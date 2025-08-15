Kiracı Tahliyesi Prosedürü İki Haklı İhtar (TBK M. 352/2)

Türkiye'de mülk sahibi olmak önemli bir yatırım olsa da, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarla başa çıkmak karmaşık ve sinir bozucu olabilir. Kiracının kirayı sürekli olarak geç ödemesi, mülk sahiplerinin karşılaştığı en yaygın sorunlardan biridir

Türkiye'de mülk sahibi olmak önemli bir yatırım olsa da, kiracının yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarla başa çıkmak karmaşık ve sinir bozucu olabilir. Kiracının kirayı sürekli olarak geç ödemesi, mülk sahiplerinin karşılaştığı en yaygın sorunlardan biridir. Türk Borçlar Kanunu (TBK), bu tür durumlar için mülk sahiplerine özel bir tahliye hakkı tanımıştır: "İki Haklı İhtar" yoluyla tahliye.

Bu yöntem, kiracının bir kira yılı içinde iki defa kirayı geciktirmesi durumunda mülk sahibine tahliye davası açma imkânı verir. Ancak bu hak, son derece katı usul kurallarına ve sürelere tabidir. Süreçteki en küçük bir hata bile, davanın reddedilmesine ve mülk sahibinin zaman ve para kaybetmesine neden olabilir.

Bu kapsamlı rehber, Türk Borçlar Kanunu'nun 352. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen "iki haklı ihtar" yoluyla tahliye sürecini adım adım açıklamakta, olası tuzaklara dikkat çekmekte ve mülk sahiplerinin haklarını korumak için izlemesi gereken stratejik adımları ortaya koymaktadır.

"İki Haklı İhtar" Yoluyla Tahliyeyi Anlamak

Bu tahliye yönteminin temel mantığı basittir: Eğer bir kiracı, aynı kira yılı içinde iki farklı aya ait kirayı zamanında ödemez ve bu gecikmeler nedeniyle mülk sahibi tarafından kendisine iki kez yazılı ve haklı bir ihtarname gönderilirse, mülk sahibi kira yılının sonunda tahliye davası açma hakkı kazanır.

"Haklı İhtar" Nedir? Dört Temel Koşul

Bir ihtarın mahkeme tarafından "haklı" kabul edilmesi ve tahliye davasına dayanak oluşturabilmesi için dört temel koşulun tamamının eksiksiz olarak sağlanması gerekir:

İhtarların Zamanlaması: Her iki ihtar da aynı "kira yılı" içinde yapılmış olmalıdır. İhtarın Şekli ve İçeriği: İhtar, kanunun aradığı şekil şartlarına uygun ve doğru içeriğe sahip olmalıdır. İhtarın Haklılığı: İhtar, hukuken geçerli bir sebebe dayanmalı ve kiracının ödemesiyle "haksız" duruma düşmemiş olmalıdır. Davanın Süresinde Açılması: Tahliye davası, kanunda belirtilen hak düşürücü süre içinde açılmalıdır.

Bu dört koşuldan herhangi birinin eksikliği, davanın başarısız olmasına neden olacaktır. Şimdi bu koşulları ayrıntılarıyla inceleyelim.

Koşul 1: İhtarların Zamanlaması ("Aynı Kira Yılı" Kuralı)

Sürecin en temel ve en çok hata yapılan noktası zamanlamadır. Kanun, iki haklı ihtarın "bir kira yılı veya bir yıldan uzun süreli kiralarda o kira yılı içinde" yapılması gerektiğini açıkça belirtir.

"Kira Yılı" Nedir?

Buradaki en kritik ayrım, "kira yılı" ile "takvim yılı"nın farklı kavramlar olmasıdır.

Takvim Yılı: 1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

1 Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer. Kira Yılı: Kira sözleşmesinin başladığı tarihte başlar ve bir sonraki yıl aynı tarihten bir gün önce sona erer.

Pratik Örnek

Kira Başlangıç Tarihi: 1 Nisan 2024

1 Nisan 2024 Birinci Kira Yılı: 1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025

1 Nisan 2024 – 31 Mart 2025 İkinci Kira Yılı: 1 Nisan 2025 – 31 Mart 2026

Bu senaryoda, tahliye hakkının doğması için her iki haklı ihtarın da 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında yapılmış olması gerekir. Örneğin, Mayıs 2024 ve Şubat 2025 aylarına ait gecikmeler için gönderilen ihtarlar geçerlidir. Ancak, Şubat 2025 ve Mayıs 2025 ayları için gönderilen ihtarlar farklı kira yıllarına ait olacağından, bu yöntemle tahliye hakkı vermez.

