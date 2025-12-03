Offshore Şirketler Için Dubai'de Banka Hesabı Açılışı

Dubai'de banka hesabı açmak, offshore yapılar için hem küresel ödeme sistemlerine erişim hem de uluslararası ticaretin kolay yönetimi açısından büyük avantaj sağlar.

Uygun Offshore Şirket Ülkeleri

Aşağıda belirtilen ülkelerin offshore şirketleri için uygunluk onayı alınmıştır; ancak nihai banka hesabı açılışı, banka uyum biriminin onayına tabidir. Bu nedenle, hesap açılış sürecine başlamadan önce bankadan ön onay, her bir durum özelinde ayrı ayrı alınmaktadır.

Marshall Adaları

Liberya / Panama

Hong Kong / Singapur

Seyşeller / Malta

Avantajlar ve Vergilendirme

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kişisel gelir vergisi uygulanmaz (%0). Kurumlar vergisi, yalnızca net kazancın 100.000 USD'yi aşan kısmı için %9 oranındadır.

BAE dışında yönetilen ve BAE kaynaklı gelir elde etmeyen offshore şirketler kurumlar vergisinden muaftır. Yalnızca BAE'de bir banka hesabına sahip olmak vergi yükümlülüğü oluşturmaz. Ancak, BAE merkezli şirketlerden gelir elde edilmesi durumunda, 100.000 USD üzerindeki net kazançlar için %9 oranında kurumlar vergisi uygulanır.

Banka Şartları

BAE'de banka nezdinde fiziki imza zorunludur.

Minimum bakiye tutarı bankaya göre değişiklik göstermekle birlikte, en az 10.000 USD'dir.

Evraklar ve varsa vekaletnamenin Dışişleri Bakanlığı onaylı olması gerekmektedir.

Hizmetlerimiz

1. Evrak Hazırlığı ve Onay Süreçleri

Bu süreç, belgelerin eksiksiz ve yasal gerekliliklere uygun şekilde hazırlanmasını sağlar:

Offshore sicil apostil işlemlerinin tamamlanması

Vekaleten yürütülecek ise vekaletnamenin hazırlanması

Arapça tercüme, noter ve kaymakamlık onaylarının alınması

Türkiye'deki BAE Konsolosluğu onay sürecinin takibi

BAE Dışişleri Bakanlığı (MOFA) onayının alınması

2. Bankacılık ve Hesap Açılışı

BAE bankalarında offshore şirket hesabı açılışında uçtan uca destek sağlıyoruz:

Kurumsal banka hesabı açılış sürecinin baştan sona yönetimi

AED, USD ve EUR gibi çoklu para birimi hesaplarının kurulumu

3. Müşteri Tanıma (KYC) ve Uyum Onayları

Banka tarafından talep edilen tüm müşteri tanıma belgelerini eksiksiz hazırlıyoruz:

KYC belgelerinin onaya uygun halde hazırlanması

Uyum ve onay süreçlerinin takibi

4. Banka Görüşmeleri ve Koordinasyon

Banka yetkilileriyle hesap açılış sürecinin sorunsuz geçmesi için görüşmeler gerçekleştiriyoruz:

Banka yetkilileri ile görüşmeler için ön hazırlık

Müvekkil adına sürecin takibi ve rehberlik sağlanması

5. Hesap Aktifleştirme ve Online Bankacılık

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra aktifleştirme işlemleri gerçekleştiriyoruz:

Online bankacılık erişiminin açılması

Offshore şirketiniz için BAE'de banka hesabı açılışı, doğru planlama ve özenli hazırlık ile problemsiz bir şekilde yürütülür.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.