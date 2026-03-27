Marshall Adaları Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği Uyumu Ve Güncel Denetim (Audit) Prosedürleri

Uluslararası ticaret ve denizcilik sektörünün en prestijli yargı bölgelerinden biri olan Marshall Adaları Cumhuriyeti (RMI)...

Uluslararası ticaret ve denizcilik sektörünün en prestijli yargı bölgelerinden biri olan Marshall Adaları Cumhuriyeti (RMI), son yıllarda küresel vergi şeffaflığı ve ekonomik iş birliği standartlarında devrim niteliğinde adımlar atmıştır. Avrupa Birliği (AB) Davranış Kuralları Grubu’nun değerlendirmeleri neticesinde, Marshall Adaları’nın vergi usullerine ilişkin taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi, bölgenin uluslararası itibarını zirveye taşımıştır. Bu süreçte, Avrupa Birliği Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) tarafından Marshall Adaları’nın “vergi amaçlı iş birliği yapmayan yargı bölgeleri listesinden” (EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes) çıkarılması hem şirketler sicili hem de gemi işletmeciliği açısından yeni bir dönemi başlatmıştır. Nitekim söz konusu listenin 17 Şubat 2026 tarihli güncel versiyonunda Marshall Adaları’nın hâlen “AB ile iş birliği yapan ve yerine getirmesi gereken herhangi bir taahhüdü bulunmayan ülkeler” kategorisinde yer alması, uygulanan politikanın sürekliliğini ve istikrarını açıkça ortaya koymaktadır.

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Vergi Amaçlı Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu’nun uzun süredir aktif bir üyesi olan Marshall Adaları’nın, uluslararası vergi şeffaflığı ve bilgi değişimi standartlarına bağlı bir politika izlediği de ayrıca belirtilmelidir.

Ekonomik Durum Raporlaması (ESR) ve Denetim Mekanizmaları

Marshall Adaları’nın AB standartlarına uyum sürecindeki en kritik yapı taşı, Ekonomik Durum Raporlaması (Economic Substance Reporting – ESR) sistemidir. Bu sistem kapsamında, Marshall Adaları’nda kayıtlı ancak adada yerleşik olmayan kuruluşların yürüttükleri ticari faaliyetlerin niteliğini ve ekonomik gerçekliğini ortaya koymaları zorunlu kılınmıştır. Bu doğrultuda, Marshall Adaları’nda kayıtlı her şirketin yıllık olarak ESR yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

2026 yılı itibarıyla, "Yetkilendirilmiş Tescil Memurları" tarafından yürütülen denetimlerin kapsamı aşağıda detaylandırıldığı üzere önemli ölçüde genişletilmeye başlanmıştır. Bu yenilikler kapsamında Yetkilendirilmiş Tescil Memurlarının takdirleriyle seçilen bazı yerleşik olmayan şirketler için ESR sistemi üzerinden beyan sunulması yeterli görülmemekte, beyan edilen bilgilerin doğruluğunu teyit eden destekleyici belgeler (audit kanıtları) daha sık talep edilmektedir. Şirketlerin, özellikle yüksek riskli kategorilerde yer alan faaliyetleri için sundukları raporların doğruluğu, uluslararası denetim standartlarına uygun olarak incelenmektedir.

Vergi Kimlik Numarası (TIN) ve Şeffaflık Standartları

2023 yılının son çeyreğinde yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle birlikte uygulamada öne çıkan en önemli yeniliklerden biri, Vergi Kimlik Numarası (TIN) veya vergi mukimliğini gösteren belgelerin ibraz edilmesi zorunluluğudur. Marshall Adaları makamları, “geliştirilmiş uygulama tedbirleri” kapsamında, şirketlerin faaliyetlerini fiilen yürüttükleri ülkelerde vergi yükümlülüklerini yerine getirdiklerini gösteren belgeleri talep edebilmektedir.

