圭亚那矿业投资全景指南

引言

圭亚那共和国地处南美洲东北部，是该大陆唯一的英语国家，以其丰富的自然资源而享有"黄金国"的美誉。长期以来，圭亚那的经济支柱以黄金、铝矾土、钻石等传统矿业为主。然而，自2015年近海油气田被发现以来，该国正经历一场前所未有的经济结构性变革，同时也是世界上增长最快的经济体之一。

本指南旨在为中国企业提供一份全面、深入且具前瞻性的圭亚那矿业投资环境分析。报告将基于圭亚那政府官方文件、国际组织报告、行业研究及新闻报道等多方可靠信息源，系统梳理并深度解析该国外商投资法律制度、矿产资源管理体系、税费结构、土地与环保政策，以及劳动用工规定。鉴于该国正处于快速转型期，本指南将特别关注油气繁荣带来的政策转向、潜在法律与现实风险，并为中国投资者提供有价值的参考依据。

基本国情

圭亚那位于南美洲北部的大西洋沿岸，国土面积约215,000 平方公里，人口约 80 万。北濒大西洋，东邻苏里南，西接委内瑞拉，南界巴西。该国为总统制共和政体，其法律体系以英国普通法为基础，同时融合当地习惯法，为商业和民事事务提供制度框架。

圭亚那经济正经历一场由石油推动的深刻转型。传统上，采矿和采石业是该国的核心经济部门。2019年，这一行业产值约为8.02亿美元（不变价格计算），占GDP的17%。自2019年圭亚那成为石油生产国以来，经济增速迅猛：2022年GDP实际增长率高达约63%，2023年预计增长约38%，使其跻身全球增长最快的经济体之列。圭亚那财政部的数据显示，2022年采矿和采石业（含石油与天然气）对GDP的贡献接近65%，其中石油和天然气居于绝对主导地位。由此可见，尽管传统矿业仍具重要性，但油气产业已成为推动经济增长的核心力量。

油气繁荣导致当地经济产生了结构性变革。首先，巨额石油收入极大增强了政府财政实力，使其在外资谈判中拥有更高自主权，能够争取更优惠的国家收益分成。其次，该产业吸引大量技术与非技术劳动力，推高了传统矿业的劳工成本，增加了招聘难度。再次，石油收入为大规模基础设施建设（如内陆道路）提供资金，有助于降低矿业运营成本，但也可能引发新的环境与社会挑战。

根据已公开的地质勘探和政府报告，圭亚那矿藏量排名前五的矿种及其数据和来源梳理如下：

1. 石油和天然气：圭亚那的新兴绝对主导矿种。截至2022年4月，Stabroek区块"可采资源量"接近110亿桶油当量。2023年全年平均产量约39.1万桶/日，2024年升至约61.6万桶/日。

2. 黄金：在石油和天然气被大量开采和发掘之前，黄金一直是圭亚那的传统支柱矿业。黄金开采行业占圭亚那GDP的8.3%，是第三大非石油经济部门，占非石油出口总收入的58.2%以上。

圭亚那黄金开采长期处于手工与机械化规模，在产量最好的年份，产量约50万盎司。近年来，圭亚那黄金行业的申报量出现下滑。根据圭亚那银行年度报告显示，2019至2023年间黄金申报量累计减少约20.9万盎司。但2024年出现小幅回升，申报量从2023年的432,113盎司增至434,067盎司，增幅达1,954盎司。

过去30年间，圭亚那成功运营过三处真正意义上的大型金矿，每处年产量均可持续保持在15万盎司以上。当前大型金矿的投资现状与其蕴藏潜力不符。因此圭亚那政府正通过各种举措积极吸引针对黄金产业的投资。关于圭亚那的大型金矿投资情况和近年针对黄金开采的相关政策，请见"十一、圭亚那代表性金矿项目和黄金产业监管动态"。

