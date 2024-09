ARTICLE Biri Bizi Gözetliyor | Didem Kalaycıoğlu Birol | TEDxBahcesehirUniversity (Video) DL DKB Legal Consultancy & Compliance More Contributor DKB Legal was founded by Didem Kalaycıoğlu Birol and based in Istanbul, Turkey. DKB Legal provides consultancy and compliance management services to local and foreign clients, particularly in the areas of Personal Data Protection, Telecommunications Law, Competition Law, E-Commerce & Consumer Law. Didem Kalaycıoğlu Birol TEDxBahcesehirUniversity konuşmasında mahremiyetimizin her gün nasıl ihlal edildiğini ve nasıl manipüle edilmeye çalıştığımızı anlatıyor.

