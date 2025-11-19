ARTICLE
19 November 2025

中国专利审查指南重要更新，2026年1月1日起实施

AFD China

国家知识产权局近日正式发布新修订的《专利审查指南》，新规将于2026年1月1日起正式实施。此次修订是中国专利制度适应新技术发展的重要举措，将对创新主体的专利申请和保护产生积极影响。

本次修订主要涉及三大领域的重要变化：

在新技术保护方面，新指南对人工智能、大数据、流媒体等新兴技术领域的专利审查标准作出明确规定，为相关创新成果的专利保护提供了清晰指引。同时，新规明确了植物品种的定义，扩大了可获得专利保护的范围，显著加强了对种业创新的知识产权保护。

在审查标准方面，新指南优化了专利申请的多个环节，完善了同日申请处理方式；并在创造性判断标准上作出更清晰的规定，有助于提升专利申请质量。

在服务创新方面，新指南确立了“按需审查”理念，完善了“快速审查”机制，更好地满足创新主体的实际需求。同时明确了分案申请、优先权等环节的审查标准，以及优先权转让证明的提交要求，使专利申请流程更加规范透明。

作为领先的知识产权服务机构，安信方达将及时跟进新指南的各项细则，持续为客户提供专业的专利代理服务和战略建议。

欢迎您关注我们的后续针对新修订的《专利审查指南》的解读文章，共同把握专利审查新规带来的机遇。

