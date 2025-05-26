北京知財司法保護が強化　2024年は懲罰的賠償適用が76.9

北京市高級人民法院（高裁）はこのほど、2024年度における知的財産司法保護の状況を発表した。北京市内の裁判所では昨年、新たに5万8227件の知的財産関連事件を受理し、6万7075件を結審した。特に複雑な事案や新たな類型の事件、社会的注目を集めた案件において適切な司法判断が下されたことが注目される。

北京市高裁は2022年4月、「知的財産権侵害民事事件における懲罰的賠償適用ガイドライン」を制定し、適用要件や故意侵害の認定基準、損害賠償額の算定方法を明確にした。この指針を背景に、2024年には46件の事件で懲罰的賠償が適用され、前年から76.9％の大幅増加となった。中でも最高賠償額は7056万元に達し、知的財産権侵害に対する抑止効果が一層高まっている。

また、技術保護の分野では重要技術や新興産業に関連する特許事件が3514件処理され、一審の審理効率が世界トップクラスを維持している。さらに国家知識産権局（CNIPA）との連携が強化され、行政と司法が協力する体制が整備された結果、約5900件の訴訟が未然に防止されるなど、紛争予防にも顕著な成果を上げている。

北京市高裁は、知的財産保護を強化し、権利者の利益を守ることで、技術革新や経済発展を支える重要な役割を果たしている。

出所：中国法院網

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