3. 铝矾土：圭亚那探明的铝土矿储量约为3.6亿吨，其高品位、杂质少，特别是耐火材料级铝矾土在世界范围内仅中国和圭亚那拥有可观储量。

4. 钻石：圭亚那的传统矿产支柱。2022年产量为83,614克拉。

5. 锰：圭亚那拥有显著的锰矿资源，但其开采和生产尚未大规模启动。

关于外商投资监管的法律制度

圭亚那的外商投资监管框架主要由一系列法律和政府机构共同构建。其核心原则是平衡吸引外资与维护国家主权利益。

（一）投资限制

圭亚那鼓励外资进入包括信息通信、矿业、石油与天然气、能源、基础设施、农业及旅游等多个领域。根据《2004年投资法》（"下称《投资法》"）规定，外国投资者可设立100%外资企业，法律对国籍并无歧视性条款。

然而，矿权方面法律另有明确规定：所有矿产资源属于国家所有，外国投资者不得直接持有矿产资源，只能通过以下方式获得勘探和开发权：设立具有本地控制的公司或与本地企业合资，申请由圭亚那地质与矿业委员会（GGMC）和负责矿业事务的部长审批的探矿许可证或采矿许可。

（二）投资监管

圭亚那矿业的监管主体为圭亚那地质与矿业委员会（GGMC），成立于1979年，其前身为地质调查与矿务部门。GGMC负责监督矿业活动、执行探矿与采矿许可制度、收取相关费用，并作为国家地质与矿产信息的中央存储机构。其内部设有多项技术部门，包括地质服务、矿务、环境、石油与土地管理，构建了自勘探至开采、从土地管理至生态环保的全面监管体系。

鉴于石油与天然气行业快速发展，政府已有意成立石油委员会，作为技术监管机构，旨在确保油气生产遵守安全与环保标准、推动地方参与并减少政治干预；相关立法草案已于2020年提交议会，但目前仍在推进中。

此外，政府正建立电子"一站式"审批系统，整合多个部门与机构的许可流程，包括公共卫生、土地管理、环保、区域规划等，旨在提升效率、减少繁文缛节，为投资者提供便捷的审批环境。

（三）投资审查

根据《2004年投资法》，圭亚那政府鼓励并促进外国投资，承诺在国内法律及已签署的双边投资保护条约框架内为所有投资提供法律保护，并对外国与本地投资者一视同仁，不予区别对待。

然而，在矿业领域，投资审查程序较为严格。投资者必须通过GGMC提交勘探或采矿许可证申请，需提交详实的勘探／可行性计划、财务与技术能力证明、环境影响评估（EIA）与环境管理计划等材料。通过GGMC初步评审后，相关许可需在《宪报》上公示，若无异议还需由相关部长正式批准，某些重大采矿租约甚至可能须经议会批准才能最终生效。此外，申请过程中往往涉及多个部门（如GGMC各技术分部、EPA等）的审核，系统繁复，导致审批流程相对缓慢。

（四）投资争端解决

圭亚那是世界银行国际投资争端解决中心（ICSID）的成员国。与此同时，圭中两国于2003年3月27日签署《中华人民共和国政府和圭亚那共和国政府关于鼓励和相互保护投资协定》，并于2004年10月26日正式生效。该协定为中国投资者提供了重要的制度保障，允许其在遭遇国有化或强制征收等情形时，通过国际仲裁解决与圭亚那政府的投资争端。此外，投资者也可依据矿业合同中的争议解决条款，选择其他国际仲裁机构。

过去，圭亚那的投资监管主要依靠税收优惠和灵活政策来吸引外资，以弥补财政收入不足和技术能力欠缺。然而，随着近海油气田的重大发现，政府财政状况已大幅改善。财政实力的增强使政府逐渐摆脱对外资的依赖，在矿业政策上也表现得更加自信和审慎。

当前，政策重心正从单纯的"招商引资"转向"择优而选"，更加强调投资者的资质、项目的环境合规性以及本地化贡献。这一转变将直接影响未来的投资协议谈判，可能导致政府在特许使用费率、采矿权期限和国家参与度方面提出更高要求，并在审批流程中实施更严格的审查。

