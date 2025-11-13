Le Budget 2025 comprend des incitatifs fiscaux pour promouvoir l'investissement et l'innovation au Canada

Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada, François-Philippe Champagne, a déposé à la Chambre des communes le budget fédéral du gouvernement libéral...

McCarthy Tétrault LLP provides a broad range of legal services, advising on large and complex assignments for Canadian and international interests. The firm has substantial presence in Canada’s major commercial centres and in New York City, US and London, UK.

Article Insights

TechLex Blog’s articles from McCarthy Tétrault LLP are most popular: with Senior Company Executives, HR and Finance and Tax Executives

in Canada

with readers working within the Property and Securities & Investment industries

Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada, François-Philippe Champagne, a déposé à la Chambre des communes le budget fédéral du gouvernement libéral, intitulé Bâtir un Canada fort (Budget 2025). Le Budget 2025, entre autres :

propose une série d'incitatifs fiscaux améliorés, appelés « superdéduction à la productivité », afin de promouvoir l'investissement et l'innovation au Canada, ce qui comprend des mesures rétablissant l'incitatif à l'investissement accéléré et introduisant la passation en charges immédiate pour certains bâtiments servant à la fabrication et à la transformation;

annonce des améliorations au programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE);

propose d'agrandir la liste des minéraux critiques admissibles au titre du crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres afin d'y inclure l'antimoine, l'indium, le gallium, le germanium et le scandium;

propose d'élargir le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre afin d'inclure le Fonds de croissance du Canada en tant qu'entité admissible à ce crédit et de préciser que le financement octroyé par le Fonds de croissance du Canada ne réduira pas le coût des biens admissibles liés à l'électricité propre aux fins du calcul de ce crédit;

confirme en outre l'engagement du gouvernement à donner suite aux propositions en suspens visant à élargir l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres, au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres et au crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre.

Pour une analyse de ces mesures fiscales et d'autres mesures du Budget 2025, veuillez consulter le Budget fédéral de 2025 : analyse des experts de McCarthy Tétrault.

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.