Koşul 2: İhtarın Şekli ve İçeriği

Bir ihtarın hukuken geçerli sayılması için hem şekil hem de içerik olarak belirli standartları karşılaması gerekir.

İhtar Yazılı Olmalıdır

Kanun, ihtarın "yazılı" olmasını şart koşar. Sözlü uyarılar, SMS, WhatsApp mesajları veya standart e-postalar bu şartı sağlamaz ve hukuken geçersizdir. Yazılılık şartını ispat gücü en yüksek şekilde karşılayan iki yöntem vardır:

Noter Kanalıyla İhtarname: Bu, en güvenli ve tavsiye edilen yöntemdir. Noter aracılığıyla gönderilen bir ihtarname, içeriği, gönderildiği tarihi ve kiracıya tebliğ edildiği tarihi resmi olarak belgeler. Mahkemede ispat açısından en güçlü delildir. İadeli Taahhütlü Posta: Daha düşük maliyetli bir alternatif olsa da, tebligatın içeriğinin ispatı konusunda zafiyetler yaratabilir. Kiracı, zarfın boş veya farklı bir belge içerdiğini iddia edebilir. Bu nedenle noter her zaman öncelikli tercih olmalıdır.

İhtar Ne İçermelidir?

İhtarın içeriği net ve kesin olmalıdır:

Hangi Aya Ait Kira Olduğu: Geciken kiranın hangi aya ait olduğu açıkça belirtilmelidir.

Geciken kiranın hangi aya ait olduğu açıkça belirtilmelidir. Talep Edilen Kira Tutarı: Sadece ve sadece ödenmemiş olan ana kira bedeli talep edilmelidir. Aidat, elektrik, su faturası gibi yan giderlerin aynı ihtarda talep edilmesi, ihtarın "haklılığını" tartışmalı hale getirebilir ve davanın reddine yol açabilir.

Sadece ve sadece ödenmemiş olan talep edilmelidir. Aidat, elektrik, su faturası gibi yan giderlerin aynı ihtarda talep edilmesi, ihtarın "haklılığını" tartışmalı hale getirebilir ve davanın reddine yol açabilir. Tüm Kiracılara Gönderim: Kira sözleşmesinde birden fazla kiracı varsa, ihtarname her bir kiracının adına ayrı ayrı düzenlenmeli ve her birine tebliğ edilmelidir.

Koşul 3: İhtarın Haklılığı

Bu, sürecin en teknik ve en riskli bölümüdür. Bir ihtarın "haklı" sayılması, sadece kiracının kirayı geciktirmesine değil, aynı zamanda mülk sahibinin attığı adımların hukuki zamanlamasına da bağlıdır.

En Kritik Hata: "Tebliğden Önce Yapılan Ödeme" Doktrini

Bu kural, kanunda açıkça yazılı olmaktan ziyade, Yargıtay'ın uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde uyguladığı bir içtihattır. Bu doktrini anlamak, her mülk sahibi için hayati önem taşır.

Kural: Bir ihtarın "haklı" sayılabilmesi için, kiracının gecikmiş kira ödemesini, yazılı ihtarın kendisine resmen tebliğ edilmesinden sonra yapmış olması gerekir.

Eğer kiracı, gecikmiş kirayı ihtarname kendisine ulaşmadan önce öderse, mülk sahibi ihtarnameyi gönderme sürecini başlatmış olsa bile, o ihtar tahliye açısından haksız kabul edilir.

Açık bir senaryo ile bu kritik noktayı inceleyelim:

1 Ocak: Ocak ayı kirası muaccel olur (ödenmesi gerekir). Kiracı ödeme yapmaz.

Ocak ayı kirası muaccel olur (ödenmesi gerekir). Kiracı ödeme yapmaz. 4 Ocak: Mülk sahibi, gecikmeyi doğru bir şekilde tespit ederek notere gider ve ödenmemiş Ocak kirası için resmi bir ihtarname gönderir.

Mülk sahibi, gecikmeyi doğru bir şekilde tespit ederek notere gider ve ödenmemiş Ocak kirası için resmi bir ihtarname gönderir. 5 Ocak: Kiracı, yolda bir ihtarname olduğundan tamamen habersiz bir şekilde banka havalesiyle gecikmiş Ocak kirasının tamamını öder.