关于公司治理的法律制度

外商在圭亚那从事矿业活动通常需注册有限责任公司。法律规定，无论股权结构如何，持有矿业权的企业必须是在圭亚那注册成立的法人。《投资法》明确允许外国投资者100%持股，除非投资协议另有约定，并不强制要求本地股东参与。外国投资者既可以全资设立公司，也可以与当地个人或第三方组建合资企业。

不过，在"小型"和"中型"矿业权（如小规模采矿或中型探矿许可）方面，法律要求矿权持有人必须是圭亚那公民或公司。这意味着外国投资者不能直接申领此类矿权，但可以通过设立本地公司或与当地企业合资的方式间接获得参与权。

在公司治理层面，圭亚那政府通常在大型矿业项目中保留一定比例的国家股权，以确保话语权和收益。例如，Bauxite Company of Guyana Inc.（BCGI）由俄罗斯RUSAL公司控股90%，政府持有10%。此外，虽然法律并未强制董事必须是圭亚那籍，但在实践中，聘请至少一名圭亚那籍董事或公司秘书往往有助于满足本地合规要求，并促进企业更好地融入当地商业环境。

关于矿产资源管理的主要法律制度

圭亚那的矿产资源属于国家所有，其管理体系以《1989年矿业法》（Mining Act 1989，下称"《矿业法》"）为核心。GGMC是该法案的执行机构，负责矿产资源的日常管理和政策协调，并在自然资源部长的指导下运作。

（一）矿权类型与申请

圭亚那的矿业活动根据规模和运营主体的不同，分为多种矿权类型。

1. 地质和地球物理勘察许可：旨在对大面积地块进行初步勘察，以选择有利区域进行更深入的勘探。外国公司可以申请此类许可。

2. 勘探许可证：允许持有人在500至12,800英亩的区域内开展勘探工作。外国公司可以申请此类许可证。许可证有效期通常为三年，并可申请两次延期，每次一年。

3. 中等规模勘探和采矿许可证：覆盖范围在150至1200英亩之间，仅限于圭亚那公民申请。

4. 小规模采矿权：尺寸为1500英尺×800英尺，也仅授予圭亚那公民。

（二）矿权申请流程与义务

上述矿业权的申请需遵循严格的行政流程：

1. 提交申请：申请人须向GGMC提交完整的申请文件，包括技术计划、财务能力证明等材料。

2. 公告与公示：合格申请将在《圭亚那政府公报》上公告，并进入公众意见征询期。

3. 技术审查：GGMC对申请进行技术审查，并向自然资源部长提交审议意见。

4. 部长决定：部长根据审查结果作出批准或拒绝的决定。

5. 缴费与确认：获批者必须在规定时间内支付相关费用，并书面确认接受许可内容。

6. 许可证颁发：经上述程序完成后，GGMC正式颁发许可证。

在取得矿权后，持有人需履行以下义务：

1. 按批准的工作计划开展勘查和开采；

2. 按时缴纳各项费用；

3. 采取措施保护环境和矿区安全；

4. 定期向GGMC提交运营报告。

若持有人未能有效开展勘探，或未履行相关义务，许可证可能被部分收回，或在到期时不予续期。

关于矿产品的销售和出口监管政策

（一）矿产品的销售和出口许可

根据《矿业法》的规定，任何个人或企业若未经许可，不得出口、出售或以其他方式处置矿产品。相关许可须由主管矿业事务的部长签发。

在黄金方面，圭亚那黄金委员会（Guyana Gold Board, GGB）是唯一负责黄金收购与出口的官方机构。所有黄金必须向GGB申报或出售，出口环节须通过GGB或其授权代理办理，并接受政府指定实验室的强制性成色与重量检验，经认证后方可出口。

（二）矿产品出口税和费用

圭亚那对矿业企业征收一系列税费，包括公司所得税和矿业特许使用费。

（三）矿产品的出口管制

圭亚那的政策导向正逐渐从单纯的矿产出口转向推动本地增值。政府已明确表示，尽管目前没有普遍的全面禁令，但其长期目标是改变以出口初级产品为主的模式。例如，在黄金方面，政府正在积极寻求合作伙伴建立冶炼厂，以提高黄金出口的纯度和附加值。此外，《国家矿业部门政策框架与行动计划》也明确将"前向关联"（forward linkages）视为矿业发展的核心议题，旨在鼓励将矿产品用于国内的冶金和珠宝等增值产业。该政策文件还指出，锂、镍、铜、稀土元素等战略金属具有巨大的市场潜力，预示着未来政府可能会出台相应政策，推动这些矿产的本地加工。

