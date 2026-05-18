Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar
Nisan 2026
|
Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları
|
ORTAKLIK ADI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
İHRAÇ TUTARI
|
A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
545.000.000 TL
|
IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ
|
Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı) ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
350.550.000 TL (Bedelli
Sermaye Arttırımı) ve 1.845.000.000 TL (İç
Kaynaklardan Sermaye Artırımı)
|
Cem Zeytin AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
1.898.000.000 TL
|
Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
875.195.000 TL
|
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
734.876.627,65 TL
|
Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
319.920.000 TL
|
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
40.000.000 TL
|
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
40.000.000 TL
|
Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
40.000.000 TL
|
Sümer Varlık Yönetim AŞ
|
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı
|
482.000.000
|
Borçlanma Araçlarının İhraçları
|
ORTAKLIK ADI
|
BORÇLANMA ARACI TÜRÜ
|
SATIŞ TÜRÜ
|
İHRAÇ TUTARI
|
Atılım Faktoring AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Nitelikli Yatırımcı
|
274.000.000 TL
|
Sümer Faktoring AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.067.000.000 TL
|
LDR Turizm AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Aktif Yatırım Bankası AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu/
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
|
Halka arz/Nitelikli Yatırımcı
|
27.000.000.000 TL
|
Borçlanma Araçlarının İhraçları
|
ORTAKLIK ADI
|
BORÇLANMA ARACI TÜRÜ
|
SATIŞ TÜRÜ
|
İHRAÇ TUTARI
|
Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Yurt Dışı
|
250.000.000
ABD Doları
|
Eko Faktoring AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
285.000.000 TL
|
Türkiye Garanti Bankası AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu/
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
|
Halka Arz/Tahsisli/ Nitelikli Yatırımcı
|
50.000.000.000 TL
|
Sasa Polyester Sanayi AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Yurt Dışı
|
350.000.000
ABD Doları
|
Türkiye Garanti Bankası AŞ
|
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
|
Nitelikli Yatırımcı
|
15.000.000.000 TL
|
Koç Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Nitelikli Yatırımcı
|
500.000.000 TL
|
Koç Stellantis Finansman AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
2.552.000.000 TL
|
Denge Varlık Yönetim AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
1.600.000.000 TL
|
Pasha Yatırım Bankası AŞ
|
Yeşil Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret
AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Matriks Finansal Teknolojiler AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
500.000.000 TL
|
Burgan Bank AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye
Benzeri Borçlanma Aracı
|
Yurt Dışı
|
300.000.000
ABD Doları
|
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Nitelikli Yatırımcı
|
1.500.000.000 TL
|
Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Nitelikli Yatırımcı
|
2.000.000.000 TL
|
Coca-Cola İçecek AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
20.000.000.000 TL
|
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
10.000.000.000 TL
|
Tarfin Tarım AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
300.000.000 TL
|
Adil Varlık Yönetim AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Nitelikli Yatırımcı
|
500.000.000 TL
|
Koç Finansman AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
650.000.000 TL
|
Hektaş Ticaret Türk AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
15.000.000.000 TL
|
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
3.000.000.000 TL
|
Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
2.000.000.000 TL
|
Ünlü Yatırım Holding AŞ
|
Tahvil/Finansman Bonosu
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
1.000.000.000 TL
|
Diğer İhraçlar
|
ORTAKLIK ADI
|
SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ
|
NOMİNAL İHRAÇ TAVANI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA
|
KURUCU
|
KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI
|
Emlak Varlık Kiralama AŞ
|
Yönetim
Sözleşmesine Dayalı
Yeşil Kira Sertifikası
|
250.000.000 TL
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ
|
Smart Güneş Enerjisi
Teknolojileri Araştırma
Geliştirme Üretim San. ve
Tic. AŞ
|
Tera Varlık Kiralama AŞ
|
Yönetim
Sözleşmesine Dayalı
Kira Sertifikası
|
7.500.000.000 TL
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımc
|
Tera Yatırım Bankası AŞ
|
Peker
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ
|
Garanti Yatırım Menkul
Kıymetler AŞ
|
Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası
|
500.000.000 TL
|
Halka
Arz/Nitelikli Yatırımcı
|
-
|
-
|
QNB Varlık Kiralama AŞ
|
Yönetim
Sözleşmesine Dayalı
Kira Sertifikası
|
10.000.000.000 TL
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
QNB Yatırım Menkul
Değerler AŞ
|
QNB Finansal Kiralama AŞ
|
DK Varlık Kiralama AŞ
|
Yönetim
Sözleşmesine Dayalı
Kira Sertifikası
|
15.000.000.000 TL
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
Dünya Katılım
Bankası AŞ
|
Carrefoursa Carrefour
Sabancı Ticaret Merkezi AŞ
|
TMKŞ Emlak Katılım
Birinci Katılım Varlık
Finansmanı Fonu
|
Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet
|
10.000.000.000 TL
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
Birleşik İpotek
Finansmanı AŞ
|
Türkiye Emlak
Katılım Bankası AŞ
|
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi
Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu
|
Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet
|
15.000.000.000 TL
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
Birleşik İpotek
Finansmanı AŞ
|
Koç Finansman AŞ
|
Halk Varlık Kiralama AŞ
|
Yönetim
Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
3.000.000.000 TL
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
Türkiye Halk Bankası AŞ
|
Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ
|
Ata Varlık Kiralama AŞ
|
Yönetim
Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
2.000.000.000 TL
|
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
|
Ata Yatırım Menkul
Kıymetler AŞ
|
Fasdat Gıda Dağıtım
Sanayi ve Ticaret AŞ
|
Diğer İhraçlar
|
ORTAKLIK ADI
|
SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ
|
NOMİNAL İHRAÇ TAVANI
|
SATIŞ TÜRÜ
|
KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA
|
KURUCU
|
KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI
|
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ
|
Alım Satıma Dayalı
Kira Sertifikası
|
2.000.000.000 TL
|
Nitelikli Yatırımcı
|
Aktif Yatırım Bankası AŞ
|
Aktif Yatırım Bankası
AŞ
|
GY Varlık Kiralama AŞ
|
Yönetim
Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
|
275.000.000 TL
|
Nitelikli Yatırımcı
|
Gedik Yatırım Menkul
Değerler AŞ
|
Inveo Araç Kiralama
Hizmetleri AŞ
Duyuru ve İlke Kararları
Kurul Karar Organı’nın 25/04/2026 tarih ve 27/807 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:
Kurulumuzun 11.04.2026 tarihli ve 2026/24 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 11.04.2026 tarihli ve 24/722 sayılı Kararı’nda öngörülen;
» Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,
» Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanma- sına ilişkin tedbir ve uygulamaların 08.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam
edilmesine karar verilmiştir.
Kurul Karar Organı’nın 11/04/2026 tarih ve 24/722 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:
Kurulumuzun 28.03.2026 tarihli ve 2026/19 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 28.03.2026 tarihli ve 19/625 sayılı Kararı’nda öngörülen;
» Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,
» Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanma- sına ilişkin tedbir ve uygulamaların 24.04.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam
edilmesine karar verilmiştir.
