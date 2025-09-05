Türkiye Startup Yatırımları 2025 2. Çeyrek

Yabancı yatırımcılar, toplamda gerçekleşen 46 işlemin 13'üne liderlik etmelerine karşın, toplam işlem hacminin %97'sini oluşturarak dikkat çekici bir ağırlığa sahip oldular.

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye'deki girişim sermayesi piyasasının karşı karşıya olduğu temel eğilimleri, fırsatları ve zorlukları ortaya koymak amacıyla hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporunun 2025 yılı 2. çeyrek sonuçları açıklandı.

Rapora göre 2025 yılının 2. çeyreğinde, küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları 7.356 işlemde toplam 101,05 milyar ABD dolarlıklık işlem hacmi yarattı. Bu, önceki çeyrekte gerçekleşen 7.551 işlem ve 126,3 milyar ABD doları hacim ile kıyaslandığında düşüşe işaret ediyor. ABD'nin gümrük vergisi politikaları ve küresel ticaretteki belirsizlikler sürse de yatırımcıların yapay zekâ, savunma teknolojileri ve uzay teknolojisi gibi stratejik alanlara ilgisi güçlü bir şekilde devam etti. Yılın 2. çeyreğinin en büyük işlemi ise ScaleAI'ın almış olduğu 14,3 milyar ABD dolarlık yatırım oldu. Bu yatırım yapay zekâya yönelik yatırımların hız kesmeden sürdüğünü göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Girişim sermayesi yatırımcıları, bu çeyrek de ticarileşme stratejileri güçlü ve alanında uzmanlaşmış şirketlere yatırım yapmayı tercih ederek seçici davranmaya devam etti.

Küresel piyasadaki genel düşüşün aksine, Türkiye girişimcilik ekosistemi yılın 2. çeyreğinde gerçekleşen 46 işlem ile yaratılan 857,9 milyon ABD dolarlık işlem hacmi ile bir önceki çeyreğe kıyasla hacim bazında büyümeye işaret etti. Bu artışın şüphesiz en önemli nedeni, Mayıs 2025'te Uber Technologies'in Trendyol Go'nun %85 oranındaki hissesini 700 milyon dolar bedel ile satın alması oldu. Bu işlemin de etkisiyle, startup ekosisteminde satın alma işlemleri toplam işlem hacminin yüzde 82'sini oluştururken, onu takip eden erken aşama yatırımları ise toplam hacimden yüzde 14'lük pay aldı. İşlem adedine bakıldığında ise tohum aşaması yatırımları 27 işlemle ilk sırada, erken aşama yatırımlar ise 10 işlemle ikinci sırada yer aldı.

2025 yılının ikinci çeyreğinde küresel girişim sermayesi yatırımları 7.356 işlemde toplam 101,05 milyar ABD dolarına gerileyerek önceki çeyreğe kıyasla düşüş gösterdi. Buna karşın, Türkiye'nin startup ekosistemi aynı dönemde 46 işlemde 857,9 milyon ABD doları yatırım hacmine ulaşarak güçlü bir performans sergiledi. Bu artışın en büyük nedeni, Uber Technologies Inc.'in Trendyol Go'nun %85 hissesini satın alması oldu. Uber, bu stratejik satın alma ile global teslimat teknolojilerini Türkiye pazarına entegre etmeyi ve Trendyol Go üzerinden yerel operasyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Yatırım adetleri açısından tohum aşaması 27 işlemle öne çıkarken, erken aşama yatırımlar 10 işlemle takip etti. Erken aşama ve tohum aşama yatırımlarının en büyük 10 işlemin 8'ini oluşturması, inovasyon odaklı girişimlerin gücünü teyit ederken; SaaS ve yapay zekâ gibi yüksek potansiyelli dikeylerde işlem sayısındaki artış, ekosistemin çeşitlendiğini ve teknoloji tabanlı sürdürülebilir büyümenin ön planda olduğunu gösteriyor. Yerli yatırımcılar 33 işlemde yer alarak işlem adedi açısından lider konumda olurken, yabancı yatırımcılar yalnızca 13 işlemde yer almalarına rağmen toplam yatırım hacminin %97'sini gerçekleştirdi. Bu tablo, Türkiye'nin teknoloji girişimlerine olan uluslararası ilgiyi ve güveni açıkça yansıtıyor; önümüzdeki dönemde ise bu ilginin, güçlü ticarileşme stratejilerine sahip Türk girişimlerinin varlığıyla daha da artması bekleniyor. Özge İlhan

En büyük payı erken aşama ve tohum aşama yatırımları oluşturdu.

