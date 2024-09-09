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9 September 2024

Biri Bizi Gözetliyor | Didem Kalaycıoğlu Birol | TEDxBahcesehirUniversity (Video)

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DKB Legal Consultancy & Compliance

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DKB Legal was founded by Didem Kalaycıoğlu Birol and based in Istanbul, Turkey. DKB Legal provides consultancy and compliance management services to local and foreign clients, particularly in the areas of Personal Data Protection, Telecommunications Law, Competition Law, E-Commerce & Consumer Law.
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Didem Kalaycıoğlu Birol TEDxBahcesehirUniversity konuşmasında mahremiyetimizin her gün nasıl ihlal edildiğini ve nasıl manipüle edilmeye çalıştığımızı anlatıyor.
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Didem Kalaycıoğlu Birol TEDxBahcesehirUniversity konuşmasında mahremiyetimizin her gün nasıl ihlal edildiğini ve nasıl manipüle edilmeye çalıştığımızı anlatıyor. #KırılmaNoktası Didem Kalaycıoğlu Birol, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Galatasaray Üniversitesinde "Ekonomi Hukuku"alanında yüksek lisans derecesini almış olan Kalaycıoğlu, 2004 yılından bu yana İstanbul Barosuna kayıtlıdır. Doğus Holding Turizm Grubunda Ticaret, Toplu ve Bireysel s Hukuku, Rekabet Hukuku alanlarında uzman avukat olarak çalıştıktan sonra, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. Elektronik Haberleşme Hukuku ve Rekabet Hukuku alanlarında uzmanlaşmış ve Sektörel Hukuk Danışmanlığı Birim Müdürü görevinden sonra Kişisel Veri, Rekabet ve Tüketici Hukuku Müdürü olarak atanmıştır. Son dönemde çalışmaları özellikle kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında yoğunlaşmış olup konunun hukuki ve sosyolojik boyutları kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Didem Kalaycıoğlu Birol, aynı zamanda İstanbul Barosunda kurulan Kişisel Verilerin Korunması Komisyonunda, Telekomünikasyon Çalışma Grubu Geçici Koordinatörlüğü görevini de üstlenmiş olup, evli ve bir çocuk annesidir. Bu konuşma, TED konferansı formatında fakat bağımsız yerel bir topluluk tarafından organize edilen bir TEDx etkinliğinde yapılmıştır. Daha fazlası için tıklayınız: https://www.ted.com/tedx

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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