在石油财富的推动下，圭亚那政府正积极寻求矿业价值链的本地化。这不仅是对其《国家矿业部门政策框架和行动计划》中"发展上下游联动"战略目标的具体落实，也是利用新兴财政实力来重塑矿业格局的表现。这一政策转向意味着，未来的矿业投资将不仅仅限于开采环节，还需将本地加工、冶炼等增值环节纳入规划，否则将面临出口管制和更高的合规成本。对于中国企业而言，这既是挑战，也是将投资范围拓展到整个产业链、实现长期可持续发展的机遇。

关于矿业开发的土地及环保制度

（一）土地制度

圭亚那土地所有权主要分属国家、私人及土著社区。外国投资者一般不能直接通过购买方式获得土地所有权；而是通过矿业许可（如勘探许可证或采矿权）以租赁方式取得土地使用权。

值得注意的是，由于历史遗留问题和不同族群对土地所有权的主张重叠，许多矿区土地的权属并不明确。外国企业在取得采矿权后，仍需与当地土地所有者或合法占有人协商，以获取土地使用权并给予公平补偿。这一过程可能导致权属纠纷、社区抗议甚至法律诉讼，给项目带来不确定性。

（二）环保制度

圭亚那拥有较为完善的环境保护法律框架，主要包括《1994年环境保护署法》和《1999年环境评估法规》。环境保护署（Environment Protection Agency, 以下简称"EPA"）是主要的环境立法和监督机关，负责制定环境政策、执行环境法规和监测环境质量。

所有矿业项目在动工前必须进行环境影响评估（Environment Impact Assessment, 以下简称"EIA"）并获得环境许可。EIA报告需对项目可能带来的环境影响（如水土流失、废水排放、森林砍伐等）进行评估，并提出缓解措施。对于大型矿山项目，EPA通常会组织公众听证会，听取矿区社区的意见。此外，圭亚那的《低碳发展战略》旨在通过为保护森林提供财政激励来应对气候变化。

《国家矿业部门政策框架和行动计划》强调了环境合规的重要性，并提出了使用"累积影响评估（CIA）"的方法来管理环境影响。该方法旨在评估单一活动（如采矿）与该地区其他活动（如林业、农业）在时间与空间上叠加后所产生的总环境影响。此外，圭亚那已签署《水俣公约》，承诺在2027年前减少或消除采矿中的汞使用。这些都表明，圭亚那正致力于收紧环保监管，将"绿色采矿"作为未来矿业发展的核心方向。

劳动用工

圭亚那的劳动用工制度以保障劳动者权益和促进可持续产业发展为核心，既注重通过立法维护工作场所的安全与健康，也在逐步探索在特定行业推动本地化用工政策。整体框架由《职业安全与健康法》确立劳动安全标准，并辅以移民法规对外籍员工实行工作许可管理。在资源型产业中，政府已出台《本地内容法》，明确要求油气行业企业优先雇用圭亚那公民并增加本地采购。这反映出政府在高附加值产业中优先保障本国劳动力就业与利益的政策取向。虽然该政策尚未全面扩展至矿业，但在劳动力成本上升和跨行业竞争加剧的背景下，本地化用工趋势已成为矿业企业必须密切关注的重要议题。

（一）劳动保护与安全

圭亚那的劳动保护制度以《职业安全与健康法》为核心，目标是全面保障工人的安全、健康与福利。

该法规定，雇主必须采取一切合理措施，为员工提供安全的工作环境。这不仅包括提供合格的设备、防护用具和符合标准的工作场所，还要求在必要时组织健康与安全培训，以提升员工对风险的识别与防范能力。

