ARTICLE 大連の中小企業がシステム性能を大幅向上 特許オープンライセンスによる産学連携の成功例 K Kangxin More Contributor Kangxin Partners is a leading Chinese IP firm, providing comprehensive IP services to global and domestic clients for over 25 years. Experienced IP professionals work with clients ranging from startups to Fortune 500 companies to secure their IP assets. Kangxin grows exponentially while continuing to provide exceptional IP services. 明吉埃爾法智能工業科技(大連)有限公司は、産業用ロボットや洗浄機器の製造を行う中小企業である。昨年末、同社の責任者は地元の

