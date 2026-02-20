ARTICLE
20 February 2026

2026年，中国消费者如何花好每一分钱？

A
AlixPartners

Contributor

AlixPartners logo
中国消费者正重新定义幸福：既要诗和远方的体验，也要钱包安心的保障。唯有真正理解这种理性与感性并存的消费哲学，品牌才能在新时代赢得
China Consumer Protection
Lisa Hu
中国消费者正重新定义幸福：既要诗和远方的体验，也要钱包安心的保障。唯有真正理解这种理性与感性并存的消费哲学，品牌才能在新时代赢得青睐。当可支配收入收紧，什么才是消费者绝不妥协的“必选项”？阅读本文，了解中国消费者在财务审慎时代下的真实选择。

额外收入去向：远方的向往与钱包的守护

如果获得更多可支配资金，中国消费者在 2026 年的优先投入呈现出鲜明的“体验”+“安全”双重导向。 旅行/度假高居首位，占比 39%；储蓄紧随其后，占比  20%年龄差异揭示显著趋势，在有储蓄意愿的人群中， 18-34的年轻人超过半数；健身 /康养支出意愿显著，占比  19%

幸福感消费图谱：内在满足与日常“小确幸”

为放松减压，消费者的日常幸福消费集中在： 爱好与兴趣成为最大慰藉，含书籍、手工（如：乐高、烘焙）、为充实自我而参与的爱好课程； 短途旅行备受青睐，含城市居家度假、本地出游、露营放松； 文化娱乐占据重要位置，含电影、展览、现场演出（如：脱口秀、现场音乐）

新年省钱消费指南

根据报告《艾睿铂2026全球消费者展望》，过去12个月中，中国消费者使用频次最高的三种折扣与促销方式的前三为： 大促节点集中囤货，借助618、双11等购物节，批量购买以享受全年最低价； 短视频平台限时抢购，在抖音、快手等平台关注直播与限时活动，锁定“破价”好物； 社群团购拼单，通过微信群或社区团购平台，以拼团方式获得更优价格。

此外，首单立减、支付工具优惠以及平台信任福利等方式，也成为日常省钱的常见选择。

Photo of Lisa Hu