在组织层面，雇员人数达到20人及以上的企业，必须设立由管理层与工人共同组成的安全与健康委员会，定期检查和评估工作条件，并提出改进建议。对于雇员少于20人的企业，则需选举健康与安全代表，以确保工人的意见能够制度化地得到反馈与落实。

在矿业领域，《1989年采矿法》和劳工部发布的行业指引进一步细化了相关要求。矿山和采石场的经营者须采取措施防止坍塌、塌方等事故，并保障作业人员免受职业病侵害。圭亚那劳工部还专门编制了《矿业行业安全与健康指引》，为矿区作业提供更加具体的安全规范。由此可见，圭亚那的劳动保护体系不仅强调一般性工作场所的安全标准，也对矿业等高风险行业制定了专门的管理框架，其总体目标是通过立法与监管的结合来提升劳动条件和职业安全水平。

（二）工作许可制度与本地内容政策

与一些资源型国家在矿业领域对外籍员工设定配额不同，圭亚那更倾向于通过工作许可制度管理外国劳动力。根据《移民法》，所有非圭亚那公民若希望在矿业、建筑或农业等行业就业，必须事先取得内政部签发的工作许可。

在申请过程中，雇主需提交劳动合同和岗位说明，以证明岗位需求。在矿业领域，申请材料通常还需附有圭亚那地质与矿业委员会（GGMC）的推荐，以表明该岗位确属矿业项目所需。

这种制度设计的目的并非单纯限制外国劳工，而是通过许可审查机制，确保本地劳动力在就业机会分配中享有优先地位。

与此同时，圭亚那在石油天然气产业推行了更为系统的本地化用工政策。2016年发布的《本地内容政策（草案）》首次明确提出，外国石油公司在雇佣劳动力与采购物资时应当优先使用圭亚那公民和本地企业。2021年12月正式颁布的《本地内容法》则将这一政策上升为法律，要求在工程、运输、物流等40个关键服务领域设定本地雇佣与采购的最低比例。

随着油气繁荣推高工资水平并吸引劳动力从传统矿业流出，如何在保障本地工人权益与保持矿业竞争力之间取得平衡，正成为圭亚那政府与矿业企业共同面对的现实课题。

关于矿业开发的税费制度

圭亚那对矿业企业的税费征收依据主要为《矿业法》及《所得税法》。除了比一般企业更高的企业所得税，矿业公司还需承担一系列特殊的税费。总体而言，税收问题是企业在圭亚那面临的关键挑战之一。

（一）特许使用费（矿业资源税）

特许使用费是政府获取矿产收益的主要方式。

（二）地租费

地租制度旨在确保国家和社区从矿区使用中获得基本收益，同时避免出现大面积囤积矿权而不开发的情况。矿区地租按矿区面积每年缴纳给土地所有者或社区，其标准较低且由政府统一规定。例如，勘探许可证的地租费为每年6.75美元/单位。

（三）许可证费

除地租外，矿业权人还必须按年缴纳年度执照费，以支持矿业监管的行政开支。在申请阶段，申请人还需缴纳申请费、地块测量费和登记费等。这些费用均由地质与矿业委员会统一收取和管理，标准会随政策调整而更新。

（四）税收优惠

为鼓励经济多元化，圭亚那政府提供了多种税收优惠措施。比如，在可再生能源领域，政府已改革《所得税法》，允许企业在较短期间内加速抵扣资本支出，并对新引进的可再生能源设备免征进口关税和增值税（VAT）。在农业方面，投资者同样享受机械设备免税和关税豁免等政策支持。

与此同时，圭亚那政府正寻求从矿业中获取更高财政收益。国际货币基金组织报告曾建议该国采用"矿业租金税"来捕捉超额利润，这表明政府正积极研究如何通过税收机制在金价上涨等市场利好中获取更多收入。

随着石油收入的迅速增长，圭亚那的财政稳定性已显著增强，这也为其推行更具进取性的财政政策提供了空间。对于中国企业而言，这意味着当前税率水平可能并非最终方案，未来税收政策存在上调风险，投资决策中需充分纳入这一不确定性。

