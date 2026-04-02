JWC列明区域变化对CIF卖方的风险与应对 ——以海上运输为视角

2026年2月28日，美国和以色列展开了对伊朗的军事行动，伊朗采取了一系列反击措施，并声明封锁霍尔木兹海峡。3月，联合战争委员会(Joint War Committee)新增了列明区域（Listed Areas)，波斯湾局势紧张加剧。CIF卖方将面对运输合同和贸易合同履约的双重挑战。本文基于国际贸易与海上货物运输实务，从运输合同视角分析CIF卖方可能面临的风险并提出应对策略建议。

一、引言

Joint War Committee（JWC）是由伦敦保险市场协会（LMA）与国际承保协会（IUA）联合成立的委员会 1。其所发布"JWC Listed Areas - Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils"列明了船舶被认为面临战争相关风险增加的水域。根据JWC网站上的提示，船舶驶入或经过列明区域的，可能需要额外的战争风险保障 2。

本次美伊冲突爆发后，JWC在2026年3月3日发布了JWLA-033号列明区域清单新增巴林、吉布提、科威特、卡塔尔及阿曼全境为除外国家；同时将原"波斯湾/阿拉伯湾、阿曼湾、印度洋、亚丁湾及红海南部"区域整合为统一除外水域，其东北/东边界线外推至巴基斯坦65°E经线，涵盖波斯湾、霍尔木兹海峡及阿曼湾相关水域 3。

这一变化将给海上运输中船货双方的权利义务带来诸多变化，而CIF卖方在国际贸易合同中安排运输，也将受到上述高风险区域扩大而引起的运输合同中风险控制机制的影响。

二、CIF卖方在租船合同下面临的风险

（一）战争风险条款（ war risks clause）赋予运输方的合理拒绝航次指令的权利

在国际海上货物运输中，船舶所有人承运货物除了直接与货方签订海上货物运输合同外，还会通过签订航次租船合同（Voyage Charterparty）或定期租船合同（Time Charterparty)的方式通过租约链条与CIF卖方建立直接或间接的合同关系。

以国际货物买卖常见的散杂货和件杂货运输采用的波罗的海国际航运公会（BIMCO）制定的GENCON系列航次租船标准合同为例，其中会包括有BIMCO标准的战争条款。例如，在目前仍普遍采用的GENCON 1994标准格式中第17条即为War Risk条款（并入BIMCO Voywar 1993条文），后者赋予船东在合理判断船舶继续航行或前往港口可能面临战争风险时，拒绝前往或变更航线的权利。尽管CIF卖方通常不会作为定期租船合同下的承租方，但租约链上的定期租船合同出租方仍可以给予其所订立的合同中的战争风险条款（如BIMCO COWARTIME 2025或其他版本）享有保护性权利。

虽然上述提及的条款并不一定明确指出船舶驶往JWC列明区域等于面临战争风险，但通常被JWC纳入列明区域可能成为支持船东或船长合理判断该区域有战争风险的重要因素。

（二）"安全港口"保证

即使海上运输合同未并入最新的战争风险条款，目的港区域可能存在战争风险还将带来运输合同下目的港是否属于安全港口（safe port）的问题。

第一，默示的"安全港口"保证。如果合同指定了具体港口名称，则英国法下的观点一般认为船东（作为承运人或出租人）已接受该港口的风险，托运人或承租人不承担默示的安全保证 4。若合同允许承租人在一个未具体列名的范围内指定港口，通常应默示承租人对所指定港口的安全性承担保证 5。关于保证的内容，The Eastern City案中给出了经典定义：在相关期间，特定船舶能够安全地到达、使用该港口并从其离开，且不会因良好航行和船艺无法避免的危险而遭受损失 6。但除非合同有明确约定，承租人这一默示保证并不是持续性的：该保证并非要求港口时刻保持安全，比如突发的战争引起港口变为"不安全港口"，并不构成承租人违反上述保证 7。

第二，合同明示的保证义务。船方有权基于合同条款将货物卸载于就近港口。尽管目的港确定后发生战争冲突导致港口变得不安全并不是承租人违反安全港口保证义务，但即使没有或不适用专门的战争风险条款，根据常见的租船合同以及提单条款，均明确约定了船方的运输责任仅是运输货物至能够安全到达的地点，并有权在约定目的港或安全的临近地点卸货和交付货物，例如GENCON 1994 Part II 第1条：

1.......

