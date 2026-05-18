Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

Kurulumuzun 11.04.2026 tarihli ve 2026/24 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı'nın 11.04.2026 tarihli ve 24/722 sayılı Kararı'nda öngörülen.

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Nisan 2026

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları ORTAKLIK ADI SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 545.000.000 TL IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı) ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 350.550.000 TL (Bedelli Sermaye Arttırımı) ve 1.845.000.000 TL (İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı) Cem Zeytin AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 1.898.000.000 TL Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 875.195.000 TL Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 734.876.627,65 TL Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 319.920.000 TL Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 40.000.000 TL Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 40.000.000 TL Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 40.000.000 TL Sümer Varlık Yönetim AŞ İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 482.000.000

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Atılım Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 274.000.000 TL Sümer Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 1.067.000.000 TL LDR Turizm AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL Aktif Yatırım Bankası AŞ Tahvil/Finansman Bonosu/ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Halka arz/Nitelikli Yatırımcı 27.000.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları ORTAKLIK ADI BORÇLANMA ARACI TÜRÜ SATIŞ TÜRÜ İHRAÇ TUTARI Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 250.000.000 ABD Doları Eko Faktoring AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 285.000.000 TL Türkiye Garanti Bankası AŞ Tahvil/Finansman Bonosu/ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Halka Arz/Tahsisli/ Nitelikli Yatırımcı 50.000.000.000 TL Sasa Polyester Sanayi AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Yurt Dışı 350.000.000 ABD Doları Türkiye Garanti Bankası AŞ Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Nitelikli Yatırımcı 15.000.000.000 TL Koç Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 500.000.000 TL Koç Stellantis Finansman AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.552.000.000 TL Denge Varlık Yönetim AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.600.000.000 TL Pasha Yatırım Bankası AŞ Yeşil Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL Matriks Finansal Teknolojiler AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 500.000.000 TL Burgan Bank AŞ Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı Yurt Dışı 300.000.000 ABD Doları Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 1.500.000.000 TL Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Coca-Cola İçecek AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 20.000.000.000 TL Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 10.000.000.000 TL Tarfin Tarım AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 300.000.000 TL Adil Varlık Yönetim AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Nitelikli Yatırımcı 500.000.000 TL Koç Finansman AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 650.000.000 TL Hektaş Ticaret Türk AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 15.000.000.000 TL Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 3.000.000.000 TL Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 2.000.000.000 TL Ünlü Yatırım Holding AŞ Tahvil/Finansman Bonosu Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı 1.000.000.000 TL

Diğer İhraçlar ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA KURUCU KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI Emlak Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yeşil Kira Sertifikası 250.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim San. ve Tic. AŞ Tera Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 7.500.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımc Tera Yatırım Bankası AŞ Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası 500.000.000 TL Halka Arz/Nitelikli Yatırımcı - - QNB Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 10.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı QNB Yatırım Menkul Değerler AŞ QNB Finansal Kiralama AŞ DK Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 15.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Dünya Katılım Bankası AŞ Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ TMKŞ Emlak Katılım Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 10.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Birleşik İpotek Finansmanı AŞ Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 15.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Birleşik İpotek Finansmanı AŞ Koç Finansman AŞ Halk Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 3.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Türkiye Halk Bankası AŞ Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ Ata Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 2.000.000.000 TL Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ

Diğer İhraçlar ORTAKLIK ADI SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ NOMİNAL İHRAÇ TAVANI SATIŞ TÜRÜ KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA KURUCU KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası 2.000.000.000 TL Nitelikli Yatırımcı Aktif Yatırım Bankası AŞ Aktif Yatırım Bankası AŞ GY Varlık Kiralama AŞ Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası 275.000.000 TL Nitelikli Yatırımcı Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Inveo Araç Kiralama Hizmetleri AŞ

Duyuru ve İlke Kararları

Kurul Karar Organı’nın 25/04/2026 tarih ve 27/807 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Kurulumuzun 11.04.2026 tarihli ve 2026/24 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 11.04.2026 tarihli ve 24/722 sayılı Kararı’nda öngörülen;

» Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

» Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanma- sına ilişkin tedbir ve uygulamaların 08.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam

edilmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 11/04/2026 tarih ve 24/722 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Kurulumuzun 28.03.2026 tarihli ve 2026/19 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 28.03.2026 tarihli ve 19/625 sayılı Kararı’nda öngörülen;

» Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

» Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanma- sına ilişkin tedbir ve uygulamaların 24.04.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam

edilmesine karar verilmiştir.

