B3 divulga aditamento ao edital de audiência restrita para aprovação do regulamento do Novo Mercado com mudança no processo de votação do Regulamento Base

Inicialmente, o Edital previa que a votação seria dividida em três partes: (i) Regulamento Base, (ii) Bloco A – Novo Mercado Alerta; e (iii) Bloco B – Confiabilidade das Demonstrações Financeiras. No entanto, após a realização de consultas públicas e análise das contribuições recebidas, a B3 optou por reformular o Edital.

Com a mudança, a votação do Regulamento Base que seria feita como um bloco único, passará a ser realizada por item. Dessa forma, agora as companhias poderão votar individualmente sobre cada um dos temas propostos pela B3 no Regulamento Base.

Destaca-se que as companhias que já haviam registrado seus votos poderão optar por mantê-los ou retificá-los. Para fins de apuração, será considerada a ata mais recente da reunião do conselho de administração que deliberou sobre a referida manifestação de voto da companhia.

Para mais informações sobre o aditamento ao Edital, acesse aqui.

Participe da Consulta Pública com o Tauil & Chequer Advogados associados a Mayer Brown.

A B3 encoraja a participação ativa das companhias listadas no Novo Mercado na votação das propostas em discussão. As contribuições são fundamentais para construir um Novo Mercado mais sólido e alinhado às demandas e desafios do cenário econômico global.

A votação da Audiência Restrita será realizada por meio do link disponibilizado no Edital (https://assembleia.ten.com.br/066165417), e as manifestações sobre as propostas deverão ser enviadas até o dia 30 de junho de 2025.

