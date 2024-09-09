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Didem Kalaycıoğlu Birol TEDxBahcesehirUniversity konuşmasında mahremiyetimizin her gün nasıl ihlal edildiğini ve nasıl manipüle edilmeye çalıştığımızı anlatıyor. #KırılmaNoktası Didem Kalaycıoğlu Birol, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Galatasaray Üniversitesinde "Ekonomi Hukuku"alanında yüksek lisans derecesini almış olan Kalaycıoğlu, 2004 yılından bu yana İstanbul Barosuna kayıtlıdır. Doğus Holding Turizm Grubunda Ticaret, Toplu ve Bireysel s Hukuku, Rekabet Hukuku alanlarında uzman avukat olarak çalıştıktan sonra, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. Elektronik Haberleşme Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında uzmanlaşmış ve Sektörel Hukuk Danışmanlığı Birim Müdürü görevinden sonra Kişisel Veri, Rekabet ve Tüketici Hukuku Müdürü olarak atanmıştır. Son dönemde çalışmaları özellikle kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında yoğunlaşmış olup konunun hukuki ve sosyolojik boyutları kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Didem Kalaycıoğlu Birol, aynı zamanda İstanbul Barosunda kurulan Kişisel Verilerin Korunması Komisyonunda, Telekomünikasyon Çalışma Grubu Geçici Koordinatörlüğü görevini de üstlenmiş olup, evli ve bir çocuk annesidir. Bu konuşma, TED konferansı formatında fakat bağımsız yerel bir topluluk tarafından organize edilen bir TEDx etkinliğinde yapılmıştır. Daha fazlası için tıklayınız: https://www.ted.com/tedx

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