The said Vessel shall, ......, and being so loaded the Vessel shall proceed to the discharging port(s) or place(s) stated in Box 11 as ordered on signing Bills of Lading, or so near thereto as she may safely get and lie always afloat, and there deliver the cargo.

基于此，如港口出现战争风险，船东通常有权在目的港之外的临近安全港口卸货后，原航程即终止，船东履行完毕了相应的运输义务。

三、提单合同关系下承运人的法定免责和提前终止航程的权利

在实务中，CIF卖方也在很多情形下会通过订舱、承运人签发提单的方式与后者建立提单证明的运输合同关系。在这一合同关系下，CIF卖方通常作为提单记载的托运人（shipper）。在此种情况下，虽然CIF卖方一般并不对承运人承担"安全港口保证"义务且提单合同中不专门写入"战争风险条款"，但战争风险一般均是海运承运人的法定免责事由 8。因此，因战争风险导致货物遭受灭失或损坏，CIF卖方在运输合同所适用的法律下也很难成功索赔承运人。但承运人享有的上述免责并不包括其有权变更航线、拒绝前往目的港。

但承运人会在提单条款中并入不可抗力保护条款，约定在一些影响履约的情形发生或可能发生时，承运人可以自行决定变更航行、将货物卸至岸上保存、放弃航程并卸货至安全港口等 9。英国法判例10则确立了在《海牙规则》体系下，承运人提单中可以约定遇到战争、罢工等特殊情形时可邻近卸货的条款，此类条款并不构成不合理绕航、不违反法定的承运人责任。我国《海商法》 11也通过立法赋予了承运人相关权利：现行《海商法》第91条（修订后《海商法》第99条）均规定，"因不可抗力或者其他不能归责于承运人和托运人的原因致使船舶不能在合同约定的目的港卸货的，除合同另有约定外，船长有权将货物在目的港邻近的安全港口或者地点卸载，视为已经履行合同"。

四、船舶保险机制的影响

从通常的船舶保险条款视角出发，货方通过商业谈判说服承运船舶进入JWC列明区域的可能性极小。对船舶而言，保证船舶不会擅自进入JWC列明区域非常重要。因为一般船舶保险条款以及附加战争险条款中约定的航行区域不包括JWC发布的"JWC Hull War, Piracy, Terrorism and Related Perils Listed Areas"所列明的区域。JWC变更列明区域相当于保险人同意承保的航行区域发生变化。若要承保列明区域内的战争风险，则需要另行支付"额外保险"（Additional Premium）12。而且，当JWC变更列明区域后，战争险保险人一般会援引条款中的"保险终止"条款通知被保险人原附加战争险条款终止，并会重新按新的Listed Areas范围订立的新的战争险合同 13。

在这种情况下，承运人或船舶出租人基于避免船舶失去承保的目的，是很难在不加保覆盖列明区域的额外战争险的情况下指示船舶前往上述区域的，而且即使进行额外保险，承运人或出租人也一般会要求托运人或承租人承担该保险费 14。

五、CIF卖方的应对策略探讨

基于上述分析，CIF卖方在通常的运输合同安排下很难达成运输方前往JWC列明区域或避免承担额外增加的费用。在此情况下，CIF卖方可尝试基于贸易合同关系来解决上述问题：

（一）CIF 定价时考虑相应风险带来的费用增加

英国上议院在Tsakiroglou v Noble Thorf案15中确立的原则表明，单纯的成本增加或履行不便不构成合同受挫（frustration）。JWC列明区域的变化一般属于可预见的商业风险，除非贸易合同另有明确约定，否则CIF卖方遇到承运方临时提高运费（并不是直接要求额外保险费）时将较难要求买方支付该部分运费。因此，建议在贸易合同价格中考虑目的区域可能的战争风险带来的运输成本增加的可能性。

