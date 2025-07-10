Teknoloji Ve Yenilik Odaklı Girişimlerin Belirlenmesi Ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik Hakkında Duyuru

3 Temmuz 2025 tarihli ve 32591 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) ile birlikte, teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin resmî olarak tanımlanması ve bu girişimlerin "Teknogirişim Rozeti" ile belgelendirilmesi usul ve esasları düzenlenmiştir. Teknogirişim Rozeti, bir şirketin gerçekten teknoloji ve yenilik odaklı olduğunu ve bu konuda belirli kriterleri sağladığını resmî olarak kanıtlayan bir belgedir.

Yönetmelik uyarınca, Türkiye'de kurulmuş şahıs veya sermaye şirketi statüsünde, küçük ve orta büyüklükte işletme (“KOBİ”) vasfını taşıyan, KOBİ Yönetmeliği'ne göre bağımsız işletme statüsünde, kuruluş tarihi itibarıyla en fazla on beş yaşında olan ve aynı zamanda teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir bir iş modeline sahip, girişimler söz konusu belge için başvuru yapabilecektir. Başvurular, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek olup, gerekli kriterleri sağlayan girişimlere üç yıl süreyle geçerli olacak şekilde Teknogirişim Rozeti verilecektir.

Başvurular, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak başvuru formuyla yapılacak ve herhangi bir eksiklik durumunda, girişime eksikleri tamamlama amacıyla 90 günlük süre tanınacaktır. Söz konusu süre içinde eksikler giderilmezse, başvuru iptal edilecek olup başvuru sonuçlandırıldığında, olumsuz yanıt verilen girişimlere bir defaya mahsus itiraz hakkı tanınacaktır. İtirazlar, karar tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde, yazılı olarak ilgili genel müdürlüğe iletilmelidir.

Teknogirişim Rozeti, verildiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir, kuruluş tarihine bağlı değildir. 3 yılın sonunda geçerlilik sona ermekte ve yeniden başvuru gerekmektedir. Yenileme başvuruları, genel müdürlük tarafından ilan edilen tarihlerde yapılmalıdır. Süresi içinde yenileme yapılmaması durumunda rozet iptal edilir ve ancak 6 ay sonra yeniden başvuru yapılabilir. Ayrıca rozetin geçerliliği devam ederken girişimin ortaklık yapısında %10 üzerinde bir değişiklik olursa, değişiklik 90 gün içinde genel müdürlüğe bildirimde bulunulmalıdır.

Anılan belge, girişimlerin teknoloji ve yenilik odaklı niteliklerinin kamu otoriteleri, yatırımcılar ve paydaşlar nezdinde tanınmasına katkı sağlayacak; kamu destek programları, yatırım süreçleri ve kamu alımlarında girişimlere çeşitli avantajlar sunacaktır. Belgeye ilişkin başvuru süreci, şekli ve gerekli belgeler Bakanlıkça ayrıca ilan edilecektir.

İlgili yönetmeliğe BURADAN ulaşabilirsiniz.

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