Türkiye'de startup yatırımları bu çeyrekte tüm aşamalarda aktif seyretti; 27 tohum aşama, 10 erken aşama, 2 ileri aşama yatırım ve 7 şirket satın alım işlemi gerçekleşti. Dikkat çekici bir şekilde, en büyük on işlemin 5'i erken aşama, 3'ü ise tohum aşaması yatırımlardan oluştu. Erken aşama ve tohum aşama yatırımlar, satın alma işlemleri hariç tutulduğunda toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 90'ını oluşturdu. Bu da sektörün gelişimine olan güvenin desteklendiğini kanıtlar nitelikte.

Yatırımın yükünü yabancı sermaye sırtladı.

İşlem adedi bazında yerli yatırımcılar öne çıkarken, işlem hacmi açısından yabancı yatırımcılar belirleyici oldu. Yerli yatırımcılar 33 farklı işleme liderlik etti ancak bu işlemler toplam hacmin yalnızca yüzde 3'ünü oluşturdu. Buna karşılık, yabancı yatırımcılar 13 işleme liderlik etmeleirne karşın toplam açıklanan işlem hacminin yüzde 97'lik paya sahip oldular.

Hizmet olarak yazılım (“SaaS”) ve teslimat & lojistik lider dikeyler.

En fazla işlem adedi 10 işlemle SaaS dikeyinde gerçekleşirken, bunu 8 işlemle yapay zekâ, 7 işlemle oyun, 5'er işlemle pazaryeri ve fintech dikeyleri takip etti. Toplam işlem hacmine bakıldığında, teslimat ve lojistik dikeyi, Trendyol Go işleminin etkisiyle lider olurken, onu 78,1 milyon dolarla fintech ve 43,3 milyon ABD dolarla oyun dikeyleri izledi.

2025'in ikinci çeyreğinde küresel VC yatırımlarında hem işlem sayısı hem de hacimde gerileme görüyoruz. ABD'nin gümrük vergisi politikaları ve küresel ticaretteki belirsizlikler yatırımcıların daha seçici davranmasına yol açarken, yapay zekâ, savunma ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlara ilgi güçlü şekilde devam ediyor. Türkiye'ye baktığımızda ise ekosistemin canlılığını koruduğunu görüyoruz; erken aşama ve tohum yatırımları öne çıkarak toplam hacmin büyük bölümünü oluşturdu. Büyük satın almalar tabloya çeşitlilik katarken, asıl dinamizmin erken aşamada olduğunu söyleyebiliriz. SaaS, yapay zekâ ve oyun dikeylerinde işlem sayıları artarken, lojistik tarafında tek bir işlemle dahi yüksek hacim yaratılması sektörlerin farklı dinamiklerini ortaya koydu. Yerli yatırımcılar erken aşamada girişimlere erişim sağlarken, hacimde yabancı sermayenin belirleyici olması uluslararası yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye, uluslararası için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. — 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey

2. çeyrekte dikkat çeken önemli yatırımlar.

Trendyol'un yemek ve market teslimat servisi Trendyol Go'nun yüzde 85'i, Mayıs 2025'te ABD merkezli Uber Technologies tarafından 700 milyon ABD dolar bedelle satın alındı. Bu stratejik hamleyle Uber, başta Uber Eats olmak üzere geliştirdiği global teslimat teknolojilerini Trendyol Go üzerinden Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. Trendyol Go'nun geri kalan yüzde 15'lik hissesi ise halen Trendyol'a ait.

Bireyler ve işletmeler için farklı alternatiflerle tüm finansal ihtiyaçları tek bir platformda sunan Sipay, Nisan 2025'te ABD kökenli Elephant ve QuantumLight liderliğinde 78 milyon ABD dolarlık erken aşama yatırım aldı. Şirket, bu kaynağı küresel pazarlarda daha hızlı büyümek amacıyla kullanmayı planlıyor.