（二）在贸易合同中明确约定买方承担额外费用及违约后果

国际贸易术语解释通则并不是国际条约，贸易当事人可以在贸易合同中对所采用贸易术语下当事人间的权利义务、费用承担做出更为明确，甚至不同于Incoterm内容的约定。但如交易内容存在涉及热点地区、海域的风险，CIF卖方可以与买方就未来产生的额外费用或运输变更的权利义务承担做出更为明确的约定，明确约定买方支付相应额外运输保险费用、买方未支付时自行承担后果等条款，避免当面对承运人或出租人要求增加额外保险费或其他费用、变更目的港等情形时与买方发生争议。

（三）通过支付条款保证贸易货款安全

英国权威案例Johnson v Taylor Bros & Co Ltd16确立了CIF合同的单据买卖性质，卖方完成装运并提交合格单据即履行主要义务，货物运输途中的风险由买方承担。因此，卖方履行完上述义务即应该获得货款支付。若采用货到付款模式，如发生承运船舶因战争风险而拒绝前往目的地或变更卸货港，则买方可能出现拖延付款的情况。所以，建议卖方在贸易合同中确保其货款收回不受制于货物抵达目的港的条件，比如采用跟单信用证支付，或要求买方在货物发运前支付全款、一定比例的预付款，或提供其他履约担保方式。

Footnotes

1 Joint War Comittee. Lloyd's Market Association. 网站: https://lmalloyds.com/committee/joint-war-committee/. 访问日期: 2026-3-23.

2 同上注。

3 JWLA-033. Joint Committee Circular. https://lmalloyds.com/wp-content/uploads/2026/03/JWLA-033_Iran.pdf. 2026-3-3. 访问日期:2026-3-23.

4 The Houston City, [1954] 2 Lloyd's Rep. 148.

5 The Evaggelos Th., [1971] 2 Lloyd's Rep. 200; The Aegean Sea, [1998] 2 Lloyd's Rep. 39.

6 The Eastern City, [1958] 2 Lloyd's Rep. 127.

7 the "Evia (No. 2)" [1981] 2 Lloyd's Rep. 613, [1982] 1 Lloyd's Rep. 334 (C.A.) and [1982] 2 Lloyd's Rep. 307 (H.L.)

8 例如《海牙-维斯比规则》第4条第2款、《鹿特丹规则》第17条第3款。

9 例如Maersk A/S的运输条款（terms of Carriage）第20条"Matters Affecting Performance"，见Terms of Carriage. 网址：https://terms.maersk.com/carriage. 访问日期:2026-3-23; 中远海运集装箱有限公司的《提单条款和条件》第20条"MATTERS AFFECTING PERFORMANCE"，见TERMS AND CONDITIONS. 中远海运集装箱有限公司网站. 网址: https://lines.coscoshipping.com/lines_resource/pdf/coscon_tidan_cn.pdf. 访问日期: 2026-3-23; 赫伯罗特（Hapag-Lloyd）公司的提单条款第17条"MATTERS AFFECTING PERFORMANCE"，见Bill of Lading Terms and Conditions LV 01/24. Hapag-Lloyd. 网址：https://www.hapag-lloyd.com/content/dam/website/downloads/pdf/Bill_of_Lading_Terms_and_Conditions_LV_01-24_EN.pdf?msockid=07aa89d0b85769b911919cb0b9796888. 访问日期:2026-3-23

10 G. H. Renton & Co., Ltd. v. Palmyra Trading Corporation（The Caspiana） [1956] 2 Lloyd's Rep. 379

11 现行《海商法》和2025年10月28日修订后的《海商法》（本文简称"修订后《海商法》）均对此问题规定了相同的条文。

12 杨良宜, 汪鹏南著, 英国海上保险条款详论（第二版），大连: 大连海事大学出版社，2009:175.

13 邵欣宇. LP08/2026中东局势升级JWLA-033JWLA-033除外区域清单. CPI资讯No.862. 中国船东互保协会. 网址: https://www.chinapandi.com/index.php/cn/loss-prevention-menu-cn/loss-prevention-content-cn/6144-lp-08-2026-jwla-033 访问日期: 2026-3-23.

14 如BIMCO VOYWAR 2013及后续2025版条款中也均明确约定船舶根据承租方指示或为履行租约义务进入面临战争风险的区域航行或卸货而导致的额外保险费由承租人承担。

15 Tsakiroglou v Noble Thorf GmbH [1962] AC 93 (HL).

16 Johnson v Taylor Bros & Co., Ltd. [1920] AC 144.

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