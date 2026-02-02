2026 Yılı KDV Mahsubu Süre Uzatimi Konulu Genel Yazı

Article Insights

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 15.01.2026 tarihli ve 2026 Yılı KDV Mahsubu Süre Uzatımı Konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Mevcut uygulamada Kanunun 88 inci maddesinin on üçüncü fıkrası ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 108'inci maddesi uyarınca, mahsup yoluyla yapılan ödemelerin yasal süreyi takip eden 20'nci günün sonuna kadar yapılması halinde yasal süresinde yapıldığı kabul edilmektedir.

Yeni düzenlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğününün talebi ve Kurum Başkanlığımızın 09.01.2026 tarih E-51592363-020 133402696 sayılı Olur' u ile her ayın 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden, 2026/Ocak ila 2026/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde, ödeme sürelerinin vadeyi takip eden 24'üncü gün (ulusal bayram/ genel ya da hafta tatiline denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü) olarak yeniden belirlenmesi, ödenen tutarların belirtilen tarihe kadar Kurumumuz hesaplarına intikal etmiş olması halinde yasal süresinde ödenmiş sayılacağı belirtilmiştir.