Kiracı, yolda bir ihtarname olduğundan tamamen habersiz bir şekilde banka havalesiyle gecikmiş Ocak kirasının tamamını öder. 6 Ocak: Noterden gönderilen resmi ihtarname kiracının adresine tebliğ edilir.

Sonuç: Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre, 4 Ocak'ta gönderilen ihtarname HAKLI DEĞİLDİR. Neden? Çünkü 5 Ocak'taki ödeme, 6 Ocak'taki tebliğden önce gerçekleşmiştir. Kiracı kirayı geç ödeyerek mülk sahibinin noter masrafı yapmasına ve zaman harcamasına neden olsa da, mahkemenin doktrini bu ihtarnameyi geçersiz kılar.

Gerekçe ve Eleştiri

Bir mülk sahibinin bu kuralı şaşırtıcı ve haksız bulması doğaldır. Bunu anlamak için mahkemenin mantığına ve pratik sonuçlarına bakmak gerekir.

Mahkemenin Gerekçesi: Yargının mantığı, ihtarın temel işlevinin kiracıyı borcunu ödemeye "teşvik etmek" olduğu varsayımına dayanır. Eğer kiracı, resmi olarak teşvik edilmeden (ihtarı almadan) önce yükümlülüğünü yerine getirirse (kirayı öderse), ihtarın hukuki bir etkisinin kalmadığı kabul edilir.

Yargının mantığı, ihtarın temel işlevinin kiracıyı borcunu ödemeye "teşvik etmek" olduğu varsayımına dayanır. Eğer kiracı, resmi olarak teşvik edilmeden (ihtarı almadan) önce yükümlülüğünü yerine getirirse (kirayı öderse), ihtarın hukuki bir etkisinin kalmadığı kabul edilir. Pratik Eleştiri: Mülk sahibi açısından bu durum, sinir bozucu bir "zamana karşı yarış" yaratır. Hukuki hamlenizin geçerliliği, kiracının temerrüdüne değil, noter tebligatçısının veya postanın kiracının banka transferinden daha hızlı olup olmamasına bağlıdır. Bu doktrin, alışkanlık olarak geç ödeme yapan bir kiracıyı korur gibi görünebilir ve onlara, ihtarname gelmeden önce ödedikleri sürece TBK 352/2 kapsamında bir sonuçla karşılaşmayacakları güvencesiyle rahatça ödeme yapma imkânı tanır.

Pratik Sonuçlar: Zaman Damgalarını Kontrol Etmek

Bu teorik bir tartışma değildir. Bir tahliye davasında, mahkemeler delilleri titizlikle inceler. Mülk sahibinin avukatı tebligat makbuzunu, kiracı ise banka dekontunu veya ödeme makbuzunu sunar. Uyuşmazlık, her bir olayın kesin tarihine bağlı olabilir. Bazı durumlarda mahkemelerin, hangisinin önce gerçekleştiğini belirlemek için tebligat makbuzundaki saat ile banka transferindeki zaman damgasını bile incelediği görülmüştür.

Modern Zorluk: Elektronik Tebligat (E-Tebligat) ve 5 Gün Kuralı

"Tebliğden önce ödeme" doktrini, Türkiye'nin resmi Elektronik Tebligat sistemi olan E-Tebligat'ın yaygınlaşmasıyla daha da tehlikeli hale gelmiştir. Modern ve verimli bir çözüm gibi görünse de, kendine özgü yasal mekanizmaları, TBK 352/2 uyarınca tahliye peşinde olan mülk sahipleri için önemli bir tuzak oluşturur.

E-Tebligat Nedir?

E-Tebligat, Türk devlet kurumları, mahkemeler ve hukuk profesyonelleri tarafından resmi belgeleri tebliğ etmek için kullanılan resmi elektronik bildirim sistemidir. Belirli kişi ve kurumların yasal olarak bir E-Tebligat adresine sahip olması zorunludur. Bunlar arasında tüm tüzel kişiler (örn. limited şirketler, anonim şirketler) ve avukatlar, noterler gibi hukuk profesyonelleri bulunur.

"Tebliğ Edilmiş Sayılma" Kuralı ve Tehlikesi

E-Tebligat'ın temel tehlikesi, Elektronik Tebligat Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde yatmaktadır. Kanun, bir elektronik tebligatın, alıcının E-Tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen "beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağını" belirtir.