中资企业在圭亚那当地的代表性矿业项目

在圭亚那的矿业领域，中资企业通过多种模式积极参与，已成为当地投资的重要力量，项目类型涵盖资源并购、绿地开发和专业技术服务。这些案例不仅展现了中国企业的资本与技术实力，也为有意进入圭亚那市场的投资者提供了实践参考：

（一）博赛矿业集团黑色板块投资

博赛矿业集团则采用"并购 + 绿地开发"并行的布局策略。

" 在铝土矿方面，博赛于2006年底以6,000万美元收购奥迈铝土矿公司（Omai Bauxite Company），成立博赛集团圭亚那铝矿有限公司。此后持续追加投资，建设回转窑和干燥机等新设备，以生产高品位耐火级和化学级铝土矿。

" 在锰矿方面，博赛于2018年从 Reunion Gold Corporation 收购马修斯岭（Matthews Range）四份锰矿勘探许可证，并设立全资子公司Guyana Manganese Inc.，建设矿山、港口和运输系统，属典型绿地开发项目。目前已探明锰矿储量近3,000万吨，设计年采矿能力250万吨、年产锰精矿60万吨，预计矿山寿命12年。

（二）中国海油投资

中国海油（CNOOC）作为中国最大的海上油气生产商，在圭亚那的投资重点是海上油气勘探开发。其持有位于圭亚那东北部、全球勘探热点之一的Stabroek区块 25% 权益。该区块水深1,600–2,000米，截至 2024 年已累计发现超过30个油气田，总可采资源量超110亿桶油当量。Liza一期、二期以及Payara项目均已投产，其中Payara于2023年11月上线，并在3个月内达到高峰产量目标，建设与投产速度在超深水油田中表现突出。未来，圭亚那仍将是中国海油储量与产量增长的重要来源。

圭亚那相关新政的潜在影响与中国企业投资圭亚那矿业的现实风险提示

圭亚那的矿业投资环境正面临深刻的结构性转变。其核心动因是油气繁荣带来的国家财政实力的空前增强，这使得政府有能力推行更加严格和主权导向的政策。这些新政方向，以及由此产生的潜在影响，将直接塑造中国企业在圭亚那的投资前景和所面临的现实风险。

（一）圭亚那相关新政方向

1. 提高资源管控与国有参与度

《国家矿业部门政策框架和行动计划》（National Mineral Sector Policy Framework and Actions ，以下称"NMSPFA"）的核心目标包括优化治理结构、强化合规机制和提升行业绩效。通过修订法律、加强制度协调，政府有可能在未来投资协议中增强国有机构的参与度和收益分配影响力。

2. 收紧环境保护监管

NMSPFA中强调加强矿业的环境管理，着力兼顾绿色发展、生态保护及矿业活动对环境的长期影响。此外，圭亚那作为《水俣公约》的缔约国，已承诺控制矿业中的汞污染，这显示政府对环保合规提出更高要求。

3. 强化社区参与与透明度

NMSPFA强调透明治理与绿色发展，并提出支持小规模矿工、本地内容、本地利益共享等措施。这意味着矿业公司需在项目落实前加强与土著社区、地方利益相关者的协商，并可能需要落实形式化的社区参与机制，以确保采矿收益惠及当地社区。

（二）新政的潜在影响

1. 采矿权期限及稳定性缩短

圭亚那政府倾向于在矿业协议中寻求更短的采矿权租期，以便在更短的周期内重新评估合作条件。圭亚那《矿业法》规定，采矿许可证的有效期为20年，并可以申请续期。而矿业许可证的有效期为5年，同样可以续期。尽管法律规定了较长的租期，但一些协议可能在续约时面临重新谈判的风险，从而影响项目的长期稳定性。这意味着政府可能不再提供长期的税收稳定安排，从而增加投资的不确定性；部分项目甚至可能在收回成本前就面临租约到期或续期谈判的风险。

2. 许可审批权上收与审查趋严

NMSPFA承认了存在"繁重的官僚主义"。新政可能将许可审批权集中到更高级别部门，并以环境、社区权利和本地化要求为由，对项目进行更严格的审查，从而增加审批的不确定性和时长。政府正在通过开发一个处理许可的"单一窗口"来解决官僚主义问题。