Haziran 2025'te, Bigger Games ABD merkezli Goodwater Capital liderliğinde, Arcadia Gaming Partners, Index Ventures ve Play Ventures'ın katılımıyla 25 milyon ABD dolarlık Seri A erken aşama yatırım aldı. Şirket, bu yatırımla birlikte ekibini büyütmeyi, oyunlarını küresel pazara taşıyarak daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı ve yeni platformlara taşımayı hedefliyor.

Tarım teknolojileri şirketi Doktar, Haziran 2025'te 8,8 milyon ABD dolarlık erken aşama yatırım aldı. Yatırım turuna Almanya merkezli European Circular Bioeconomy Fund (ECBF) ve Hollanda merkezli Pymwymic öncülük ederken, Diffusion Capital Partners da bu tura katıldı. Bu yatırım turuyla elde edilen kaynağın, Doktar'ın çiftçiler ve tarım işletmeleri için veri odaklı araçlar ve platformlar yoluyla sürdürülebilir tarımı dijitalleştirme konusundaki çalışmalarını desteklemesi bekleniyor.

Türkiye merkezli mobil oyun stüdyosu Fuse Games, Mayıs 2025'te ABD'li Griffin Gaming Partners'ın liderliğinde 7 milyon ABD dolarlık tohum yatırım aldı. Lakestar, NFX ve Actera Group'un da katıldığı bu yatırım turu sonucunda Fuse Games'in özgün ve yenilikçi oyunlar geliştirmesi, ekibini büyütmesi ve yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam etmesi bekleniyor.

Benzer şekilde, TaleMonster Games de Mayıs 2025'te ABD merkezli General Catalyst'in liderliğinde 7 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. a16z Speedrun, Arcadia Gaming Partners ve Ludus Ventures'ın da katıldığı bu yatırım ile şirket, ekibini genişletmeyi ve yeni oyunları sistemli şekilde geliştirebilmek için teknik altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye'de girişim sermayesi ekosisteminde 2025 yılı 2. çeyreğinde gerçekleşen en büyük 10 işlem:

# Hedef Şirket Sektör Yatırımcı Yatırımcı Ülkesi Hisse (%) İşlem Değeri ($m) İşlem Tipi 1 Trendyol Go Teslimat & Lojistik Uber Technologies ABD %85 700 Satın Alım 2 Sipay Finte Elephant, QuantumLight ABD %8.9 78 Erken Aşama 3 Bigger Games Oyun Goodwater Capital, Arcadia Gaming Partners, Index Ventures, Play Ventures ABD, Birleşik Krallık, Singapur Açıklanmadı 25 Erken Aşama 4 Doktar Tarım Teknolojileri European Circular Bioeconomy Fund (ECBF), Pymwymic, Diffusion Capital Partners Almanya, Hollanda, Türkiye Açıklanmadı 8,8 Erken Aşama 5 Fuse Games Oyun Griffin Gaming Partners, Lakestar, NFX, Actera ABD, İsviçre, Türkiye Açıklanmadı 7 Tohum Aşaması 6 TaleMonster Games Oyun General Catalyst, a16z speedrun, Arcadia Gaming Partners, Ludus Ventures ABD, Türkiye Açıklanmadı 7 Tohum Aşaması 7 Milvus Robotics Yapay Zekâ TT Ventures GSYF, APY Ventures Bilişim Vadisi Fund, APY Ventures Ostim Fund, Bölgesel Kalkınma Fonu, Maxis Ventures GSYF, Inveo Ventures Türkiye Açıklanmadı 5,5 Erken Aşama 8 VNGRS SaaS Foneria 3. GSYF (BTC Türk) Türkiye %100 5 Satın Alım 9 OctoXLabs Siber Güvenlik Yapı Kredi FRWRD GSYF, Gelecek Etki GSYF, TT Ventures GSYF, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, FIBA Fırsat GSYF, Maxis Ventures GSYF Türkiye Açıklanmadı 3,3 Tohum Aşaması 10 Saykal Electronics Derin Teknoloji İş Portföy, APY Ventures (T3 GSYF, Bilişim Vadisi GSYF), Anadolu Isuzu RePie Portföy, Empa Elektronik Türkiye %8 3,1 Erken Aşama

Türkiye Startup Yatırımları 2025 2. Çeyrek Değerlendirmesi

