Offshore Şirketler Için Dubai'de Banka Hesabı Açılışı

Dubai'de banka hesabı açmak, offshore yapılar için hem küresel ödeme sistemlerine erişim hem de uluslararası ticaretin kolay yönetimi açısından büyük avantaj sağlar.
Uygun Offshore Şirket Ülkeleri
Aşağıda belirtilen ülkelerin offshore şirketleri için uygunluk onayı alınmıştır; ancak nihai banka hesabı açılışı, banka uyum biriminin onayına tabidir. Bu nedenle, hesap açılış sürecine başlamadan önce bankadan ön onay, her bir durum özelinde ayrı ayrı alınmaktadır.
- Marshall Adaları
- Liberya / Panama
- Hong Kong / Singapur
- Seyşeller / Malta
Avantajlar ve Vergilendirme
Birleşik Arap Emirlikleri'nde kişisel gelir vergisi uygulanmaz (%0). Kurumlar vergisi, yalnızca net kazancın 100.000 USD'yi aşan kısmı için %9 oranındadır.
BAE dışında yönetilen ve BAE kaynaklı gelir elde etmeyen offshore şirketler kurumlar vergisinden muaftır. Yalnızca BAE'de bir banka hesabına sahip olmak vergi yükümlülüğü oluşturmaz. Ancak, BAE merkezli şirketlerden gelir elde edilmesi durumunda, 100.000 USD üzerindeki net kazançlar için %9 oranında kurumlar vergisi uygulanır.
Banka Şartları
- BAE'de banka nezdinde fiziki imza zorunludur.
- Minimum bakiye tutarı bankaya göre değişiklik göstermekle birlikte, en az 10.000 USD'dir.
- Evraklar ve varsa vekaletnamenin Dışişleri Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.
Hizmetlerimiz
1. Evrak Hazırlığı ve Onay Süreçleri
Bu süreç, belgelerin eksiksiz ve yasal gerekliliklere uygun şekilde hazırlanmasını sağlar:
- Offshore sicil apostil işlemlerinin tamamlanması
- Vekaleten yürütülecek ise vekaletnamenin hazırlanması
- Arapça tercüme, noter ve kaymakamlık onaylarının alınması
- Türkiye'deki BAE Konsolosluğu onay sürecinin takibi
- BAE Dışişleri Bakanlığı (MOFA) onayının alınması
2. Bankacılık ve Hesap Açılışı
BAE bankalarında offshore şirket hesabı açılışında uçtan uca destek sağlıyoruz:
- Kurumsal banka hesabı açılış sürecinin baştan sona yönetimi
- AED, USD ve EUR gibi çoklu para birimi hesaplarının kurulumu
3. Müşteri Tanıma (KYC) ve Uyum Onayları
Banka tarafından talep edilen tüm müşteri tanıma belgelerini eksiksiz hazırlıyoruz:
- KYC belgelerinin onaya uygun halde hazırlanması
- Uyum ve onay süreçlerinin takibi
4. Banka Görüşmeleri ve Koordinasyon
Banka yetkilileriyle hesap açılış sürecinin sorunsuz geçmesi için görüşmeler gerçekleştiriyoruz:
- Banka yetkilileri ile görüşmeler için ön hazırlık
- Müvekkil adına sürecin takibi ve rehberlik sağlanması
5. Hesap Aktifleştirme ve Online Bankacılık
Hesap açılışı tamamlandıktan sonra aktifleştirme işlemleri gerçekleştiriyoruz:
- Online bankacılık erişiminin açılması
Offshore şirketiniz için BAE'de banka hesabı açılışı, doğru planlama ve özenli hazırlık ile problemsiz bir şekilde yürütülür.
