）合规成本高等问题，制约了企业创新效率，也给产业健康发展带来潜在风险。

"缺少统一的知识产权规范，就像给高速发展的生成式AI产业'踩了刹车'，企业不敢大胆投入研发，服务落地时也常因合规边界不清陷入纠纷。"海淀区市场监管局（知识产权局）相关负责人介绍，为填补该领域标准空白，该标准于2024年9月正式立项，在海淀区市场监管局（知识产权局）的支持和多位行业专家的指导下，经过多轮研讨和论证，最终完成编制并发布实施。在编制过程中，共有47家起草单位、260余位起草人参与其中，覆盖人工智能与科技研发、互联网与软件服务、移动电子与设备厂商、法律与知识产权服务、特种装备与公共安全、文化娱乐、医疗健康等多个领域，确保标准的科学性、规范性和可操作性。

《指南》围绕生成式人工智能技术开发、应用与合规管理中的关键问题，明确了知识产权合规管理和保护的基本要求，构建了涵盖著作权、专利、标识和商业秘密四大核心领域的获取、应用与风险管理框架，着力解决责任权属模糊、算法专利判定复杂等突出问题。

"通过推出团体标准，不仅可以更好地为行业提供统一的合规依据，还能帮助企业快速建立知识产权综合管理体系，让企业更专注于技术研发和产品创新。"北京快手科技有限公司相关负责人表示。

《指南》的正式实施为生成式人工智能不同场景下的主体提供了明确指引：生成式人工智能大模型开发者可依指南明确数据合规、专利保护、商业秘密管理要点，降低侵权风险；生成式人工智能服务提供者可依指南开展大模型审查、投诉渠道搭建等工作，平衡服务效率与知识产权保护；生成式人工智能服务使用者可依指南在使用前进行规范的信息确认、在使用中合理有效留痕，厘清合规边界。此外，《指南》还专门设有知识产权争议处理专章，为各主体提供侵权风险防范、应急措施以及多元维权途径，助力各方主体高效应对知识产权纠纷。（来源：中国保护知识产权网）