Bu, yasal bir karinedir. Alıcının mesajı 1. günde açması veya hiç açmaması önemli değildir. Hukuk açısından resmi tebliğ tarihi, otomatik olarak 5. günün sonu olarak sabitlenir.

E-Tebligat, "Tebliğden Önce Ödeme" Riskini Nasıl Artırır?

Bu 5 günlük kural, Yargıtay'ın "tebliğden önce ödeme" doktrini ile birleştiğinde feci bir etkileşim yaratır. Kiracıya, kirayı ödeyip mülk sahibinin ihtarını geçersiz kılması için fazladan 5 günlük bir süre tanır.

Senaryomuza bu kez E-Tebligat kullanarak geri dönelim:

1 Ocak: Kira ödeme günü. Kiracı ödeme yapmaz.

Kira ödeme günü. Kiracı ödeme yapmaz. 4 Ocak: Mülk sahibi, ihtarnameyi kiracının resmi E-Tebligat adresine gönderir. Bildirim, kiracının gelen kutusuna neredeyse anında ulaşır.

Mülk sahibi, ihtarnameyi kiracının resmi E-Tebligat adresine gönderir. Bildirim, kiracının gelen kutusuna neredeyse anında ulaşır. 5 Ocak: E-Tebligat kutusunu düzenli kontrol etmeyen kiracı, kirayı hatırlar ve gecikmiş tutarı tamamen öder.

E-Tebligat kutusunu düzenli kontrol etmeyen kiracı, kirayı hatırlar ve gecikmiş tutarı tamamen öder. 9 Ocak (5. Günün Sonu): Yasaya göre, 4 Ocak'ta gönderilen E-Tebligat, artık kiracıya yasal olarak "tebliğ edilmiş sayılır".

Sonuç: İhtar HAKLI DEĞİLDİR. Ödeme 5 Ocak'ta yapılmıştır. Yasal tebliğ tarihi ise 9 Ocak'tır. Ödeme, yasal tebliğden önce gerçekleşmiştir. Mülk sahibinin ihtarı artık tahliye açısından geçersizdir ve sürece yeniden başlamak için başka bir gecikmeyi beklemek zorundadır.

Koşul 4: Son Adım - Tahliye Davasının Açılması

İki haklı ihtarın başarıyla sağlanması önemli bir adımdır, ancak tek başına kiracıyı tahliye etmez. Sadece mülk sahibine tahliye davası açma hakkı verir. Son adım, bu hakkı resmi bir dava açarak kullanmaktır. Bu aşama da kendine özgü katı bir son tarih ve usul kuralları tarafından yönetilir.

Bir Aylık Süre: Affı Olmayan Bir Son Tarih

Bu aşamadaki en kritik kural, davayı açmak için tanınan bir aylık süredir. Bu, basit bir tavsiye değil, bir "hak düşürücü süredir". Türk hukukunda bu, çok katı bir son tarih türüdür. Kaçırılması halinde, o iki ihtara dayanarak tahliye etme hakkı kalıcı olarak kaybedilir. Mahkeme, kiracı bu konuyu savunma olarak ileri sürmese bile bu süreyi kendiliğinden kontrol etmekle yükümlüdür.

Bu bir aylık sürenin başlangıç tarihi, kira süresine bağlıdır:

Bir Yıl veya Daha Uzun Süreli Kiralamalar İçin: Dava, iki ihtarın yapıldığı kira yılının bitiminden itibaren bir ay içinde açılmalıdır. Örnek: Kira sözleşmesi 1 Ocak 2024'te başlar. Kira yılı 31 Aralık 2024'te sona erer. Mülk sahibi Mart 2024 ve Eylül 2024'te haklı ihtarlar gönderir. Mülk sahibi, 1 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında tahliye davası açma hakkına sahiptir. Eğer 31 Ocak 2025'e kadar dava açmazsa, 2024 yılındaki ihtarlara dayalı tahliye hakkı sonsuza dek ortadan kalkar.

Dava, iki ihtarın yapıldığı açılmalıdır. Bir Yıldan Kısa Süreli Kiralamalar İçin: Dava, kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde açılmalıdır. Örnek: 8 aylık bir kira sözleşmesi 1 Ocak 2025'te başlayıp 31 Ağustos 2025'te biter. Mülk sahibi Şubat ve Haziran aylarında haklı ihtarlar gönderir. Mülk sahibi, kira süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde, yani 1 Eylül 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında dava açmalıdır.

Dava, açılmalıdır.

Nerede Dava Açılır: Yetkili ve Görevli Mahkeme