Şirket Ticari Defter ve Yönetim Yapısı Kayıtları ve Faaliyet Alanları

Marshall Adaları’nın, özellikle uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren her şirketin önem vermesi gereken uluslararası uyum, yaptırım ve denetim mekanizmaları çerçevesinde ve Temmuz 2025’te Marshall Adaları temsilcileri ile OECD yetkilileri arasında Paris’te gerçekleştirilen ve Ortak Raporlama Standardı’nın (CRS) uygulanmasına ilişkin görüşmelerin ardından, mevcut denetim sistemine ilave yeni kontrol prosedürleri geliştirdiği ve yeni uygulamalar getirdiği görülmüştür.

Bu kapsamda, Ağustos 2025 itibariyle Marshall Adaları, yerleşik olmayan şirketlerden 60 gün içerisinde finansal raporlarını; ticari defter kayıtlarını; faaliyet alanlarına ilişkin genel bilgileri; bankacılık, sigorta hizmetleri gibi lisansa tabi herhangi bir aktivitesi var ise bunlara ilişkin faaliyet lisanslarını; şirketin mülkiyetinde gemi veya tekne var ise buna ilişkin detayları; şirketin ilk kurulduğu andan itibaren nihai faydalanıcısı (UBO), yetkilileri ve hissedarlarına ilişkin bilgileri ve bu hususların resmî bir cevap mektubu ile açıklanmasını talep etmeye başlamıştır.

Bu bilgi ve belge talepleri, Marshall Adaları’nın gelenekselleşmiş gizlilik ve mahremiyet ilkelerinden ödün verdiği anlamına gelmemektedir. Aksine, uluslararası finansal sistemle tam entegrasyonu sağlayan bu prosedürler, sicilin “kara para aklama” ve “vergi kaçırma” gibi risklerden ari olduğunu tescillemekte, uluslararası piyasada Marshall Adaları siciline kayıtlı şirketlere duyulan güveni artırmakta ve artan bu güven ile şirketin faaliyetlerini daha hızlı yürütmesini sağlamaktadır. Talep edilen belgelerin zamanında sunulmaması, ciddi parasal cezaların yanı sıra şirketin sicilden resen silinmesi gibi telafisi güç sonuçlar doğurabilmektedir.

Denizcilik Sektöründe Beyaz Liste ve Operasyonel Avantajlar

Marshall Adaları Bayrağı, Paris ve Tokyo Mutabakatları (MoU) çerçevesinde uzun yıllardır “Beyaz Liste”de yer alarak güvenilirliğini kanıtlamıştır. Ayrıca, ABD Sahil Güvenliği tarafından verilen ve üst üste 20 yılı aşkın süredir korunan Qualship 21 statüsü, Marshall Adaları sicilinde bulunan gemilerin dünya üzerindeki en düşük risk grubunda yer aldığını göstermektedir.

AB ile sağlanan tam uyum sayesinde, bu bayrağı taşıyan gemiler ve sicile kayıtlı şirketler, Liman Devleti Denetimleri'nde (PSC) ve uluslararası bankacılık işlemlerinde ayrıcalıklı bir konum elde etmektedir.

Sonuç ve Risk Yönetimi

Marshall Adaları Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği ile girdiği açık ve şeffaf diyalog, bölgeyi yalnızca bir “offshore” merkezi olmaktan çıkarıp, küresel standartlara yön veren bir hukuk limanı hâline getirmiştir. Ancak bu yeni dönem, beraberinde sıkı bir takip ve raporlama disiplini getirmektedir. ESR raporlarının eksiksiz doldurulması, TIN bilgilerinin güncellenmesi, olası audit taleplerine hazırlıklı olunması ve hazırlanacak cevap mektubunun gizlilik esasları da gözetilerek Marshall Adaları standartlarına uygun olarak hazırlanmas, şirketlerin hukuki varlığını sürdürebilmesi için elzemdir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.