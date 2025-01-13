Payların İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Yöntemleri Ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul İlke Kararı Hakkında Bülten.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 19.09.2024 tarihli, 2024/48 sayılı bülteni ile payların ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartlardaki tutarların indirimine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK 128.23 (19/09/2024 tarihli ve 1508 s.k.) sayılı ilke kararı ("İlke Kararı") ile paylarının ilk halka arzlarında, yatırımcı taleplerinin yüksek oranda karşılanması amacıyla uygulanacak olan yöntemler ve dağıtım esaslarında önemli değişiklikler yapılmış ve bu hususları düzenleyen, Kurul Karar Organı'nın i-SPK 128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı ("Mülga İlke Kararı") yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu değişiklikler uyarınca, ilk halka arzlarda uygulanacak başlıca düzenlemeler aşağıdaki şekildedir:

Halka arz edilen payların piyasa değerinin 750.000.000 TL ve altı olması halinde, halka arz yalnızca borsada satış yöntemi kullanılarak gerçekleştirilebilme zorunluluğu devam etmektedir, İlke Kararı ile tutar eşiğinde bir değişiklik yapılmamıştır. Halka arz edilen payların piyasa değerinin 750.000.000 TL üzerinde olması ve borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması halinde ise uygulanacak başlıca esaslar aşağıdaki şekildedir:

Yurt içi bireysel yatırımcı grubunda yer alan tüm yatırımcılar, eşit dağıtım yöntemine tabi olacak, oransal dağıtım olmayacaktır.

İzahnamede tanımlanması şartıyla, kurumsal yatırımcı grubu dışında kalan yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu için halka arz edilecek toplam tutarın %10'una kadar tahsisat yapılabileceği ve grup için eşit veya oransal dağıtım yöntemlerinin kullanılabileceği, oransal dağıtım yönteminin belirlenmesi durumunda talepte bulunulan tutarın tamamı kadar nakit ve/veya %120'si oranında BİST30 endeksinde yer alan pay teminatı gösterme yükümlülüğü getirilmiştir. Yatırımcı bazında, talepte bulunulabilecek pay tutarı, gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.

Yurt içi kurumsal yatırımcı grubuna yapılacak dağıtımlardan ise yeterli talep olması halinde, tahsis edilen payların en az %50'sinin yatırım fonlarına, emeklilik yatırım fonlarına ve/veya otomatik katılım sistemi emeklilik yatırım fonlarına dağıtılması ve her bir kurumsal yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarının, halka arz edilen payların toplam tutarının %1'ini aşmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bir portföy yönetim şirketinin (" PYŞ ") kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama %3 olarak uygulanacaktır. PYŞ'ler ve PYŞ'lerin yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları tüzel kişilerin kendi nam ve hesabına talepte bulunmak istemeleri halinde dağıtılacak pay tutarı, yeterli talep olması halinde, halka arz tutarının %2'sini geçemeyecektir.

") kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama %3 olarak uygulanacaktır. PYŞ'ler ve PYŞ'lerin yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları tüzel kişilerin kendi nam ve hesabına talepte bulunmak istemeleri halinde dağıtılacak pay tutarı, yeterli talep olması halinde, halka arz tutarının %2'sini geçemeyecektir. Talep toplama süresi sonunda bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak tutarda talep gelmesi durumunda, anılan grubun tahsisat oranından diğer gruplara kaydırma yapılamayacağı; yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması halinde ise kalan kısmın serbestçe diğer gruplara aktarılabileceği düzenlenmiştir.

Yurt dışı yatırımcı grubunda yapılacak dağıtımlarda, yukarıda yer alan diğer dağıtım esaslarına ilişkin hükümleri dolanmaya veya bertaraf etmeye yönelik dağıtım yapılması halinde (yurt içinde mukim gerçek veya tüzel kişilerin, yurt dışında sahip oldukları fon veya diğer tüzel kişiliklere dağıtım yapılması gibi) ihraççı ve halka arza aracılık eden yetkili kuruluşların (konsorsiyum oluşturulması durumunda konsorsiyum lideri) sorumlu olacağı düzenlenmiştir. İhraççı ve halka arza aracılık eden yetkili kuruluş/konsorsiyum liderinin, yukarıda yer alan hükme uyum sağlayacağına ve yurt dışı yatırımcılar hakkında gerekli incelemeyi yapacağına dair Kurul'a hitaben bir taahhütname vermesi gerekecektir.

Yukarıda listelenenler dışındaki düzenlemeler, Mülga İlke Kararında düzenlendiği haliyle mevcut uygulama esaslarını korumaktadır.

Kurul'un ilgili yayınına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz:

https://spk.gov.tr/data/66ec7a468f95db223cb0e1a1/2024-48.pdf

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