3. 土地获取与租赁风险

圭亚那土地权属的模糊性与政府对社区权利的强调，使得土地获取和租赁谈判的成本和复杂性显著增加。美洲国家组织的报告中，曾有圭亚那土著社区成员因反对采矿活动而遭到威胁、骚扰和暴力的案例，反映出土地纠纷可能演变为严重的社会冲突。

4. 小规模采矿整顿及外资准入限制

根据现行法律，外资不能直接持有采矿许可证，必须通过设立本地实体或合资模式进入。新政可能进一步整顿小规模采矿领域，严打非法采矿行为，即便合法企业若与非法矿工存在关联，也可能面临执照吊销甚至刑事责任风险。

（三）中资企业面临的现实状况与风险

1. 土地权属模糊引发的纠纷

中资矿企常因与当地酋长或社区签订的协议不被其他声称拥有者承认而陷入纠纷，甚至导致停工。

2. 非法采矿打击的波及效应

圭亚那的矿区存在非法采矿活动，这不仅对环境造成危害，也带来了安全和运营风险。在这种复杂环境下，合法经营的企业，特别是外资企业，需要严格遵守法律法规，并保存所有运营和人员合规的证明文件，从而规避因行业内普遍存在的负面问题而可能面临的不必要的执法审查和声誉风险。

3. 劳资纠纷频发

劳工关系紧张是中资矿企在圭亚那常见的风险。随着油气产业的快速发展，圭亚那的劳动力市场正发生结构性变化，劳工成本上升。中资企业如无法适应当地工会文化和劳动法律，可能面临罢工、怠工甚至暴力冲突。中资企业应建立有效的沟通机制，并严格遵守当地劳动法规，以防止局部纠纷升级为重大冲突。

4. 投资环境中的其他挑战

除了上述风险，投资环境还存在其他挑战，包括不断上升的犯罪率、高昂的电力成本、不清晰的法律解释、海关延误、税收问题以及土地获取问题。此外，圭亚那缺乏国家信用评级和发达的资本市场，也在一定程度上阻碍了企业获得融资。

圭亚那代表性金矿项目和黄金产业监管动态

（一）圭亚那代表性的金矿项目

1. 极光（Aurora）金矿

位于圭亚那西北部库尤尼-马扎鲁尼地区，是目前圭亚那唯一大型在产金矿。极光金矿于2015年投产，此后每年产金约12.5万～16万盎司。该矿最初由加拿大圭亚那金田公司（Guyana Goldfields）运营，2020年被中国紫金矿业集团收购。紫金矿业集团的投资是典型的海外并购案例。紫金通过境外全资子公司，以现金收购加拿大上市公司圭亚那金田有限公司（Guyana Goldfields Inc.）全部股权，交易金额约3.23亿加元。在收购以后，紫金矿业也积极推动技术改造和产能扩建以实现产能提升。

截至2025年中期，极光金矿探明和控制储量估计接近184吨（约合600万盎司黄金）。紫金矿业最新报告显示，2025年上半年极光矿生产黄金2,039公斤（71,000盎司），同比增长16%。目前该矿正由露天向地下开采过渡，以延长矿山寿命并保持年产量稳定在约15万盎司水平。

2. 奥科韦斯特（Oko West）金矿项目

位于库尤尼-马扎鲁尼地区西部的新兴大型金矿项目，由加拿大G矿业创投公司全资拥有并开发。根据2023年完成的可行性研究，奥科韦斯特项目拥有约540万盎司的黄金资源储量（资源量，包括探明和推断）。该露天矿计划平均每年生产35万盎司黄金，矿山寿命约12.3年。项目总投资预计达15亿美元，建设工作已于2025年启动，圭亚那环境保护署已核发了项目环境许可（有效期至2030年）。按照进度，2027年将开始投产，2028年可实现年产50万盎司以上的目标。奥科韦斯特金矿项目被誉为目前美洲地区最具吸引力的黄金开发项目之一。项目建成后将直接创造约1,270个长期就业岗位，带动当地经济发展。

