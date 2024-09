Brasília Em Pauta – Edição Nº 174

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 16.09.2024 a 20.09.2024.

Administrativo

TC 005.361/2023-0 (TCU): auditoria operacional realizada para analisar as fragilidades e oportunidades de melhoria do processo de distribuição de royalties associados à produção de petróleo e gás natural.

TC 016.296/2024-9 (TCU): auditoria, no âmbito do Fiscobras 2024, realizada com o objetivo de fiscalizar os principais contratos associados à implementação do Programa de Operação de Longo Prazo (Long Term Operation - LTO) para a usina nuclear de Angra 1 ou Programa de Extensão de Vida Útil de Angra 1, na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), em Angra dos Reis/RJ.

TC 021.487/2023-5 (TCU): auditoria com o objetivo de avaliar aspectos operacionais e de conformidade relacionados aos macroprocessos de análise, aprovação e acompanhamento dos Processos Produtivos Básicos (PPBs) na Zona Franca de Manaus.

TC 027.907/2022-8 (TCU): acompanhamento com o objetivo de avaliar o grau de maturação dos órgãos e entidades para a aplicação da Lei 14.133/2021. Terceira fase da fiscalização.

Anticorrupção e Compliance

TC 040.404/2021-8 (TCU): representação, autuada em cumprimento a acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada para apurar potencial prejuízo ocorrido em contrato celebrado para fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à Unidade de Hidrotratamento de Destilados Médios do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), constituída para examinar a legalidade e economicidade dos termos aditivos ao referido contrato. Análise de relatório de fiscalização.

Constitucional

RE 662.055 (STF): recurso extraordinário em que se discute a definição dos limites da liberdade de expressão, ainda que do seu exercício possa resultar relevante prejuízo comercial, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas que lhe possam ser legitimamente impostas.

Energia e Infraestrutura

TC 021.566/2023-2 (TCU): processo de desestatização relativo à primeira prorrogação de autorizações de uso de radiofrequências das faixas de 1.900 MHz e de 2.100 MHz conferidas para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas regiões II e III do Plano Geral de Autorizações (PGA) do SMP.

TC 025.604/2021-0 (TCU): acompanhamento da implementação do Novo Marco Legal do Saneamento Básico, instituído pela Lei 14.026/2020. Segunda rodada de acompanhamento.

TC 033.093/2023-7 (TCU): embargos de declaração em embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi negado pedido de reexame interposto contra acórdão por meio do qual foram expedidas determinações em representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa para prestação dos serviços de supervisão da duplicação para adequação de capacidade da Rodovia BR 423/PE - Lote 01.

TC 033.531/2019-6 (TCU): auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar os atos administrativos praticados na gestão de contratos de concessão celebrados na 2ª etapa de concessões de rodovias federais para entender quais ações ou omissões poderiam estar contribuindo para inexecuções de investimentos previstos na malha rodoviária.

Life Sciences

TC 037.054/2023-6 (TCU): solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para verificar a regularidade da contratação direta, por dispensa de licitação, de empresa especificada para fornecimento de 293.538 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável.

Tributário e Financeiro

ADI 6040 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 22 da Lei Federal n.º 13.043/2014 e, por arrastamento, do art. 2º do Decreto n.º 8.415/2015, que disciplinam o procedimento de devolução dos resíduos tributários que remanescem na cadeia de produção de bens exportados.

