Сроки исковой давности в исках надзорных и контрольных органов по земельным спорам

В последние годы в Казахстане участились иски региональных департаментов по управлению земельными ресурсами (далее — ДУЗР) и органов прокуратуры, направленные на отмену постановлений акиматов, признание недействительными договоров купли-продажи или аренды земельных участков, а также аннулирование связанных с ними правоустанавливающих документов. Такие действия контрольных и надзорных органов часто обосновываются необходимостью восстановления законности и возврата земель в государственную собственность. Суды в большинстве случаев удовлетворяют подобные иски, что нередко сопровождается публичными сообщениями о возврате значительных площадей земель, включая сельскохозяйственные угодья.

Активность надзорных органов в выявлении нарушений земельного законодательства усилилась после посланий Президента Республики Казахстан, в которых земля была обозначена как ключевой элемент инвестиционной деятельности и основа сельскохозяйственного производства. Однако в практике защиты интересов собственников и землепользователей, нередко приобретших участки в рамках гражданско-правовых сделок, возникает проблема: иски подаются по сделкам, совершенным 5, 10 или даже 15 лет назад. Это ставит вопрос о применении сроков исковой давности, установленных Гражданским кодексом РК (далее — ГК РК), и причинах их игнорирования судами.

Согласно статье 178 ГК РК, общий срок исковой давности составляет три года, если иное не предусмотрено законом. В соответствии с пунктом 1 статьи 180 ГК РК, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Эти нормы применимы к спорам, связанным с признанием сделок недействительными, включая земельные.

Земельный кодекс РК (далее — ЗК РК) регулирует вопросы контроля за использованием и охраной земель. В частности, статья 147 ЗК РК закрепляет полномочия ДУЗР по выявлению нарушений земельного законодательства, а статья 43 ЗК РК обязывает местные исполнительные органы публиковать информацию о предоставленных земельных участках, включая данные о получателях, целевом назначении и условиях предоставления. Эти положения создают основу для своевременного выявления нарушений со стороны надзорных органов.

Однако в практике возникает вопрос: почему суды, рассматривая иски ДУЗР и прокуратуры, часто не применяют сроки исковой давности, даже если нарушения связаны с решениями акиматов многолетней давности?

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