3. 奥迈（Omai）金矿：

位于马扎鲁尼-波塔罗地区（Region 8）的奥迈金矿曾是圭亚那历史上最大的金矿，1993年至2005年间累计产金约380万盎司。矿山于2005年因资源枯竭和环境事故（1995年尾矿泄漏事件）而关闭。近年来，加拿大奥迈黄金公司重新对奥迈矿区进行勘探评估，发现新的矿体并更新资源量估算。截至2024年初，奥迈项目新的资源量估计达到约430万盎司黄金（包括约200万盎司指示资源和230万盎司推断资源，总平均品位约2.2克/吨）。这一资源规模已超过历史开采总量，而且品位有所提升。奥迈公司计划于2024年完成初步经济评估（PEA）和环境基线研究，随后申请采矿许可并推进项目开发。若重启开采，奥迈有望再次成为圭亚那重要的黄金生产基地。

（二）黄金产业监管动态

近三年，圭亚那政府围绕黄金产业出台了一系列政策措施，既包括税收与财政激励，也涵盖环境许可、合规监管以及打击走私的举措。这些新政反映出政府在石油繁荣背景下，对黄金产业治理的更高要求和更强控制力。

1. 税收优惠与激励措施

为支持中小矿业者合法经营，政府自2022年起将小规模矿工适用的黄金权利金税率由3.5%下调至2.5%，并免除了矿业设备、燃油等投入的增值税。这一系列减税措施累计为业界减负约14亿美元，显著降低了生产成本，推动部分非法金矿主向正规渠道转型。

2. 打击走私与非法贸易

近年来，政府多次重申将加大对黄金走私的处罚力度，包括大额罚款与没收资产。2025年，边境巡查和跨境贸易管控进一步升级，以遏制来自委内瑞拉等邻国的走私黄金进入圭亚那市场。这些措施意在提升黄金供应链的可追溯性，强化财政收入保护。

3. 小型与中型矿业者规范化

政府持续推动小规模和中等规模矿业权的合法化，要求持有人通过正规许可开展勘探和开采，并强化对无证买卖和非法交易的打击。此举不仅有助于提升行业透明度，也为外资企业与本地合作创造了更清晰的制度框架。

4. 环境许可与社会合规要求

环境保护署（EPA）自2023年起对新建大型金矿项目实施更严格的环境与社会影响评估（ESIA）程序。前述的奥科韦斯特金矿项目在2024–2025年取得环境许可，其有效期至2030年。政府将环境与社区参与纳入矿业项目的核心审批条件，审批周期延长成为投资者必须面对的现实。

总体而言，近年来在黄金产业的监管动态表明圭亚那黄金产业的治理正在走向更高标准：一方面，通过减税激励支持合法化和产业发展，另一方面在走私打击、环境合规和社区权利保障上提出更严格要求。这种"宽严并举"的政策取向，将重塑黄金行业的运行规则，也对投资者的合规运行和治理成本提出了更高的要求。

结语

圭亚那丰富的矿产资源，为外国投资者提供了广阔的投资机遇，特别是其新兴的油气产业和高品位的传统矿产。然而，该国正处于由油气繁荣驱动的深刻转型期，其投资环境已变得更加复杂和充满挑战。政府的政策重心正从依赖外资转向寻求更高的国家收益和本地化贡献。这一变化体现在其更严格的监管、更复杂的审批、更高的环保要求以及对社区权益的强调上。

对于中国企业而言，在圭亚那进行矿业投资不仅要面对普遍的商业和合规风险，还需额外承受由政策转型和地缘文化带来的独特挑战。土地权属的模糊性、非法采矿打击的波及效应以及日益频发的劳资纠纷，都构成了现实而紧迫的风险。此外，不透明的政府招标以及缺乏融资渠道等问题也增加了投资的难度。

为确保投资项目的稳健推进，中国企业在进入圭亚那市场之前，必须进行全面而深入的尽职调查，聘请熟悉当地法律的专业团队。同时，应将政策不确定性和社会风险纳入投资结构和商业模式的考量，积极与当地政府和社区建立信任关系，并严格遵守当地法律法规，以实现项目的可持续发展。

