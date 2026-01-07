7566 Sayili Kanunla Yatirim İzleme Ve Koordinasyon Başkanliklari İçin Çeşitli Vergilerde İstisnalar Taninmiştir

19/12/2025 tarihli ve 33112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 'la ("Kanun") Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bir takım vergisel istisnalar tanınmıştır.

İşbu Sirkülerimiz bu değişiklikler hakkında bilgi vermek üzere hazırlanmıştır. Kanunla diğer vergisel konularda yapılan değişiklikler veya düzenlemeler ise konularına göre diğer Sirkülerlerimizde açıklanmıştır/açıklanacaktır.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34'üncü maddesiyle 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A maddesinde değişiklik yapılarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları kurulmuştur.

Valiye bağlı olarak kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli olarak kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları; büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.

7566 sayılı Kanunla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına Tanınan Vergisel İstisnalar

7566 sayılı Kanunla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına tanınan vergisel istisnalar aşağıdaki gibidir:

Kanun'un 4 üncü maddesiyle 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "il özel idareleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları," ibaresi eklenmiştir.

Böylece Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden istisna hale getirilmiştir.

İlgili istisna Kanun'un yayım tarihi olan 19.12.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun'un 5 inci maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "il özel idareleri," ibaresinden sonra gelmek üzere "yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları," ibaresi eklenmiştir.

Böylece Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının iktisap edeceği gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri Tapu Harcı'ndan istisna hale getirilmiştir.

İlgili istisna Kanun'un yayım tarihi olan 19.12.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanun'un 14 üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (p) bendinde yer alan "belediyeler ve il özel idarelerinin" ibaresi "belediyeler, il özel idareleri ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının" şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarınınmülkiyetindeki taşınmazlarınsatışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler Katma Değer Vergisi'nden istisna hale getirilmiştir.

İlgili istisna 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla,

