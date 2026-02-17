《国际工程法律观察》2026年第1期

- within Compliance, Insurance and Technology topic(s)
国际工程法律动态
1.泰国投资委员会（BOI）对外资控股与土地所有权实施新限制
2.柬埔寨资本利得税再次延期
3.菲律宾证监会发布2025年第15号备忘录通告：全面修订受益所有人披露规则
4.马来西亚发布第三版企业可再生能源供应计划指引并更新监管框架
5.乌兹别克斯坦进行公共采购制度改革
6.保加利亚启动地下资源开采特许费条例修订的公众咨询
7.阿联酋拟建立碳信用交易平台监管框架，推动碳市场金融化
8.沙特发布《受益所有人规则》
9.巴西国家水路运输局将港口租赁合同履约纳入监管范围
10.智利环境影响评估体系法规修订正式生效
11.智利参议院通过中型电力系统改革法案
12.阿根廷对黄金、白银和铂金出口设立所得税预缴机制
多边开发银行合规
世行15年来首次修改《诚信合规指南》
一、从"11条"到"28条"：规则变了吗？
二、关键修订解读：这些细节必须关注
三、全新增补内容解读：业务拓展与并购合规
专业洞察
合同争议解决机制安排与条款设置
