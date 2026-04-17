Geografische aanduidingen in de wijn- en spiritssector: strijd om beschermde namen

Geografische aanduidingen zoals Scotch, Tequila en Cognac beschermen meer dan alleen een naam. Zij waarborgen de herkomst, kwaliteit en reputatie van producten en spelen een centrale rol in de internationale drankenmarkt. In een steeds verder globaliserende economie leiden deze beschermde benamingen regelmatig tot juridische en handelsconflicten, waarin cultureel erfgoed en commerciële belangen met elkaar botsen.

Wat zijn geografische aanduidingen in de drankenindustrie?

Geografische aanduidingen (Geographical Indications – GI’s) zijn intellectuele eigendomsrechten die producten beschermen waarvan de kwaliteit, reputatie of andere kenmerken rechtstreeks verband houden met hun geografische oorsprong. In de wijn en spiritssector zijn GI’s van groot belang, omdat zij producenten exclusieve rechten geven op het gebruik van bepaalde benamingen.

Waarom zijn geografische aanduidingen juridisch en commercieel zo relevant?

GI’s bieden producenten bescherming tegen misleidend gebruik van namen en versterken hun marktpositie. Tegelijkertijd fungeren zij voor consumenten als kwaliteitsgarantie en als aanwijzing van authenticiteit. Door deze dubbele functie vormen geografische aanduidingen vaak het onderwerp van juridische procedures en internationale onderhandelingen.

Internationale spanningen rond beschermde namen

De Europese Unie hanteert een strikt beschermingsregime voor geografische aanduidingen. Landen als de Verenigde Staten en Australië hebben een flexibelere benadering en beschouwen sommige in de EU beschermde namen als generiek. Dit fundamentele verschil leidt regelmatig tot discussie bij het sluiten van handelsakkoorden.

De Proseccokwestie als juridisch voorbeeld

Voor de EU is Prosecco een beschermde benaming voor Italiaanse mousserende wijn. Australische producenten beschouwen Prosecco echter als de naam van een druivenras dat zij al decennialang gebruiken.

Van druivenras naar geografische aanduiding

In 2009 werd binnen de EU de naam van het druivenras officieel gewijzigd naar “Glera”, om de bescherming van Prosecco als geografische aanduiding te versterken. De kern van het juridische debat was of Prosecco moest worden gezien als een plaatsnaam of als een druivenras, wat de complexiteit van GIhandhaving benadrukt.

Het EUAustralië handelsakkoord van 2026

In maart 2026 bereikten de Europese Unie en Australië een compromis. Australische producenten mogen de term “Prosecco” blijven gebruiken als aanduiding van het druivenras, maar het gebruik van Prosecco als wijnbenaming voor export wordt geleidelijk uitgefaseerd over een periode van tien jaar. Binnen Australië blijft verkoop onder die naam toegestaan, mits de herkomst duidelijk wordt vermeld.

Relevantie voor de spiritssector

Hoewel de zaak Prosecco betrekking heeft op wijn, is de uitkomst ook relevant voor de spiritsindustrie. Veel sterke dranken zijn nauw verbonden met geografische namen. Het akkoord laat zien dat pragmatische oplossingen mogelijk zijn, waarbij zowel bescherming van erfgoed als internationale handel worden gerespecteerd.

✓ Geografische aanduidingen als intellectueel eigendomsrecht

✓ Spanningsveld tussen GIbescherming en internationale handel

✓ Proseccoconflict als voorbeeld van mondiale GIgeschillen

✓ Compromis vastgelegd in EUAustralië handelsakkoord van 2026

FAQ

Wat is een geografische aanduiding

Een geografische aanduiding is een intellectueel eigendomsrecht dat de naam beschermt van een product waarvan de kwaliteit, reputatie of kenmerken rechtstreeks verbonden zijn aan een specifieke geografische herkomst.

Waarom leiden geografische aanduidingen tot handelsconflicten

Omdat niet EUlanden beschermde namen vaak als generiek beschouwen, terwijl de Europese Unie deze strikt juridisch beschermt via wetgeving en handelsakkoorde

Wat was de kern van het Prosecco conflict

De kern van het conflict was de vraag of Prosecco een beschermde geografische aanduiding is of de naam van een druivenras die ook buiten Italië vrij gebruikt mag worden.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.