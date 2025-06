La 2e édition de l'ouvrage Canadian Taxation of Trusts est une ressource essentielle pour les professionnels du droit et de la fiscalité qui évoluent dans le contexte...

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.

La 2e édition de l'ouvrage Canadian Taxation of Trusts est une ressource essentielle pour les professionnels du droit et de la fiscalité qui évoluent dans le contexte de plus en plus complexe de l'imposition des fiducies au Canada.

Corédigée par Kim Brown, associée chez McCarthy Tétrault, cet ouvrage est largement reconnu comme étant le plus important traité canadien sur le sujet. Il présente une analyse pratique et approfondie des récents développements d'ordre législatif, jurisprudentiel et administratif, dont les nouvelles règles applicables aux fiducies testamentaires et non-résidentes, les réformes des fiducies commerciales et les tendances en matière de vérification de l'ARC.

Les dix chapitres du livre couvrent un large éventail de sujets, dont les suivants :

Fiducies en droit général

Classification des fiducies aux fins de l'impôt sur le revenu

Imposition des fiducies résidentes au Canada

Imposition des bénéficiaires résidents au Canada

Attribution du revenu

Dispositions des biens de la Fiducie

Imposition des fiducies non-résidentes

Imposition des bénéficiaires non-résidents

Planification fiscale et immobilière

Fiducies commerciales

Canadian Taxation of Trusts présente des concepts juridiques complexes sous un angle pratique et offre des indications claires sur la façon dont les règles s'appliquent dans des scénarios réels, le tout ayant été rédigé en pensant aux praticiens.

Canadian Taxation of Trusts, 2e édition, est maintenant en vente sur le site Web de l'Association canadienne de fiscalité, tant en format papier qu'en format numérique.

Canadian Taxation of Trusts, 2e edition (en anglais seulement)

Canadian Taxation of Trusts est une ressource essentielle pour les professionnels du droit et de la fiscalité qui évoluent dans le contexte de plus en plus complexe de l'imposition des fiducies au Canada. Corédigée par Kim Brown, associée chez McCarthy Tétrault, Canadian Taxation of Trusts est largement reconnu comme le principal traité canadien sur le sujet. Il présente une analyse pratique et approfondie des récents développements d'ordre législatif, jurisprudentiel et administratif, dont les nouvelles règles applicables aux fiducies testamentaires et non-résidentes, les réformes des fiducies commerciales et les tendances en matière de vérification de l'ARC. Les fiscalistes qui travaillent sur des questions touchant des structures de fiducie pourront profiter des conseils qui sont offerts dans l'ouvrage.

Acheter maintenant

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.