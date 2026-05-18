18 May 2026

Türk Sermaye Piyasasındaki Son Gelişmeler

GT
Gen Temizer

Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
Turkey Finance and Banking
Dila Topuz and Berke Yalçın
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İzin Verilen İhraçlar

Nisan 2026

Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

ORTAKLIK ADI

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

545.000.000 TL

IC Enterra Yenilenebilir Enerji AŞ

Halka Arz (Bedelli Sermaye Artırımı) ve İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

350.550.000 TL (Bedelli

Sermaye Arttırımı) ve 1.845.000.000 TL (İç

Kaynaklardan Sermaye Artırımı)

Cem Zeytin AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

1.898.000.000 TL

Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

875.195.000 TL

Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

734.876.627,65 TL

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

319.920.000 TL

Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

40.000.000 TL

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

40.000.000 TL

Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

40.000.000 TL

Sümer Varlık Yönetim AŞ

İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı

482.000.000

Borçlanma Araçlarının İhraçları

ORTAKLIK ADI

BORÇLANMA ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Atılım Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

274.000.000 TL

Sümer Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

1.067.000.000 TL

LDR Turizm AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Aktif Yatırım Bankası AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu/

Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Halka arz/Nitelikli Yatırımcı

27.000.000.000 TL

Borçlanma Araçlarının İhraçları

ORTAKLIK ADI

BORÇLANMA ARACI TÜRÜ

SATIŞ TÜRÜ

İHRAÇ TUTARI

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

250.000.000

ABD Doları

Eko Faktoring AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

285.000.000 TL

Türkiye Garanti Bankası AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu/

Yapılandırılmış Borçlanma Aracı

Halka Arz/Tahsisli/ Nitelikli Yatırımcı

50.000.000.000 TL

Sasa Polyester Sanayi AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Yurt Dışı

350.000.000

ABD Doları

Türkiye Garanti Bankası AŞ

Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı

Nitelikli Yatırımcı

15.000.000.000 TL

Koç Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

Koç Stellantis Finansman AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

2.552.000.000 TL

Denge Varlık Yönetim AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.600.000.000 TL

Pasha Yatırım Bankası AŞ

Yeşil Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

Burgan Bank AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye

Benzeri Borçlanma Aracı

Yurt Dışı

300.000.000

ABD Doları

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

1.500.000.000 TL

Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Coca-Cola İçecek AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

20.000.000.000 TL

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

10.000.000.000 TL

Tarfin Tarım AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

300.000.000 TL

Adil Varlık Yönetim AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Nitelikli Yatırımcı

500.000.000 TL

Koç Finansman AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

650.000.000 TL

Hektaş Ticaret Türk AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

15.000.000.000 TL

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

3.000.000.000 TL

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

2.000.000.000 TL

Ünlü Yatırım Holding AŞ

Tahvil/Finansman Bonosu

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

1.000.000.000 TL

Diğer İhraçlar

ORTAKLIK ADI

SERMAYE PİYASASI ARACI TÜRÜ

NOMİNAL İHRAÇ TAVANI

SATIŞ TÜRÜ

KİRA SERTİFİKASI VE VDMK İHRAÇLARINDA

KURUCU

KAYNAK KURULUŞ/FON KULLANICI

Emlak Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı

Yeşil Kira Sertifikası

250.000.000 TL

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ

Smart Güneş Enerjisi

Teknolojileri Araştırma

Geliştirme Üretim San. ve

Tic. AŞ

Tera Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı

Kira Sertifikası

7.500.000.000 TL

Tahsisli/Nitelikli Yatırımc

Tera Yatırım Bankası AŞ

Peker

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Garanti Yatırım Menkul

Kıymetler AŞ

Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası

500.000.000 TL

Halka

Arz/Nitelikli Yatırımcı

-

-

QNB Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı

Kira Sertifikası

10.000.000.000 TL

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

QNB Yatırım Menkul

Değerler AŞ

QNB Finansal Kiralama AŞ

DK Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı

Kira Sertifikası

15.000.000.000 TL

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Dünya Katılım

Bankası AŞ

Carrefoursa Carrefour

Sabancı Ticaret Merkezi AŞ

TMKŞ Emlak Katılım

Birinci Katılım Varlık

Finansmanı Fonu

Varlığa Dayalı Menkul

Kıymet

10.000.000.000 TL

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Birleşik İpotek

Finansmanı AŞ

Türkiye Emlak

Katılım Bankası AŞ

Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi

Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu

Varlığa Dayalı Menkul

Kıymet

15.000.000.000 TL

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Birleşik İpotek

Finansmanı AŞ

Koç Finansman AŞ

Halk Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

3.000.000.000 TL

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Türkiye Halk Bankası AŞ

Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ

Ata Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

2.000.000.000 TL

Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Ata Yatırım Menkul

Kıymetler AŞ

Fasdat Gıda Dağıtım

Sanayi ve Ticaret AŞ

Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ

Alım Satıma Dayalı

Kira Sertifikası

2.000.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcı

Aktif Yatırım Bankası AŞ

Aktif Yatırım Bankası

GY Varlık Kiralama AŞ

Yönetim

Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası

275.000.000 TL

Nitelikli Yatırımcı

Gedik Yatırım Menkul

Değerler AŞ

Inveo Araç Kiralama

Hizmetleri AŞ

Duyuru ve İlke Kararları

Kurul Karar Organı’nın 25/04/2026 tarih ve 27/807 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Kurulumuzun 11.04.2026 tarihli ve 2026/24 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 11.04.2026 tarihli ve 24/722 sayılı Kararı’nda öngörülen;

»     Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

»     Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanma- sına ilişkin tedbir ve uygulamaların 08.05.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam

edilmesine karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı’nın 11/04/2026 tarih ve 24/722 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

Kurulumuzun 28.03.2026 tarihli ve 2026/19 sayılı bülteni ile duyurulan, Kurul Karar Organı’nın 28.03.2026 tarihli ve 19/625 sayılı Kararı’nda öngörülen;

»     Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,

»     Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanma- sına ilişkin tedbir ve uygulamaların 24.04.2026 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam

edilmesine karar verilmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

