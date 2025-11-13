Le Budget 2025 comprend des incitatifs fiscaux pour promouvoir l'investissement et l'innovation au Canada

TechLex Blog’s articles from McCarthy Tétrault LLP are most popular:
Le 4 novembre 2025, le ministre des Finances et du Revenu national du Canada, François-Philippe Champagne, a déposé à la Chambre des communes le budget fédéral du gouvernement libéral, intitulé Bâtir un Canada fort (Budget 2025). Le Budget 2025, entre autres :
- propose une série d'incitatifs fiscaux améliorés, appelés « superdéduction à la productivité », afin de promouvoir l'investissement et l'innovation au Canada, ce qui comprend des mesures rétablissant l'incitatif à l'investissement accéléré et introduisant la passation en charges immédiate pour certains bâtiments servant à la fabrication et à la transformation;
- annonce des améliorations au programme d'encouragements fiscaux pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE);
- propose d'agrandir la liste des minéraux critiques admissibles au titre du crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres afin d'y inclure l'antimoine, l'indium, le gallium, le germanium et le scandium;
- propose d'élargir le crédit d'impôt à l'investissement pour l'électricité propre afin d'inclure le Fonds de croissance du Canada en tant qu'entité admissible à ce crédit et de préciser que le financement octroyé par le Fonds de croissance du Canada ne réduira pas le coût des biens admissibles liés à l'électricité propre aux fins du calcul de ce crédit;
- confirme en outre l'engagement du gouvernement à donner suite aux propositions en suspens visant à élargir l'admissibilité au crédit d'impôt à l'investissement pour les technologies propres, au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres et au crédit d'impôt à l'investissement pour l'hydrogène propre.
Pour une analyse de ces mesures fiscales et d'autres mesures du Budget 2025, veuillez consulter le Budget fédéral de 2025 : analyse des experts de McCarthy Tétrault.
